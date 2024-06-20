«Краснодар» — главный соперник «Зенита» на трансферном рынке

В какой-то момент некоторые выкинули «Краснодар» из числа будущих претендентов на трофеи. Да, был суперсезон с Ивичем и Мусаевым, в котором команда до последнего была в гонке. Но всё это словно осталось в далёком прошлом, когда медиа начали засыпать общественность слухами о массовой распродаже. Там и Сафонов, и Сперцян, и Алонсо, и Кордоба, и вообще все, кто обеспечивал результат. И вот трансферное окно уже открыто, клубы постепенно выходят из отпусков и начинают сборы. А «Краснодар» официально подтвердил разве что уход Сафонов, плюс ещё не вернётся уже забытый Шапи-Сулейманов. И совсем не факт, что к этому добавятся другие.

Сейчас «на выход» только один явный кандидат – Хуниор Алонсо. Центральный защитник попрощался с командой, заявил, что не вернётся, но дальше – тишина. Да, сразу после этого прошла информация, что он подпишется с «Атлетико Минейро», однако для этого бразильцам как минимум нужно найти деньги. А их, судя по всему, нет. По крайней мере, той суммы, которая устроила бы «Краснодар». Поэтому по контракту он обязан вернуться в Россию ещё на сезон. В конце концов Алонсо не привыкать – как-то он уже уезжал из Краснодара с мыслями, что вряд ли снова здесь окажется. А потом ничего – приехал и провёл классные полтора года.

По другим игрокам в последнее время мало даже слухов. Не говоря о конкретных договорённостях. В Европе словно подзабыли о Сперцяне. Может, там ждут финиша Евро-2024 и более приоритетных опций. Или последний сезон Эдуарда не так впечатлил. Но после потока слухов про Нидерланды, Германию и Италию всё почему-то заглохло. Вряд ли эта история идентична сафоновской. Там о переговорах все узнали, когда те уже близились к завершению. Здесь будет другой сюжет. Однако пока мы констатируем, что Сперцян на месте.

Как и Кордоба с Волковым. Там вообще удивительная история взаимоотношений между двумя клубами. «Краснодар» ведь реально показал самостоятельность и независимость. А дело, судя по всему, развивалось примерно так: в Питере договорились по переходу Волкова с клубом и самим игроком. И когда почти всё было согласовано, «Зенит» зашёл за Кордобой. Вероятно, никого об этом не уведомив. Колумбиец, похоже, не был против, но об этом узнали в руководстве. Это посчитали неджентльменским шагом. Сразу прервали переговоры по Волкову. И, естественно, никаких обсуждений по Кордобе. Можно сказать – проявили принципиальность. Или потеряли деньги. Не все в российском футболе на это способны и готовы.

А тут ещё «Краснодар» может перехватить зенитовского воспитанника. Возможно, всё это тоже часть негласной войны с «Зенитом». Как известно, в Питере почти договорились с «Балтикой» о возвращении Данилы Козлова за прописанный в соглашении фикс. У действующих чемпионов есть приоритетное право обратного выкупа. После чего его планировали отдать в «Ростов». Однако «Краснодар», по данным Ивана Карпова, поднял условия выкупа в два раза и предложил за игрока 120 млн рублей. И футболист, вероятно, приедет к Мураду Мусаеву. Но тут ещё ждём развязки.

Данила Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместо Сафонова клуб уже подписал Дюпина. Или подписал его на место второго вратаря – Агкацев вот вчера продлил контракт с клубом до 2029 года. Не исключено, что из Тулы вернётся главный бомбардир Первой лиги Окоронково, который играет там в аренде. И ещё на всякий случай подписан Смолов. До конца непонятно, какую он будет играть роль в атакующих идеях Мусаева и схеме 4-3-3, но, видимо, какой-то глубинный смысл у всего этого есть.

Так или иначе, сейчас мы фиксируем: по сравнению с прошлым сезоном «Краснодар» пока не стал принципиально слабее. А если грамотно потратит деньги, заработанные на Сафонове, то и вовсе может стать сильнее. Пока всё складывается хорошо.

Главное – не испортить эту картину в дальнейшем.