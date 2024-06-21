Почему нам интересен чемпионат Европы по футболу без России?

Большинству футбольных болельщиков в России интереснее наш футбол. Мы на «Чемпе» это видим весьма отчётливо. Новости и статьи про РПЛ востребованы больше, чем про любую другую лигу. Похожая ситуация, насколько мы знаем, с ТВ-рейтингами. Людей тянет к тому, что им физически ближе.

В каком-то смысле ты можешь прикоснуться к «Зениту» или «Крыльям». Если они не выступают в твоём городе, то, вероятно, приезжают в твой регион. А если даже нет, то твой дед скорее болел за «Динамо», чем за «Манчестер Юнайтед». Так исторически сложилось. Нас притягивает именно наш футбол – и мы в этом не уникальны. В условной Аргентине тоже больше следят за местной лигой, чем за иностранными.

И тут с ноги врывается чемпионат Европы. Здравствуйте.

Маскот Евро-2024 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Впервые с 2000 года турнир проходит без сборной России, но Евро-2024 почему-то и так вызывает интерес. Целый месяц о футболе говорят даже те, кто спортом не особо интересуется. У входа в бары появляются вывески с анонсом трансляций. Рекламодатели неуклюже изворачиваются, чтобы привязать их продукт к теме футбола. Отсутствие России сказывается, но интерес к футболу во время Евро-2024 всё равно выше обычного.

Только вот если брать именно уровень игры, то сборные по умолчанию показывают не настолько качественный футбол. В клубах состав наигрывают чуть ли не круглый год и могут закрыть проблемные позиции трансферами. Национальные команды собираются не так часто, и у тренеров меньше возможностей ставить свою игру. Приходится компоновать команду из того, что есть. Очевидно, в Лиге чемпионов сам футбол более классный, чем на чемпионате Европы.

Евро-2024 Лига чемпионов

Так почему Евро-2024 так манит даже без участия нашей сборной? Ответ видится простым и сложным одновременно. Мы понимаем, что сама игра – это отдельный мир. Вселенная со своими правилами, драмами и мемами. Что бы ни случилось на чемпионате Европы – это становится историей. И проклятие Лукаку, и победный гол Вегорста, и травма Мбаппе, и даже тот упитанный нападающий из Венгрии – такое будут помнить ещё долго.

Случись такое в национальном чемпионате, осталось бы, скорее всего, локальным сюжетом. Когда же турнир позиционирует себя как соревнование стран, то чувство принадлежности вырабатывается само по себе. И неважно – футбольный ты фанат или домохозяйка. Все хотят быть в теме. А чем больше аудитория – тем эпичнее выглядит соревнование. И сборной России там, конечно, не хватает. Особенно в ситуации, когда турнир расширили с 16 до 24 сборных. Но если вы любите саму игру, то на Евро-2024 точно есть на что посмотреть. Даже в исполнении скромных команд.