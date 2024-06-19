Есть первая команда в плей-офф Евро! Какая же красивая сборная у Германии

Сборная Германии одержала вторую победу на Евро-2024. Хозяева турнира спокойно обеспечивают себе выход в плей-офф. А вот у Венгрии – две «баранки».

Юлиан Нагельсман повторил стартовый состав из матча 1-го тура с Шотландией, что вполне логично, учитывая результат (5:1). У венгров после поражения от Швейцарии была пара перестановок в линии из пяти защитников. И уже на 16-й секунде команда итальянца Марко Росси едва не забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Сборная Венгрии могла превзойти рекорд, установленный албанцами на этом Евро, на целых семь секунд. Неудачная скидка Жонатана Та завершилась моментом у Роланда Шаллаи, но играющий в Бундеслиге за «Фрайбург» форвард, проталкивая мяч в ворота, попал в Мануэля Нойера.

Германия – Венгрия Фото: DeFodi Images via Getty Images

Венгры с самого начала были энергичны и настойчивы. Сразу стало понятно, что для хозяев это будет более трудный матч, чем с шотландцами. Турнирная ситуация гнала команду Росси вперёд. Конечно, мячом они владели намного меньше Германии (28% против 72%), тем не менее при каждой возможности сборная Венгрии выбегала в атаку большими силами. Самый молодой капитан в истории чемпионатов Европы Доминик Собослаи имел два голевых момента до перерыва – в одном из них блестящий сейв после удара хавбека «Ливерпуля» со штрафного совершил Нойер.

Немцы играли размеренно, не спешили при владении, но в последней трети стремились быстро комбинировать. Когда команда Нагельсмана разыгрывала мяч, Тони Кроос оставался сзади с двумя центральными защитниками, чтобы из глубины выстреливать своими чудесными длинными передачами. Условно фланговые хавбеки Джамал Мусиала и Флориан Вирц заполняли пространство между линий, поддерживая Кая Хаверца с Илкаем Гюндоганом, при этом сами менялись местами. Опасные «закидушки» на Хаверца шли не только от Крооса – Антонио Рюдигер тоже здорово вырезал передачи.

Слабым звеном в обороне сборной Венгрии оказался опытнейший Вилли Орбан из «РБ Лейпциг». Первый голевой момент у немцев создал Хаверц, отодвинувший Вилли от мяча словно юношу. А на 22-й минуте Мусиала забил благодаря тому, что Орбан свалился после единоборства с Гюндоганом. Судьи на VAR подтвердили – фола со стороны немца не было. Мусиале ещё повезло с отскоком мяча от колена голкипера Петера Гулачи.

Несмотря на очевидное преимущество сборной Германии, первый тайм получился фактически равным по статистике ударов (8:7, в створ – 3:3). В концовке команда Росси даже забила, использовав свою сильную сторону – стандарты. Вот только гол отменили из-за офсайда.

После перерыва в игре сборной Венгрии было то, что можно охарактеризовать фразой «и хочется, и колется». Команда Росси понимала – нельзя оставаться без мяча, без активной контригры. Иначе точно не избежать второго поражения подряд, которое почти приговорит венгров на Евро-2024. С другой стороны, и раскрываться сборная Венгрии, уступая всего в один гол, опасалась, ведь Германия здорово использует свободные зоны. Немцы продолжали владеть мячом в два раза больше соперника.

Свой шанс венгры имели на исходе часа матча, когда простой кросс слева дошёл до головы Барнабаша Варги. Форвард «Ференцвароша» вдруг выиграл воздух у Рюдигера и пробил головой. Чуть-чуть не попал. А в середине второго тайма сборная Венгрии всё же нарвалась на гол немцев. Кроос классно раскрутил эту атаку пасом между линий, после чего Мусиала, Максимилиан Миттельштедт и Гюндоган нарисовали идеальный футбольный треугольник. Капитан забил низом в касание.

Германия – Венгрия Фото: DeFodi Images via Getty Images

Дальше сборная Германии играла на кураже. Расправила крылья и полетела, как с Шотландией. Красивые быстрые комбинации сбивали венгров с ног. Нагельсман поддерживал энергию команды заменами, наверное, и о следующих матчах уже думал. По крайней мере, Хаверц с Вирцем ушли с поля достаточно рано, потом и Мусиала сел на скамейку. Атакующее трио у хозяев составляли уже Никлас Фюллькруг, Лерой Зане и Крис Фюрих.

В концовке сборная Венгрии смогла создать два момента при участии своего яркого резервиста – форварда-мема Мартина Адама. Венгерский тяжеловес едва не забил после очередного опасного углового команды, а на 90-й минуте в него врезался Нойер, и немцев спас от пропущенного мяча только Йозуа Киммих. Капитан (после замены Гюндогана) вынес мяч из ворот. Это был первый удар венгров в створ во второй половине. Сборная Германии одержала сухую победу – спасибо Киммиху.