Нойер повторил рекорд Буффона

Мануэль Нойер повторил крутой рекорд на Евро-2024. Голкипер сборной Германии сравнялся с Джанлуиджи Буффоном по количеству встреч на чемпионатах Европы! Кто ещё в топ-5 по этому показателю среди вратарей?