Очень милый поступок шотландских фанатов. Видео

Очень милая история произошла после матча Шотландия — Швейцария (1:1). Два шотландских фаната отбились от группы шумных товарищей, чтобы укрыть немецкого дедушку от дождя. Респект за такой поступок!