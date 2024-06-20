Мы наконец-то дождались. Первый матч-огонь на чемпионате Европы

Этот Евро радует. И классными матчами с развязками, и красивыми голами. Но он не радует атмосферой. У меня (да и у многих коллег) пока создаётся ощущение, что люди просто приехали поиграть в футбол, а отдельно от них собрались болельщики. Именно фанатской атмосферы в городах турнира пока очень мало. Тем ценнее те матчи, где её удаётся прочувствовать.

От игры Хорватии и Албании я ждал фанатского огня. Во всех смыслах слова. Два очень эмоциональных народа, в которых исторически заложены страсть и острая национальная идентичность. Они просто не могли позволить этому матчу стать скучным.

Но до матча ещё нужно было добраться. Путь к стадиону в Гамбурге из центра города один — единственная ведущая туда ветка метро. Конечно, можно ещё дойти пешком, однако путь займёт часа два. За неделю в Германии я успел наслушаться жалоб от коллег и немцев на расписание местных поездов. И каждый раз я удивлялся, что до сих пор не попал ни в один коллапс. Доудивлялся – в Гамбурге моё везение закончилось.

Только отъехав от центрального вокзала города, мой поезд намертво встал на полчаса. Встала вообще вся ветка. Всё это время в вагон то заходили, то выходили из него хорваты и албанцы. Сначала они радовались свободным местам в поезде, а потом приходило осознание – почему же эти места свободны. Тогда с разочарованием болельщики уходили обратно. Причиной сбоя, как оказалось, была полицейская операция, мотивы которой так и остались неизвестными.

Сам стадион расположен в 20 минутах от ближайшей станции, а идти надо по грунтовой дороге через парк. И это – лучшая часть маршрута. Здесь наконец-то начинается то, чего все и ждали и от матча Хорватии и Албании, и от Евро вообще: фанаты идут в общем потоке, поют песни. А потом ты чувствуешь запах, который забыт в России. Да, это запах пиротехники.

Рядом со мной проходят люди с известнейшийми фамилиями на футболках – Модричей и Гвардиолов больше всего, но были замечены Пршо, Бокшич и Просинечки. Отношения между фанатами Албании и Хорватии хорошие. Они не смотрят друг на друга, не конфликтуют и не панибратствуют. Как будто все, кто шёл со мной к стадиону, понимают – сентиментальности сейчас места нет, матч впереди – решающий.

Болельщики Фото: Андрей Панков, «Чемпионта»

«Просинечки», который шёл к стадиону со мной, зовут Горан. Стоит ему узнать, что я из России, сразу вспоминает Чорлуку. Правда, по его версии выступал он за «Спартак». Дальше обсуждаем новых героев в составе сборной Хорватии — Горан говорит, что игрок «Ман Сити» Гвардиол пока ещё не звезда — его время наступит, но после ухода Перишича, Брозовича, Ковачича и Модрича. У стадиона Горан выдаёт, что был на всех турнирах со сборной Хорватии с 2016 года – кроме ЧМ в России: «Я собирался, думал, что с визой всё будет легко, а потом слишком поздно спохватился. Жалею до сих пор!»

Внутри арены ты понимаешь – стадион чётко поделён пополам. Фанатов и Хорватии, и Албании очень много. Ещё перед началом матча они начинают соревноваться, кто кого перекричит. Выявлять сильнейшего в этом противостоянии они будут до конца матча. Думаю, среди них тоже логично было бы зафиксировать ничью, но албанцы оказались чуть сильнее. Одному из них удалось выбежать на поле в образе дьявола. Он был быстро остановлен стюардами, однако забег был впечатляющий.

Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Уже на третьей минуте матча хорваты зажигают первую порции пиротехники. Это неорганизованно, всего пара человек на трибуне, но хватает, чтобы дым осел на половине поля Албании. Пиротехнику будут жечь весь матч. Организаторы раз 15 на весь стадион предупредят о том, что так делать нельзя, а для пущего эффекта напишут об этом на табло стадиона аж на четырёх языках: английском, немецком, хорватском и албанском. Поможет ли это? Конечно, нет.

Во всей этой эмоциональной фанатской перепалке мы получили очень крутую игру. Албания диктовала ход матча, а ветераны хорватской сборной пытались играть так, как они делали это последние восемь лет. Но банально не успевали. Несколько раз за матч подумалось: «Всё-таки Модрич уже не тот». А потом эти «старики» взяли и перевернули матч, забив два гола за несколько минут. Такими счастливыми я не видел хорватских болельщиков даже в Катаре, где их команда взяла бронзу.

Не только я считаю, что этому поколению хорватов пора на отдых Эта Хорватия сломалась — несите новую

Но албанцы бы не были албанцами, если бы не нашли в себе силы на финальный штурм. При такой поддержке было бы странно не сравнять счёт. После финального свистка половина игроков в каждой сборной попадала на поле без сил, а хорватские и албанские болельщики впервые за день начали обниматься.