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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Шотландия – Швейцария – 1:1, обзор матча Евро-2024, голы: Мактоминей, Шакири, статистика, 19 июня 2024 года

Шакири опять это сделал. Невероятный удар в девятку спас Якина и Швейцарию на Евро
Анатолий Романов
Шотландия – Швейцария – 1:1, обзор матча
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В матче с Шотландией швейцарцам пришлось спасаться и отбиваться.

Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2-м туре Евро-2024. Благодаря этому результату сборная Германии осталась единоличным лидером группы А по набранным очкам.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Сборная Швейцарии после победы в 1-м туре поменяла одного игрока в основе, а сборная Шотландии после поражения – двух. В расстановке команды Стива Кларка обращала на себя внимание позиция Джона Макгинна. Главный креативщик шотландцев играл фактически второго форварда в паре с Че Адамсом. У швейцарцев, как ни удивительно, остался на скамейке автор гола венграм Квадво Дуа. Экс-тренер «Спартака» Мурат Якин сделал ставку на «старичка» Шердана Шакири — и не ошибся.

Турнирная ситуация вынуждала сборную Шотландии смелее атаковать. В дебюте встречи команда Кларка заработала серию стандартов, тем не менее к голевым моментам ни один из них не привёл. Затем соперники устроили настоящую рубку на поле, кусали друг друга прессингом, контрпрессингом. Первого удара пришлось ждать до 13-й минуте, но он того стоил – шотландцы сразу забили! Не сработали свои стандарты, зато получилось использовать чужой угловой. После выноса из штрафной сборная Шотландии организовала контрвыпад «три в три», а Каллум Макгрегор сделал передачу на поддержавшего атаку вторым темпом Скотта Мактоминея. Хавбек «Манчестер Юнайтед» отправлял мяч в створ, но прямо в руки Яну Зоммеру. И тут в дело вмешался лучший бомбардир Евро-2024 – автогол! Защитник Фабиан Шер стал пятым игроком, забившим в собственные ворота. Автогол, видимо, ещё на несколько миллионов повысил свою трансферную стоимость. Пусть даже позже гол спорно переписали на Мактоминея.

Шотландия – Швейцария

Шотландия – Швейцария

Фото: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

Теперь уже Швейцария должна была играть первым номером. Команда Якина пыталась вскрыть оборону шотландцев через фланги и полуфланги, гибкую роль имел левый латераль Михел Эбишер из «Болоньи» – герой матча с Венгрией (гол+пас). А отыграться швейцарцам помог «привоз» его оппонента, правого латераля сборной Шотландии Энтони Ралстона. Не найдя лучшего решения под давлением, тот покатил мяч назад. Шакири как будто чувствовал, что так всё и будет! Шердан нанёс сумасшедший удар в девятку в касание из-за штрафной. Кстати, это юбилейный для него 10-й гол на крупных турнирах.

Вообще, первый тайм по ударам остался за Швейцарией (6:3, в створ – 3:2). По точным передачам на чужой трети команда Якина тоже более чем в полтора раза превзошла соперника. Швейцарцы забили ещё раз до перерыва, однако гол Дана Ндоя был отменён из-за его же офсайда. Поспешил форвард «Болоньи».

В начале второго тайма сборная Шотландии подняла линии и увеличила процент владения, вот только идей на мяче команде Кларка недоставало. И после перерыва первого удара ждали долго – целых 10 минут. Нанесли же его швейцарцы. Затем на исходе часа матча голевой момент имел всё тот же Ндой. Форвард классно убрал Кирана Тирни, получившего в этом эпизоде травму (защитника унесли на носилках), и соорудил себе выход один на один. Но и тут загубил верный шанс.

Шотландия – Швейцария

Шотландия – Швейцария

Фото: picture alliance via Getty Images

Если не получается забить с игры, то всегда на выручку могут прийти стандарты. Тем более у британцев. В середине тайма шотландцы почти нашли воду в пустыне, а Шер был близок к тому, чтобы стать главным антигероем всего 2-го тура Евро-2024. Защитник швейцарцев проиграл воздух в собственной штрафной после подачи штрафного, а продавивший его Грант Хэнли пробил головой. От худшего команду Якина спасла штанга.

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В концовке шотландцы раскрылись, и игра стала по-настоящему весёлой. Команда Кларка находила мяч в штрафной сборной Швейцарии, а потом нарвалась на контрвыпад и пропустила от Брила Эмболо, улетевшего один на один с голкипером Ангусом Ганном. Но этот гол стал вторым, отменённым у швейцарцев из-за офсайда. Действительно, нападающий сделал один-два лишних шага.

Несмотря на то что последние минуты прошли при большом преимуществе сборной Шотландии, которая забросала кроссами штрафную швейцарцев и в итоге превзошла её по ударам (12:11, но в створ – 3:4), команда Якина отбилась и приблизилась к плей-офф. Перед последним туром сборная Швейцарии на три очка опережает шотландцев и на четыре — венгров. Впереди встреча с уже не особо мотивированной Германией.

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