Ужасные новости для Хорватии и приятные – для Швейцарии. Расклады на выход из групп на ЧЕ

Завершился очередной игровой день Евро-2024. Прошли два матча в группе А и один — в квартете В. Рассказываем о турнирных перспективах команд оттуда.

Группа А

Сборная Германии стала первой, кто вышел в плей-офф. Венгрия имела несколько шикарных моментов, но не забила — то Нойер мешал, то Киммих мяч из пустых ворот выносил. А вот у немцев с реализацией полный порядок: в первом тайме забил Мусиала с паса Гюндогана после «привоза» Орбана, а во втором отличился уже сам капитан, чётко пробив в дальний угол. 2:0, шесть очков, путёвка в следующий раунд.

Шотландцы и швейцарцы обменялись в первом тайме голами. Первым помог нелепый удар по своим воротам от Шера (официально гол переписали на Мактоминея), а вторым пас защитника соперника – после него Шакири оформил красивейший выстрел в девятку. Больше забитых мячей не было, хотя швейцарцы дважды вскрыли соперника из офсайда. Их же, впрочем, один раз выручила штанга.

Шакири празднует гол Шотландии Фото: Stu Forster/Getty Images

Немцам для первого места нужно не проиграть швейцарцам. Сама Швейцария, скорее всего, выйдет из группы. Четырёх очков для этого должно хватить – так было, например, на Евро-2020. Ну а Шотландии и Венгрии поможет только победа — причём в личной встрече. Вдобавок венграм нужно ещё и с солидной разницей побеждать (у британцев в случае победы будет четыре очка и намного больше шансов на выход в 1/8 финала), сейчас у обеих команд «-4». У многих команд с третьих мест она будет куда приятнее.

Группа А

Расписание 3-го тура в группе А

Швейцария — Германия, 22 июня, 22:00 мск;

Шотландия — Венгрия, 22 июня, 22:00 мск.

Группа В

Хорватия разгромно уступила Испании в 1-м туре (0:3). И к 74-й минуте сенсационно «горела» ещё и Албании после раннего гола Лячи. Но за пару минут усилиями Крамарича (классно уложил мяч в ближний угол) и Гясулы (самострел рикошетом) сотворила камбэк и дважды забила. Модрич и партнёры создавали моменты и дальше. Безрезультатно. А вот Гясула на последних секундах исправился и спас албанцев от поражения.

Албания радуется голу в ворота Хорватии Фото: Dan Mullan/Getty Images

У обеих команд по одному очку перед решающим туром. Чтобы иметь шансы на выход из группы, хорватам нужно обыгрывать итальянцев, а албанцам — испанцев. Иначе — до свидания: с двумя очками тут из группы не выходят. Задача кажется невыполнимой. Правда, кто-то из фаворитов, победив в очном матче, может выйти в 3-м туре на расслабоне и резервным составом. Тогда перспективы станут вполне осязаемыми.

Группа В

Расписание 2-го и 3-го тура в группе В

Испания — Италия, 20 июня, 22:00 мск;

Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 мск;

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 мск.