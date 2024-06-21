«Зенит» сметает рынок, а новичков РПЛ будет не узнать. Сколько событий в нашем чемпионате!

Евро-2024 — главное событие лета в футболе. Но в РПЛ жизнь продолжается. Каждый день приходят интересные новости, которые повлияют на расклады в новом сезоне. Мы не забываем о нашей любимой лиге! И рассказываем о главном за неделю.

«Зенит» сметает всё на трансферном рынке

Действующие чемпионы России очень активны на трансферном рынке. «Зенит» объявил о переходе голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Вратарь заключил с петербуржцами контракт на четыре года с опцией продления на один сезон. Инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Зенит» приобрёл Латышонка всего за 10 млн рублей. Станет ли Евгений новым основным вратарём клуба на годы вперёд? По крайней мере, «Зенит» купил его с прицелом на стартовый состав.

Евгений Латышонок Фото: ФК «Зенит»

Также сине-бело-голубые приобрели форварда «Локомотива» Максима Глушенкова. По информации «Чемпионата», сумма выкупа футболиста составила € 6 млн. Контракт с 24-летним Глушенковым рассчитан на четыре года. Инсайдер Иван Карпов отмечал, что оклад Максима в «Зените» составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн он может получать в виде бонусов за чемпионство.

Источники «Чемпионата» подтверждают договорённость «Зенита» с «Крыльями Советов» по переходу защитника Юрия Горшкова. Футболист вёл переговоры со «Спартаком», но принял предложение петербуржцев из-за более выгодных финансовых условий. Также в Санкт-Петербург переезжает защитник «Краснодара» Сергей Волков. Клубы договорились о трансфере за € 5 млн + 2 млн бонусами. Волков подпишет с петербуржцами долгосрочный контракт.

Максим Глушенков Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» собирается не только покупать. Иван Карпов сообщает, что полузащитник Александр Коваленко вернётся в «Крылья Советов» на правах аренды с опцией выкупа. А Зелимхан Бакаев, арендованный в сентябре 2023-го клубом «Аль-Вахда» (ОАЭ), вернётся в Санкт-Петербург летом. Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Останется ли Бакаев в клубе или его отправят в новую аренду — пока неизвестно.

А вот самая свежая сделка на выход: Арсен Адамов снова уходит в аренду, но уже не в «Оренбург», а в «Ахмат».

«Краснодар»: минус Сафонов, плюс Смолов и Козлов

Вице-чемпион России переживает большие потрясения. Голкипер «быков» Матвей Сафонов официально перешёл во французский «ПСЖ». За трансфер «Краснодар» получит солидные € 20 млн + различные бонусы в будущем. Однако без вратаря южане не останутся. Клуб продлил контракт со Станиславом Агкацевым до 2029 года.

А ещё в «Краснодар» вернулся один из знаковых футболистов 2010-х. Фёдор Смолов покинул «Динамо» на правах свободного агента и теперь вновь будет играть на юге. 34-летний форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, провёл 101 матч и забил 64 мяча. Фёдор подписал контракт с клубом на один сезон. Если «Краснодар» станет чемпионом в следующем году, то получится красивая история: первое золото в истории клуба и первое золото в карьере Смолова.

Фёдор Смолов Фото: ФК «Краснодар»

Также «Краснодар» близок к покупке 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова. Журналист Иван Карпов сообщил, что футболист отказался от согласованного ранее трансфера — «Зенит» должен был забрать парня за 70 млн рублей и отправить в «Ростов» с опцией обратного выкупа. «Краснодар» же заплатит за Козлова 120 млн рублей и подпишет с Данилой контракт сроком на пять лет.

«Динамо»: взяли опытного вратаря и пополнили тренерский штаб бывшим футболистом

Одна из самых больных тем для «Динамо» в прошлом сезоне — вратарская. Но сейчас клуб решил её. Москвичи подписали контракт с трёхкратным чемпионом России в составе «Зенита» Андреем Лунёвым. 32-летний вратарь ранее выступал за азербайджанский «Карабах», однако покинул команду по окончании сезона-2023/2024. В «Динамо» Лунёв составит конкуренцию Антону Шунину и Игорю Лещуку. И, вероятно, станет основным голкипером.

Андрей Лунёв Фото: ФК «Динамо»

«Динамо» рассталось с Фёдором Смоловым, а также потеряло ещё одного опытного футболиста. Защитник Сергей Паршивлюк объявил о завершении карьеры. Он вошёл в штаб главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Спартак» представил нового тренера

Главная новость, связанная со «Спартаком»: в Москву прибыл новый главный тренер Деян Станкович. Сербский специалист провёл первую пресс-конференцию, на которой выдал несколько ярких цитат. Скоро «Спартак» вместе со Станковичем начнёт подготовку к новому сезону.

Деян Станкович новый главный тренер «Спартака» «Спартак» — большой клуб с именем. Каждый специалист имеет контракт, это нормально, но это не главная причина. Величие клуба и значимость вызова, который мне предстоит, важнее».

А бывший главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль нашёл новую работу. «Гранада» объявила о назначении 35-летнего испанца. В следующем сезоне команда сыграет во втором дивизионе чемпионата Испании — Сегунде. Вернёт ли Абаскаль «Гранаду» в Примеру?

ЦСКА заменил Заболотного молодым нападающим

ЦСКА расстался с Антоном Заболотным. 33-летний форвард покинул клуб по истечении контракта. Вместо него армейцы приобрели нового нападающего — 19-летнего Артёма Шуманского из кипрского «Ариса». По данным портала Transfermarkt, москвичи заплатили за белорусского футболиста € 1,5 млн. Контракт Шуманского с ЦСКА рассчитан на пять лет.

Артём Шуманский Фото: ПФК ЦСКА

«Ростов»: замена для Песьякова и экс-полузащитник ЦСКА

Голкипер Сергей Песьяков покинул «Ростов», а клуб нашёл ему замену. Южане официально объявили о переходе 25-летнего вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова. Ранее он выступал на родине за «Истиклол». Там Ятимов стал шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Спортивный директор «Истиклола» Нуриддин Давронов сообщил, что вратарь подписал контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. А сумма перехода составила € 250 тыс.

Также ростовчане взяли полузащитника Константина Кучаева. Зимой 2024-го тот перебрался из ЦСКА в «Пари НН», подписав контракт на полгода. А теперь Кучаев отправляется в Ростов-на-Дону. По информации «Чемпионата», 26-летний футболист подписал трёхлетнее соглашение.

«Оренбург»

«Оренбург» остался в РПЛ без стыковых матчей. И проводит активную трансферную кампанию. Владимир Полуяхтов выступал за оренбуржцев с 2011 по 2017 год, а затем с 2021-го по 2024-й. Но решил завершить карьеру и вошёл в тренерский штаб Давида Деограсии. Также «Оренбург» продлил контракт на сезон с капитаном Андреем Малых и продлил аренду полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова.

Но появятся в клубе и новые игроки. «Оренбург» выкупил у всё того же «Зенита» защитника Артёма Касимова. Вторую половину сезона-2023/2024 футболист провёл в махачкалинском «Динамо», которому помог выйти в РПЛ. Также «Оренбург» на правах свободного агента забрал полузащитника Дмитрия Рыбчинского. У 25-летнего футболиста завершился контракт с «Локомотивом», чем и воспользовались оренбуржцы.

Дмитрий Рыбчинский Фото: ФК «Оренбург»

«Химки»: расстались с Талалаевым и взяли нескольких ветеранов

Большая активность «Химок» в межсезонье — уже классика. После возвращения в РПЛ подмосковный клуб не изменяет традиции. Главное — химчане меняют тренера. Андрей Талалаев покинул «Химки». «К этому шло», — так тренер сказал «РИА Новости Спорт». Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшие дни «Химки» возглавит испанец Франк Артига, ранее работавший в московской «Родине».

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также «Химки» объявили о переходе экс-форварда ЦСКА Антона Заболотного. Вдобавок в клуб вернулся полузащитник Артур Юсупов, выступавший за него ещё в 2010-м. Помимо этого, в команду перешёл экс-защитник «Родины» Ориньо. Контракт рассчитан на три года. А «Чемпионату» стало известно, что медосмотр перед трансфером прошёл вингер Резиуан Мирзов. Он уже выступал за «Химки» с 2020 по 2023 год. Ещё один потенциальный камбэк — Денис Глушаков. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что 37-летний полузащитник подпишет с подмосковным клубом контракт на один год.

«Акрон»

«Акрон» активно готовится к первому в истории сезону в РПЛ. Ранее клуб расстался с 13 игроками, а теперь объявил об уходе венесуэльского форварда Андреса Понсе. У того завершился контракт, и продлевать его не стали. Зато тольяттинцы нашли нового защитника. Клуб объявил о переходе Пауло Витора из португальского «Насьоналя». В прошедшем сезоне 22-летний бразилец провёл 32 встречи во втором дивизионе Португалии. Также на его счету три матча в Кубке португальской лиги и четыре игры в Кубке Португалии. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 450 тыс.