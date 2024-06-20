Расписание седьмого дня Евро-2024. Нас ждёт первый суперматч!

Испания, Италия и Англия могут выйти в плей-офф уже после 2-го тура.

На чемпионате Европы в Германии разгоняется 2-й тур. Сегодня, 20 июня, состоятся три матча. Один из них – с вывеской уровня финала.

Словения – Сербия

Сборная Сербии в 1-м туре встречалась с Англией. Получилась очень скучная игра с минимумом моментов. Англичане забили гол и не особо рвались вперёд, а сербы боялись идти отыгрываться. Когда в конце команда Драгана Стойковича надавила на ворота Англии, то создала парочку моментов. Однако не забила и уступила – 0:1.

АНГЛИЯ — СЕРБИЯ Фото: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

В матче со Словенией у Сербии появится намного больше свободы. Да, команда Матьяжа Кека в первом матче вырвала ничью у Дании (1:1), а в концовке и вовсе могла добыть три очка. Но всё же уровень сербских футболистов куда выше. Да и отступать им некуда: поражение почти наверняка лишит Сербию шансов на плей-офф. Но и Словении нужна победа: в 3-м туре команде играть с Англией, где надежд на очки почти не будет. Букмекеры верят в победу сербов: коэффициент на них составляет 1.83. Успех Словении оценивается в 5.00, ничья – в 3.50.

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Дания – Англия

Матч-повторение вывески полуфинала Евро-2020. Правда, с того момента датчане стали слабее. А вот Англия – главный фаворит турнира по версии Opta. В 1-м туре англичане с минимальным счётом обыграли Сербию, но заслужили порцию критики за прагматичный футбол. Команда Гарета Саутгейта забила один мяч и почти перестала атаковать, действуя по результату. Грамотно, но не совсем привлекательно для зрителей. Дания в своём матче упустила победу над Словенией: Кристиан Эриксен открыл счёт на 17-й минуте, но ближе к концовке Эрик Янжа забил ответный гол. Дания выглядела шокированной, будто такой сценарий даже не рассматривала. Команда Каспера Юльманна была ближе к тому, чтобы пропустить ещё, чем забить самой. Разочаровывающий результат для болельщиков.

СБОРНАЯ ДАНИИ Фото: picture alliance via Getty Images

Теперь команды сыграют ключевой матч в группе. Англия может забронировать место в плей-офф, а Дания – серьёзно усложнить себе борьбу за 1/8 финала (либо приблизиться к выходу). Англичане, конечно, фавориты, но датчане умеют включиться на максимум в ответственный момент. Тем более что в 1-м туре команда Саутгейта показала, что её не стоит бояться. Крутые имена (Кейн, Беллингем, Сака, Фоден, Палмер, Райс, Александер-Арнольд) больше пугают, чем реально наносят урон.

Испания – Италия

Первый по-настоящему топовый матч на Евро-2024. Таких вывесок ещё не было! Чемпионы Европы 2008 и 2012 годов (Испания) встретятся с победителями Евро-2020 (Италия). Испанцы и итальянцы сыграют между собой на пятом европейском турнире подряд, а всего они встречались между собой семь раз. В последних двух случаях (в 2016 и 2021-м) побеждала Италия. Но тяжело предсказать, чем завершится игра сейчас.

В 1-м туре Испания разгромила Хорватию (3:0). Но результат не совсем отражал ход матча. Испанцы реализовали почти все свои моменты, а вот хорваты запороли несколько шансов плюс не забили пенальти. Италия же с трудом обыграла Албанию 2:1, но оставила максимально приятное впечатление. Интересно теперь посмотреть на столкновение итальянцев и испанцев. Как романтизм Италии пройдёт проверку испанским прагматизмом? Букмекеры считают, что команда Луиса де ла Фуэнте – фаворит матча. Коэффициент на её победу составляет 2.18, на успех итальянцев – 3.70 (ничья – 3.30).

СБОРНАЯ ИСПАНИИ Фото: Dan Mullan/Getty Images

Матч важен и с турнирной точки зрения. Победитель на 100% гарантирует себе выход в плей-офф с первого места. Албания и Хорватия набрали по одному очку, а позиции в таблице распределяются по очным встречам. Победа же в группе позволяет рассчитывать на чуть более скромного соперника в плей-офф. Если же Италия и Испания сыграют вничью, то наберут по четыре очка. За первое место борьба продолжится, но тогда обе сборные де-факто обеспечат себе место в 1/8 финала. В истории обновлённого Евро ещё не было случаев, когда команда не вышла из группы с четырьмя очками.