Неприятный исход

«Я пел гимн на носилках. Я не знал, смеяться или плакать, к сожалению, мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч открытия. Но когда ещё Фюллькруг сломает тебе руку?» — рассказал Кай.