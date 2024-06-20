Германия встала. Главный провал чемпионата Европы

Германия и опоздание поездов – не просто синонимы, а в каком-то смысле даже «однокоренные слова». Но прочувствовать мне это удалось не сразу. Коллеги, например, жёстко застряли с фанатами после матча Англии и Сербии – уехать не получалось около трёх часов. Вчера в Гамбурге поезда встали перед Хорватией и Албанией – но всего на полчаса. Сегодня же – полный коллапс.

Мюнхен. За два с половиной часа до старта. На главной площади тысячи фанатов Сербии и Словении. Они уже успели распить (и разбить) сотни бутылок пива, пожечь пиротехнику и покричать «Россия – Сербия».

В Мюнхене (как и в Гамбурге) до стадиона ведёт всего одна ветка. За два часа до матча станция у главной площади заполнена битком. Сначала я обрадовался – сербы создали там офигенную атмосферу.

Но тут движение на станции остановилось. Всё: сотрудники метро перестают пропускать людей к эскалатору. Толпа становится больше с каждой минутой. И никто из сотен людей в этой давке не понимает, в чём дело. 10 минут спустя сотрудники сообщают: движение поездов полностью остановлено. При этом людей продолжают держать у эскалаторов и на платформах. В какой-то момент потребовалось пять дополнительных сотрудников полиции – сербы и словенцы серьёзно были настроены прорвать оцепление и попасть на станцию.

Ещё 30 минут. Несколько человек от духоты уже в полусознательном состоянии. Только сейчас по всей станции объявляют, что с поездами случился коллапс. Когда движение возобновится, никто не знает.

Наконец-то фанатов просят воспользоваться альтернативными способами: либо найти ближайшую остановку шаттла, либо воспользоваться такси. Некоторые пытались поймать такси прямо на улице. Удавалось единицам. В приложениях ценник вырос в 2,5 раза. Если утром добраться от центра Мюнхена до стадиона можно было за € 20, то после коллапса в метро – минимум за € 50.

До матча арена всё-таки заполнилась. Но для тысяч людей это стоило в несколько раз дороже, чем они планировали.