Фюллькруг разрушил мечту фаната на Евро-2024
Никлас Фюллькруг на старте Евро-2024 умудрился разрушить мечту фанату. Кай Флаттман всю жизнь хотел увидеть матч открытия ЧЕ, но из-за футболиста у него это не вышло. Что случилось?
Несчастный случай
На разминке перед матчем открытия ЧЕ Фюллькруг попал мячом во Флаттмана, сидевшего в первом ряду за воротами. Своим ударом Никлас сломал мужчине руку, отправив его в больницу прямо перед игрой! К счастью, операция не потребовалась, и фаната отпустили домой.
Неприятный исход
«Я пел гимн на носилках. Я не знал, смеяться или плакать, к сожалению, мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч открытия. Но когда ещё Фюллькруг сломает тебе руку?» — рассказал Кай.
Подарок
Узнав о случившемся, Фюллькруг извинился перед фанатом, отправив ему свою игровую футболку, а Федерация футбола Германии компенсировала Флаттману € 195 за билет на матч.
Фюллькруг разрушил мечту фаната на Евро-2024, сломав ему руку
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