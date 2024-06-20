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Словения — Сербия. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Расписание матчей Евро-2024 на 20 июня, время начала игр, Словения – Сербия, Дания – Англия, Испания – Италия

Расписание седьмого дня Евро-2024. Нас ждёт первый суперматч!
Никита Паглазов
Расписание матчей Евро-2024
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Испания, Италия и Англия могут выйти в плей-офф уже после 2-го тура.

На чемпионате Европы в Германии разгоняется 2-й тур. Сегодня, 20 июня, состоятся три матча. Один из них – с вывеской уровня финала.

Словения – Сербия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Сербии в 1-м туре встречалась с Англией. Получилась очень скучная игра с минимумом моментов. Англичане забили гол и не особо рвались вперёд, а сербы боялись идти отыгрываться. Когда в конце команда Драгана Стойковича надавила на ворота Англии, то создала парочку моментов. Однако не забила и уступила – 0:1.

АНГЛИЯ — СЕРБИЯ

АНГЛИЯ — СЕРБИЯ

Фото: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

В матче со Словенией у Сербии появится намного больше свободы. Да, команда Матьяжа Кека в первом матче вырвала ничью у Дании (1:1), а в концовке и вовсе могла добыть три очка. Но всё же уровень сербских футболистов куда выше. Да и отступать им некуда: поражение почти наверняка лишит Сербию шансов на плей-офф. Но и Словении нужна победа: в 3-м туре команде играть с Англией, где надежд на очки почти не будет. Букмекеры верят в победу сербов: коэффициент на них составляет 1.83. Успех Словении оценивается в 5.00, ничья – в 3.50.

В первом матче словенцы нанесли много ударов и заработали интересную «ачивку»:
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Дания – Англия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч-повторение вывески полуфинала Евро-2020. Правда, с того момента датчане стали слабее. А вот Англия – главный фаворит турнира по версии Opta. В 1-м туре англичане с минимальным счётом обыграли Сербию, но заслужили порцию критики за прагматичный футбол. Команда Гарета Саутгейта забила один мяч и почти перестала атаковать, действуя по результату. Грамотно, но не совсем привлекательно для зрителей. Дания в своём матче упустила победу над Словенией: Кристиан Эриксен открыл счёт на 17-й минуте, но ближе к концовке Эрик Янжа забил ответный гол. Дания выглядела шокированной, будто такой сценарий даже не рассматривала. Команда Каспера Юльманна была ближе к тому, чтобы пропустить ещё, чем забить самой. Разочаровывающий результат для болельщиков.

СБОРНАЯ ДАНИИ

СБОРНАЯ ДАНИИ

Фото: picture alliance via Getty Images

Теперь команды сыграют ключевой матч в группе. Англия может забронировать место в плей-офф, а Дания – серьёзно усложнить себе борьбу за 1/8 финала (либо приблизиться к выходу). Англичане, конечно, фавориты, но датчане умеют включиться на максимум в ответственный момент. Тем более что в 1-м туре команда Саутгейта показала, что её не стоит бояться. Крутые имена (Кейн, Беллингем, Сака, Фоден, Палмер, Райс, Александер-Арнольд) больше пугают, чем реально наносят урон.

Почему некоторые футболисты выбрали сборную Англии, хотя могли выступать за другую?
Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть
Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть

Испания – Италия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый по-настоящему топовый матч на Евро-2024. Таких вывесок ещё не было! Чемпионы Европы 2008 и 2012 годов (Испания) встретятся с победителями Евро-2020 (Италия). Испанцы и итальянцы сыграют между собой на пятом европейском турнире подряд, а всего они встречались между собой семь раз. В последних двух случаях (в 2016 и 2021-м) побеждала Италия. Но тяжело предсказать, чем завершится игра сейчас.

В 1-м туре Испания разгромила Хорватию (3:0). Но результат не совсем отражал ход матча. Испанцы реализовали почти все свои моменты, а вот хорваты запороли несколько шансов плюс не забили пенальти. Италия же с трудом обыграла Албанию 2:1, но оставила максимально приятное впечатление. Интересно теперь посмотреть на столкновение итальянцев и испанцев. Как романтизм Италии пройдёт проверку испанским прагматизмом? Букмекеры считают, что команда Луиса де ла Фуэнте – фаворит матча. Коэффициент на её победу составляет 2.18, на успех итальянцев – 3.70 (ничья – 3.30).

СБОРНАЯ ИСПАНИИ

СБОРНАЯ ИСПАНИИ

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Матч важен и с турнирной точки зрения. Победитель на 100% гарантирует себе выход в плей-офф с первого места. Албания и Хорватия набрали по одному очку, а позиции в таблице распределяются по очным встречам. Победа же в группе позволяет рассчитывать на чуть более скромного соперника в плей-офф. Если же Италия и Испания сыграют вничью, то наберут по четыре очка. За первое место борьба продолжится, но тогда обе сборные де-факто обеспечат себе место в 1/8 финала. В истории обновлённого Евро ещё не было случаев, когда команда не вышла из группы с четырьмя очками.

Тактические итоги стартового тура Евро-2024:
1-й тур Евро: фавориты отдыхают, игра в три центральных процветает
1-й тур Евро: фавориты отдыхают, игра в три центральных процветает
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