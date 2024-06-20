Месси и Винисиус вступают в борьбу за Кубок Америки. Главное о турнире

Кто с кем сыграет в группах и сколько команд из них выходят? Кто фаворит? Зачем нужны розовые карточки? Копа 2024 стартует ближайшей ночью.

Этим летом в футболе сразу два крупных события – в Европе в самом разгаре Евро-2024, а в другом полушарии вот-вот стартует Кубок Америки. Собрали для вас полный гайд по турниру, который пройдёт в США с 21 июня по 15 июля. Первый матч – ближайшей ночью!

Группы

В турнире участвуют 16 команд, которые поделены на четыре группы.

Группа А

🇦🇷 Аргентина

🇵🇪 Перу

🇨🇱 Чили

🇨🇦 Канада

Группа В

🇲🇽 Мексика

🇪🇨 Эквадор

🇻🇪 Венесуэла

🇯🇲 Ямайка

Группа С

🇺🇸 США

🇺🇾 Уругвай

🇵🇦 Панама

🇧🇴 Боливия

Группа D

🇧🇷 Бразилия

🇨🇴 Колумбия

🇵🇾 Парагвай

🇨🇷 Коста-Рика

В группе каждая команда сыграет с каждой по одному разу. Те сборные, что займут первое и второе места, выйдут в следующую стадию турнира. Третьи команды, в отличие от Евро-2024, никуда не выходят.

Расписание группового этапа – тут.

Плей-офф

Команды попадают сразу в четвертьфинал – первые матчи пройдут 5 июля:

победитель группы D – второе место группы C;

победитель группы С – второе место группы D;

победитель группы В – второе место группы А;

победитель группы А – второе место группы В.

Следом состоятся два полуфинала и финал.

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ Фото: Getty Images

Регламент

Позиция каждой команды в каждой группе определяется следующим образом:

наибольшее количество голов, забитых во всех матчах группы;

разница мячей во всех матчах группы;

наибольшее количество очков, набранных во всех групповых матчах.

Если две или более команды равны по этим трём критериям, их место определяется так:

наибольшее количество голов, забитых во всех групповых матчах между соответствующими командами;

разница мячей в групповых матчах между соответствующими командами;

наибольшее количество очков, набранных в групповых матчах между соответствующими командами.

Если и по всем этим показателям команды будут равны, то оргкомитет КОНМЕБОЛ проведёт жеребьёвку, чтобы определить позицию команды случайным образом.

Особенности

Во-первых, в одном матче можно производить до пяти замен (но к такому мы привыкли). Во-вторых, на турнире будут использоваться розовые карточки! Однако они нужны не для наказания или предупреждения, а для замены игрока, получившего сотрясение мозга.

По данным КОНМЕБОЛ, команды должны сообщить, что производят замену на основании того, что у игрока подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Для этого резервному судье просто покажут розовую карточку, и количество замен в таком случае останется прежним. Игроки, получившие розовую карточку, должны будут немедленно отправиться в раздевалку команды для оказания медицинской помощи.

РОЗОВАЯ КАРТОЧКА Фото: Getty Images

Фавориты турнира

Конечно же, главный фаворит – сборная Аргентины, которая полтора года назад стала чемпионом мира. От Месси и Ко ждут нового успеха, и многие эксперты не сомневаются, что им удастся зажечь и в США, завоевав третий титул за три года. Хотя сам Лео сказал, что не всё дело в победе.

Лионель Месси нападающий сборной Аргентины «Я думаю, что это будет очень насыщенный турнир, потому что национальные команды становятся всё лучше и лучше. Аргентина – всегда фаворит, мы такие и принимаем вещи как должное. Сегодня мы лучшие, потому что выиграли чемпионат мира, но Кубок Америки будет трудным. Чувство, что тебя любят во всей стране – лучшее, чего можно достичь как спортсмен и как человек. Я хочу поблагодарить вас и сказать, что мы снова попытаемся выиграть Кубок Америки, однако давайте помнить, что не всё дело в победе».

Следом за Аргентиной в числе фаворитов значится Бразилия, которая будет всячески пытаться противостоять чемпионам мира. Между сборными давняя спортивная вражда, которая каждый раз обостряется во время главного континентального турнира. На обеих командах лежит тяжёлый груз ответственности, но Бразилии чуть сложнее: если Аргентине нужно подтверждать свой чемпионский статус, то бразильцам придётся рвать и метать после вылета с ЧМ-2022, а также шестого место в квалификации на следующий ЧМ. Отдельное внимание к главной звезде «Реала» – Винисиусу Жуниору. На Копе он должен стать лидером сборной, ведь Неймар ещё не восстановился от травмы.

СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ Фото: Rich Storry/Getty Images

На третьем месте идёт Уругвай – все сборные своего рода столпы футбола на континенте, поэтому неудивительно, что раз за разом тройка фаворитов выглядит именно так. С июня прошлого года Уругвай проиграл только 2 из 10 игр под руководством Марсело Бьелсы, и команда занимает второе место в отборе к чемпионату мира, на три очка отставая от Аргентины. Не поверите, но Луис Суарес до сих пор в строю! И готов покусаться с соперниками за победу.

ЛУИС СУАРЕС Фото: Ernesto Ryan/Getty Images

Приятно удивить может сборная США, для которой этот турнир будет домашним. Американцы активно готовятся к чемпионату мира, который также примет их страна, поэтому усиленно вкладываются в развитие сборной. Этот состав – однозначно самый талантливый в их истории: почти все футболисты выступают за рубежом. Кристиан Пулишич из «Милана», Фоларин Балогун из «Монако», Тимоти Веа из «Ювентуса», Мэтт Тёрнер и Джованни Рейна из «Ноттингема» – в общем, по составу они и правда весьма интересные.

СБОРНАЯ США Фото: John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF

Где смотреть

Все матчи Кубка Америки будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Что получит победитель

Призовой фонд в этот раз увеличили до $ 72 млн. Каждый участник получит по $ 2 млн, столько же полагается за выход в четвертьфинал. Команда, которая займёт четвёртое место, получит $ 4 млн, третье – $ 5 млн, второе – $ 7 млн. Победителю достанутся $ 10 млн, а ещё кубок, который в этот раз будет оригинальным и историческим – после 2001-го и по 2021-й в обращении были только копии.