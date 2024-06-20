Сербия вернулась, когда с ней уже все попрощались! Безумная развязка на последних секундах

Эти команды по-разному начали Евро-2024. Сербия совсем без шансов проиграла Англии. Минимальный счёт — 0:1 — не должен никого смущать. Команда Драгана Стойковича не создала ни одного реального момента, терялась при прессинге и в основном перекатывала мяч в центре поля. Помимо того, что отбивалась от резких выпадов соперника. А вот Словения преподнесла мини-сенсацию. Она быстро пропустила от Дании, но потом стала органично напрягать соперника. На финише второго тайма и вовсе зажала датчан на их половине. Это привело к голу и ничьей, которая позволила словенцам рассчитывать на место в плей-офф.

Понятно, что сербы никак не могли быть довольны раскладами после 1-го тура, в отличие от соперника. От Стойковича требовали изменений в составе. И он их сделал. Например, на Словению выпустил в основе капитана Душана Тадича, который после Англии заявил, что должен начинать матчи в старте. Плюс тренер не мог рассчитывать на Филипа Костича — тот получил тяжёлую травму. И оставил в запасе Сергея Милинковича-Савича — один из лидеров команды, очевидно, провалил первую встречу.

Казалось, это должно было привести к положительным изменениям. Но уже на первых минутах мы увидели словно продолжение матча с Англией. Когда одни перекатывали мяч в основном между защитниками, а другие атаковали и создавали моменты. Словенцы могли открыть счёт уже на четвёртой минуте: Ян Млакар остался совсем один на краю штрафной и классно запустил мяч в дальний. Предраг Райкович спас. Оборона сербов в очередной раз показала, что выполнять свои прямые обязанности с новым соперником не собирается. Как следствие — куча свободных зон, которыми пользовались словенцы.

Да, до опасных моментов дело доходило редко, но примерно на 15-й минуте команда Матьяжа Кека даже забрала себе контроль и территорию. Сербы выглядели совсем беспомощными. И только во второй части тайма немного пришли в себя. Там и неплохой удар Душана Влаховича головой, и перспективная подача Тадича. Но парадокс в том, что к голу всё равно были ближе словенцы: Тими Элшник на 37-й минуте запустил мяч точно в штангу, а на добивании чуть не повезло его партнёру.

Сербия и правда играла так, словно результат ей был не нужен. Парни вышли просто насладиться атмосферой. В перерыве Стойкович поменял защитника с жёлтой и ещё явно добавил мотивации. Команда здорово начала второй тайм: Александр Митрович вылетал на Яна Облака, который спас, а потом Яка Бийол чуть не срезал в свои ворота. Давления стало больше, темп вырос, но с моментами всё ещё было тяжело. Словенцы не изменили себе: компактно оборонялись и ждали шанса. На 58-й минуте — первый выход, когда Беньямин Шешко классно пробил примерно с 20 метров под перекладину. А через 10 минут — второй, который уже закончился голом. Вновь провал в обороне, Элшник оказался совсем один на левом фланге и выполнил зрячий прострел на дальнюю. А там замыкал Жан Карничник — защитник, собственно, и начавший эту атаку.

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Нет, Сербия не включилась. Им всё ещё было не особо интересно. Супершанс вновь упустил Митрович, попавший в в перекладину. Однако вся остальная игра — предсказуемые навесы, не приводящие ни к чему. Стойкович грустно сидел на корточках, делал замены, но понимал всю бессмысленность происходящего.

СБОРНАЯ СЛОВЕНИИ Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Навал организовать всё-таки удалось. Правда, до самой последней добавленной минуты всё это выглядело бестолково. Пока сербы не заработали последний угловой. Навес — и низкорослый Лука Йович даже без прыжка переправил мяч в сетку. Сербы чудом спаслись. И сохранили шансы на выход в плей-офф.

Теперь Сербии в последнем туре необходимо побеждать датчан. У Словении ситуация сложнее — их ждёт матч с Англией, где необходимо набирать как минимум одно очко, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.