Нойер повторил рекорд Буффона
Мануэль Нойер повторил крутой рекорд на Евро-2024. Голкипер сборной Германии сравнялся с Джанлуиджи Буффоном по количеству встреч на чемпионатах Европы! Кто ещё в топ-5 по этому показателю среди вратарей?
5-е место — Уго Льорис
На счету вратаря сборной Франции 15 матчей на чемпионатах Европы.
3-4-е место — Руй Патрисиу
Голкипер сборной Португалии провёл на Евро 16 матчей.
3-4-е место — Эдвин ван дер Сар
Вратарь сборной Голландии отыграл на ЧЕ 16 матчей.
1-2-е место — Мануэль Нойер
На счету голкипера сборной Германии 17 встреч на чемпионатах Европы.
1-2-е место — Джанлуиджи Буффон
Вратарь сборной Италии отыграл на Евро 17 матчей. Но Германия вышла из группы, так что скоро Нойер станет лидером этого рейтинга.
Нойер повторил рекорд Буффона по количеству матчей на Евро среди вратарей
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