Шакири — седьмой по голам на ЧЕ и ЧМ

Хавбек сборной Швейцарии продолжает удивлять на крупных турнирах. Шердан даже вышел на седьмое место среди футболистов, забивших не менее пяти голов и на ЧМ, и на Евро. Кто выше Шакири?