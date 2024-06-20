«Футболисты лукавят, когда говорят, что им хватит 50-100 тысяч в месяц». Искренний Ломаев

Кажется, что Иван Ломаев уже давно в РПЛ. Но сезон-2023/2024 стал для вратаря «Крыльев» всего лишь третьим в элите российского футбола. В большом интервью «Чемпионату» он оценил трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ», объяснил, почему не общался со СМИ в сезоне, и заключил спор с корреспондентом на новый сезон.

О чём говорили:

Сезон «Крыльев» | Чемпионская гонка РПЛ | Друг в «Динамо»

— Как бы ты оценил прошлый сезон для «Крыльев»?

— Начну с команды: отлично провели осеннюю часть и начало чемпионата. Второй круг получился не очень. Стояла задача попасть в восьмёрку, и мы сами этого очень хотели. Где-то помешали травмы. Но если сравнивать с позапрошлым сезоном, то прошедший можно занести в актив. Хотя понятно, что всем ребятам, тренерскому штабу и руководству хотелось большего. Поэтому эмоции смешанные, полной удовлетворённости нет.

— А для тебя лично как сезон сложился?

— Думаю, что провёл только две неудачных игры за весь сезон. При том что у меня была травма, не тяжёлая, но для вратаря очень неприятная, связанная с плечом. Чуть меньше месяца восстанавливался в Сербии. И все эти дни тренировался по 6-8 часов. После возвращения в Самару сразу получилось вернуться на поле и начать играть в свою любимую игру.

— Сейчас ничего не беспокоит?

— Плечо — слава богу, нет. В целом состояние нормальное.

— Почему два последних сезона вышли такими разными у «Крыльев»?

— В позапрошлом сезоне пришли новые игроки, им нужно было влиться в коллектив, адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Плюс в том году весеннюю часть мы начали неплохо: в Кубке прошли «Динамо», потом уступили в чемпионате им 0:1, пропустив на 95-й минуте. В той игре мы забили два мяча — и оба не засчитали. По игре мы были лучше. Потом всё вошло в какую-то колею: проиграли ЦСКА и в чемпионате, и в Кубке, забив в свои ворота в компенсированное время. Психологически команду это чуть-чуть подрубило. Слава богу, что смогли выбраться из этой ямы. Но было очень тяжело.

— Как оценишь судейство в сезоне?

— По судейству это был лучший сезон за всё время, что я играю в РПЛ. Никаких громких скандалов в принципе не было. Судьи очень хорошо отработали.

— В игре с «Динамо» давило осознание, что можете приложить руку к чемпионской гонке?

— Нет, никак не давило. Мы всю неделю готовились и разбирали их. Не считаю, что по игре «Динамо» нас переиграло. Но так сложилось. Мы свои моменты не забили, а они своими воспользовались.

Иван Ломаев в матче с «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как тебе чемпионская гонка?

— Такая интрига и такая невероятная концовка — это плюс для всех: лиги, болельщиков, клубов. Давно такого не было в РПЛ. Всем только на руку, чтобы судьба чемпионства и вылетающих решалась в последнем туре.

— Болел за кого-то в чемпионской гонке?

— Не могу сказать, что болел за кого-то. Наверное, переживал за «Динамо», так как там играет мой друг — Слава Грулёв. После игры с нами сказал ему: «Не зря вы нас обыграли, сделайте всё, что от вас зависит». К сожалению, в последнем туре «Динамо» чуть-чуть не хватило. Видел только обзор матча. У них были шансы в концовке сравнять. Но так бывает — это игра.

— А после матча в Краснодаре общался с Грулёвым?

— Да. У них вся команда была убитая. Говорит, плюс все шесть часов переезда на автобусе все просто молчали и не находили места себе. Понимаю его эмоции. Хуже ничего не придумаешь, когда в последней игре от тебя всё зависит и не удаётся сделать этот шаг. Плюс «Динамо» 48 лет не становились чемпионом. По игре они очень неплохо смотрелись. Но в очередной раз «Зенит» всем доказал, что они способны каждый год выигрывать чемпионат. И по составу, и по игре, даже с учётом того, что весной у них были какие-то трудности.

Топ-3 вратаря сезона | Трансфер Песьякова | Примеры в Европе

— Топ-3 вратаря прошедшего сезона РПЛ назовёшь?

— Мотя, Макси и Латышонок. Женя первые туров 10 так ярко себя не проявлял, но концовку чемпионата выдал сумасшедшую.

— Есть ли кто-то, на кого ты ориентируешься из вратарей?

— Не могу сказать, что у меня есть какие-то кумиры. Просто нравится игра Яна Облака. Отмечу Эдерсона — очень прибавил в игре на линии. Ещё назову тер Штегена, Куртуа и Нойера.

— Не грустно, что карьера Акинфеева уже на исходе?

— Я вырос на матчах Акинфеева. Благодаря просмотру чемпионата Европы 2008 года я захотел заниматься футболом. Думаю, все хотят, чтобы Акинфеев играл как можно дольше. Он показывает стабильный уровень, возраст не даёт о себе знать. Пусть играет как можно дольше и травмы обходят его стороной. Я думаю, что он легенда. И люди, которые не сильно разбираются в футболе, пока не понимают, насколько большой вклад он сделал в российский футбол. И в мировой, наверное, тоже. У Акинфеева «сухих» матчей больше, чем у некоторых — игр в РПЛ.

Иван Ломаев / Игорь Акинфеев Фото: «Чемпионат» / РИА Новости

— А против кого в РПЛ тяжелее всего играть?

— Назову «Зенит». По результату «Крыльям» не всегда удаются игры с ЦСКА. «Динамо» — да, мы проиграли 1:4, но не скажу, что провалились по игре.

— Топ-3 игрока РПЛ, против кого тяжело играть?

— Максим Глушенков — 100%. Он суперталант, хотя номинально не нападающий. Ваня Сергеев — очень умный футболист. Играл с ним в одной команде. Ещё Тюка, конечно. Костя сумасшедший футбол показал в этом сезоне.

— Есть мнение, что РПЛ после отстранения от международных матчей просела по качеству исполнителей. Влияет это на вратарей?

— То, что лига чуть-чуть просела по качеству — это факт. Что касается вратарей, то не сказал бы, что это сказывается. Нет сильных исполнителей, как лет пять назад. Но я и не играл в РПЛ, когда здесь были суперлегионеры, так что не с чем сравнивать.

— В чём ты прибавил под руководством тренера вратарей «Крыльев» Виктора Гауса?

— Спокойствие — 100%. Даже не обсуждается. Затем — коммуникация с партнёрами и с командой. И игра при выходах один на один и просто на короткой дистанции.

— Раньше ты часто срывался на партнёров. Почему это происходило и как удалось это убрать?

— В первых сезонах я был на эмоциях: хотел себя проявить. Команде это не всегда шло на пользу, потому что от вратаря должна исходить уверенность. Если он даже ошибётся, то партнёры должны быть уверены, что это случайность и такого больше не повторится. Со мной много разговаривал наш тренер по вратарям Виктор Гаус, Виталий Кафанов проводил беседы. Плюс Николай Ларин в этом плане мне сильно посодействовал. У нас был с ним очень долгий диалог. Он убеждал, что вратарь не должен быть таким эмоциональным. Тренерский штаб со мной эту тему обсуждал — все приложили руку.

— Концовка этого сезона. Матч в Оренбурге. Подсказ со скамейки от Фролова перед пенальти. Твоя реакция на первый удар Переса разлетелась везде. Что это было?

— Мы до игры разбираем всех пенальтистов. А тут к «точке» подходит игрок, которого не было в нашем разборе. Я подошёл к Гаусу с Фроловым и спросил: «Куда он бьёт?» Мне ответили, что мы это не смотрели. Гаус сказал, что Перес ни разу за профессиональную карьеру не бил пенальти. Фролов то же самое передал через Илью Гапонова. А я просто улыбнулся. Ситуация реально необычная.

Иван Ломаев в матче с «Оренбургом» Фото: ФК «Оренбург»

— Вспомнишь ещё забавные истории с Фроловым?

— Фрол всегда подсказывает, поддерживает и не держит зла. Наоборот, хочет, чтобы ты прогрессировал. Он очень помогает. Весёлые истории связаны больше с тренировками, когда он выдаёт шутки.

— Ты говорил, что пенальти — не твоя сильная сторона. Но в последнее время у тебя с ними стало лучше. Что поменялось?

— Я до сих пор думаю, что умение отражать пенальти невозможно натренировать. Ты разбираешь игроков — он может семь ударов в один угол пробить, а тебе — в другой. Наверное, это зависит больше от интуиции.

— У «Крыльев» сильная вратарская позиция. Как сделать так, чтобы конкуренция не переросла в конфликт?

— В первую очередь нужно, чтобы все относились друг к другу с уважением и независимо от того, кто играет, помогали друг другу. Очень многое зависит от Виктора Гауса — он в этом плане топ-человек. У него нет любимчиков. Он всегда повторяет, что хочет, чтобы играли все, но может только один. Мы все вместе развиваемся, готовимся и поддерживаем друг друга. Главное — оставаться человеком вне зависимости от ситуации — играешь ты или нет.

— Как Осинькин оценивает вратарей и что требует от вас?

— Как оценивает вратарей — это лучше ему вопрос задать. Главное требование от него — чтобы мы с командой выходили через пас низом. Да, бывает, что это тяжело и лучше упростить, чтобы не привезти и не обрезать. Самое главное, чтобы вратарь был уверен и передавал эту уверенность команде, а также выручал, когда надо.

— С подписанием Сергея Песьякова конкуренция станет ещё острее.

— Клуб сделал трансфер. Это футбол. Каждый год происходят какие-то изменения. Будем вместе работать и конкурировать. Посмотрим, что из этого выйдет.

— У тебя есть понимание — остаётся Фролов в команде или нет?

— Скоро из новостей всё узнаем.

Пауза в общении со СМИ | Трансфер Сафонова в «ПСЖ» | Уроки Кафанова

— Почему ты по ходу сезона перестал общаться со СМИ?

— Мне один хороший человек сказал, чтобы я попробовал не давать в сезоне никаких интервью, а после — посмотреть, что из этого выйдет. Ко мне было меньше внимания. Я думаю, что это решение пошло на пользу. Понятно, все любят, когда футболисты общаются. Но в прошедшем сезоне я решил для себя попробовать лишний раз не мелькать в СМИ. Кто этот человек — я не скажу.

— Получается, что ты обращаешь внимание на критику и комментарии?

— Нет. Никогда не обращаю на это внимание. Сколько людей, столько и мнений. Тем более что люди, которые что-то плохое говорят, в футболе не разбираются совсем. Надо слушать специалистов и хороших тренеров. Только они могут помочь стать тебе сильнее.

— Ты был когда-нибудь близок к уходу из «Крыльев»?

— Со мной напрямую никто не связывался. Но я знаю, что была пара предложений. Не знаю, насколько всё достоверно. Это было достаточно давно, так что уже неактуально.

— Предложения из России или Европы?

— Из России.

— Два года назад в интервью Глебу Чернявскому ты сказал: «Нужно пару сезонов поиграть в РПЛ, а потом можно в Европу». Что сегодня ответил бы?

— Думаю, что любой футболист хочет играть в сильном чемпионате. Понятное дело, что это зависит от тебя и твоего уровня мастерства. Мы видим, что Сафонов перешёл в «ПСЖ». Всё возможно, если показывать хорошую игру. Даже с такой ситуацией, которая сейчас сложилась.

— Удивился, услышав новость об интересе «ПСЖ» к Сафонову?

— Не могу сказать, что удивился. Мотя — очень сильный вратарь. Я рад за него и за весь российский футбол. Этот трансфер — настоящая бомба! Дай бог, чтобы он смог выиграть конкуренцию в «ПСЖ». Думаю, что это вполне реально.

Иван Ломаев Фото: ФК «Крылья Советов»

— Многие говорят: зачем ехать и сидеть под Доннаруммой? У тебя какое мнение?

— Конечно, ехать не раздумывая. «ПСЖ» — это топ-клуб. Другой уровень просто. Думаю, что Матвей сможет выиграть конкуренцию. По мне, он точно не хуже Доннаруммы. Если что, ты всегда сможешь вернуться в свой родной Краснодар, где ты являешься воспитанником, тебя все любят и ждут. Конечно, нужно пробовать.

— Общался ли с Сафоновым?

— Нет. Думаю, что и без меня многие его сейчас по-хорошему достают по поводу перехода в «ПСЖ».

— На связи ли ты с Кафановым?

— Разговаривали после игры в Ростове. Он сказал: «Продолжай работать». То, что Кафанов следит за вратарями, все знают. Если буду показывать уровень, достойный сборной, тренерский штаб примет решение и вызовет. Нужно показывать стабильную игру, и тогда всё будет.

— Что нового тебе дал Кафанов в сборной России?

— Мы много разговаривали о коммуникации с командой и спокойствии. Плюс я читаю его интервью и знаю все требования, которые он предъявляет вратарям. Самое главное, что я из наших бесед вынес, — нужно быть спокойнее.

— Есть мнение, что травма Овсянникова позволила тебе провести весну более спокойно и выдать хороший отрезок. Согласишься?

— Честно, не могу ответить. Был бы Богдан здоров, у нас была бы такая же конкуренция. Я не могу сказать, что трясусь из-за того, что есть вратари, которые могут меня подменить. Если будешь хорошо тренироваться, играть и показывать уровень, то тренерский штаб будет на тебя рассчитывать.

Шутка Безрукова | Спор на кроссовки | Деньги

— Как ты воспринял историю с шуткой Безрукова?

— Мне кажется каким-то сюром, что это так раздули. Просто человек пошутил. Кому-то это не понравилось. Из-за этого сделали медийную бомбу… Сказал человек такое после игры на эмоциях. В футбольных кругах, я думаю, точно никто не воспринял это негативно — из тренеров, футболистов и специалистов. Видел, что слова Безрукова даже Бузова комментировала. Странно. Человек просто пошутил, и всё!

— После такого резонанса не появилось мысли вообще не шутить в СМИ?

— Иногда у нас могут раздуть из мухи слона, поэтому надо быть чуть-чуть поспокойнее. Но, повторюсь, в моём понимании Безруков ничего плохого не сказал.

— Ты увлекался аккордеоном. Сможешь сыграть что-то?

— Нет. Руки всё забыли, да и голова тоже. Я уже лет в 12 ничего не помнил, потому что нужна постоянная практика, как и в любом деле.

— Караоке — один из любимых видов досуга?

— Нет (смеётся). Просто у нас в «Крыльях» была такая акция перед 3 сентября, где мы с Ваней Сергеевым исполняли песню. Не могу сказать, что я любитель караоке.

— Мне сказали, что ты очень азартный. Какой спор был самым сумасшедшим в жизни?

— Был один интересный спор, но я не могу сказать об этом в интервью (смеётся). Скажу только, что с ребятами из команды поспорил и выиграл.

— Давай заключим спор на новый сезон?

— Предлагаю такой: пусть у меня наберётся восемь «сухих» матчей за сезон. Дай бог, чтобы я отыграл его без травм.

— На что поспорим? Может, на пару кроссовок?

— Давай. Я люблю Yeezy Boost.

— А я — Nike или Jordan.

— Хорошо.

— Подытожим: восемь и больше «сухих» матчей в РПЛ — Yeezy Boost твои, меньше восьми — Nike или Jordan мои. Учитываем только матчи в РПЛ.

— Да. Но у тебя большое преимущество. У меня максимум за сезон было девять «сухих» матчей. Буду стараться выиграть спор.

— Сейчас модно спрашивать у футболистов — сколько денег им хватает в месяц для комфортной жизни. Назовёшь сумму?

— Я видел интервью, когда люди говорят что им хватает 50-100 тысяч в месяц. Думаю, что они, мягко говоря, лукавят. В Самаре, чтобы жить нормально, 150-200 тысяч спокойно хватит.

— С учётом аренды квартиры?

— Я снимаю квартиру в Самаре. Давай тогда скажу: 200-250 тысяч в месяц.

Самара Фото: РИА Новости

Медиалига | Суд Ларина | «Чертаново»

— Онана сказал, что использует вазелин. Пробовал ли ты? Это реально помогает?

— Я видел эту историю. Мне кажется, что это больше популистский момент. Не сказал бы, что это может как-то помочь. Сейчас перчатки хорошего качества с латексом. Думаю, что ничего другого и не надо.

— А обязательно ли плевать на перчатки?

— Так лучше сцепление. Ну и думаю, что это привычка из детства у всех вратарей (смеётся).

— Как часто вспоминаешь момент из матча с «Химками»? Прозвище Зидан к тебе прилипло?

— Думаю, что я своей игрой стараюсь максимально отодвинуть отголоски той игры. Не сказал бы, что вспоминаю этот момент. Было и было. Совершил ошибку, которая, наверное, плохо повлияла на мой медийный статус в футболе. Отхожу от этого. И я считаю, что у меня это получается.

— История с финала Кубка с «Локомотивом». Болельщики «Локомотива» скандировали: «Ломаев — пёс!» Потом в команде несколько раз праздновали победу такой кричалкой. Как реагируешь на это?

— Ха-ха. Нормально. С юмором. Такие подколы всегда приветствуются в коллективе, особенно в мужском.

— Хотел бы выйти в официальном матче полевым?

— Ха-ха-ха. На уровне РПЛ, думаю, что точно не смогу сыграть в поле, тем более весь матч. А пробить пенальти или какой-то штрафной — почему бы и нет?

— Пенальти на тренировках бьёшь?

— Ну так, после тренировок. Больше балуемся с ребятами. Понятное дело, что в матчах другой уровень давления и сопротивления.

— Как ты относишься к Медиалиге?

— Честно, вообще не слежу. То, что ребята делают какую-то свою историю — это прикольно. Пусть развиваются. Могу сказать точно одно, что мне не нравится у них — это их трэш-токи и поведение на футбольном поле.

— Вы играли со сборной Медиалиги. Сопоставимый уровень со Второй лигой?

— У них чуть другие правила и уровень мастерства. Там много ребят, которые в своё время играли в ФНЛ и во Второй лиге. Может быть, у них получилось во Второй лиге, но всё равно это немного другой уровень. Там много дальних переездов и не так всё удобно. Однозначного ответа не могу дать.

— Следишь за «Чертаново»?

— С некоторыми ребятами общаюсь, что-то узнаю у Николая Ларина. Конечно, по сравнению с тем, что было три года назад, ситуация сильно ухудшилась. Они вылетели во Вторую лигу, в самую слабую зону. Всё не очень хорошо по спонсированию. Печальная история.

— Как ты пережил историю с судом Ларина?

— Плохо, конечно. Переживал. Пару раз писал ему письма. Был на связи через его помощников. Узнавал, как у него дела. Когда он вышел, я был рад, как и все ребята. Потому что этот человек сделал очень много для российского футбола. И продолжает делать это. Помогает развиваться, особенно молодым футболистам. Николай Юрьевич — топ-человек!

Иван Ломаев Фото: ФК «Крылья Советов»

— Если не футбол, то чем бы занимался Иван Ломаев в жизни?

— Думаю, что 100% поступил бы в какой-нибудь университет и учился бы на какую-нибудь профессию. По профессии не могу сказать, так как это нужно делать выбор, когда у тебя есть понимание, чего ты хочешь. Так как я понимал, что буду в футболе, у меня весь акцент был на этом.

— Раньше ты говорил, что без футбола у тебя осталось бы три пути: пойти на завод, поступить в университет в Кемерове и спиться. Из знакомых кто-то пошёл по третьему?

— Да. Я знаю неблагоприятную историю с ребятами, с которыми я играл в 12 лет в Кемерове. Многие пошли не по тому пути. Но это жизнь. Каждый делает свой выбор. Всегда можно добиваться своих целей, если правильно себя вести и прислушиваться к мнению старших и хороших людей. И, конечно же, верить в себя.