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Евро-2024: результаты 19 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы А и В: Хорватия, Албания, Германия, Венгрия

Первая команда в плей-офф и новый провал Хорватии. Что творится на чемпионате Европы
Константин Кринский
Евро-2024: результаты 19 июня
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А Хорватия опять разочаровала.

На Евро-2024 завершился шестой день – и он получился событийным одновременно по нескольким причинам. Не обошлось без эмоциональных концовок.

Кажется, Хорватия – всё

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

Балканская топ-сборная, видимо, больше таковой не является. В региональном дерби с Албанией случились яркие 2:2. Однако такой результат на руку конкурентам. Сначала албанцы долго вели в счёте, и казалось, что они отправят хорватов домой. Но затем медалисты последних двух ЧМ вспомнили, кто они такие. И за две минуты перевернули ход встречи — 2:1. На радостях Хорватия почему-то бросила играть в обороне и уже в добавленное время упустила победу.

Надо признать, что сборной Хорватии было очень тяжело. И с каждым матчем ей становится всё тяжелее. На набор тонуса через игры это не похоже, а на ментальное выгорание – очень даже. Лука Модрич ошибается, Йошко Гвардиол бросает опекаемых соперников, Иван Перишич не носится по бровке. В поле команду тащит Матео Ковачич, а в воротах – Доминик Ливакович.

Грустные выводы
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Германия спокойно вышла их группы

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

Много всякого говорили и писали о хозяевах турнира. Но пока они опровергают любую критику в свой адрес. Голы забиваются, результат достигается, настроение у всех отличное. При этом нельзя сказать, что немцы как-то выжимают себя без остатка – они просто добиваются цели. Так получилось и с пылкой Венгрией: соседям положили двушку – по голу аккурат в середине каждого из таймов.

Венгры, конечно, могли забить – были даже попадания в каркас. Но сказать о равной игре с Германией было нельзя. Положение у команды Марко Росси грустное: при всех самоотдаче и напоре из группы можно не выйти, даже если победить в последнем туре Шотландию.

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Швейцария подарила шанс Шотландии. А Шакири – красавчик!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Сборная Швейцарии могла стать второй сборной, вышедшей из группы на Евро-2024. Матч с Шотландией выдался сложным: много борьбы (была, к сожалению, и тяжёлая травма — у Кирана Тирни), раздробленный заменами темп, неуступчивость. Всё это вновь вынуждает жалеть команду Стива Кларка. Вроде и забили первыми благодаря нелепым действиям Фабиана Шера, и по физике не просаживались, и добегали где нужно.

Но у Мурата Якина шикарный подбор исполнителей – и один из них исполнил шедевр. Шердан Шакири в касание в середине первого тайма сравнял счёт: задал мячу шикарную дугообразную траекторию. Как бы Ангус Ганн ни старался, такое не берётся. Жаль только, что на большее команду не хватило (хотя был ещё гол Эмболо, но из офсайда).

А у Шакири теперь элитный рекорд – он первый игрок сборной Швейцарии, забивший на трёх чемпионатах Европы. Также он стал первым швейцарцем, отличившимся на четырёх крупных турнирах (как раз три Евро и один ЧМ), это его 10-й гол. Занятно, что хавбек забил больше, чем Роберто Баджо (9), Робин ван Перси (9), Фернандо Торрес (9), Карим Бензема (7), Златана Ибрагимович (6) и Рауль (6). Круто, не правда ли?

Этот результат в сущности сохранил шотландцам мотивацию на 3-й тур. С Венгрией будет рубка за третье место.

Как это было
Шакири опять это сделал. Невероятный удар в девятку спас Якина и Швейцарию на Евро
Шакири опять это сделал. Невероятный удар в девятку спас Якина и Швейцарию на Евро
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