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Шакири — седьмой по голам на ЧЕ и ЧМ
Шакири — седьмой по голам на ЧЕ и ЧМ
Хавбек сборной Швейцарии продолжает удивлять на крупных турнирах. Шердан даже вышел на седьмое место среди футболистов, забивших не менее пяти голов и на ЧМ, и на Евро. Кто выше Шакири?
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6-7-е место — Шердан Шакири
6-7-е место — Шердан Шакири
На счету швейцарца пять голов в 10 матчах Евро и пять голов в 14 играх ЧМ.
6-7-е место — Зинедин Зидан
6-7-е место — Зинедин Зидан
Француз отметился пятью голами в 14 матчах Евро и пятью голами в 12 играх чемпионата мира.
5-е место — Ромелу Лукаку
5-е место — Ромелу Лукаку
На счету бельгийца шесть голов в 11 матчах ЧЕ и пять голов в 12 играх ЧМ.
4-е место — Мишель Платини
4-е место — Мишель Платини
На Евро француз забил девять голов в пяти матчах, а на чемпионате мира — пять голов в 14 встречах.
3-е место — Юрген Клинсман
3-е место — Юрген Клинсман
На счету немца пять голов в 13 матчах Евро и 11 забитых мячей в 17 встречах ЧМ.
2-е место — Тьерри Анри
2-е место — Тьерри Анри
Форвард сборной Франции отметился шестью голами в 11 матчах чемпионатов Европы и шестью голами в 17 встречах чемпионатов мира.
1-е место — Криштиану Роналду
1-е место — Криштиану Роналду
Португалец забил 14 голов в 26 матчах ЧЕ и восемь мячей в 22 играх ЧМ.
Шакири — седьмой футболист, забивший не менее пяти мячей и на ЧМ, и на ЧЕ
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