Очень милый поступок шотландских фанатов. Видео
Очень милая история произошла после матча Шотландия — Швейцария (1:1). Два шотландских фаната отбились от группы шумных товарищей, чтобы укрыть немецкого дедушку от дождя. Респект за такой поступок!
Шотландские фанаты укрыли немецкого дедушку от дождя. Милое видео
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