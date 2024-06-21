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Словакия — Украина, Евро-2024, 21 июня 2024: защитник сборной Словакии Давид Ганцко, что это за футболист, статистика, трансферы

«Умеет делать на поле почти всё». Звезду сборной Словакии после Евро ждут в топ-клубе
Кирилл Закатченко
Кто такой Давид Ганцко
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Давид Ганцко, кажется, поедет в «Ливерпуль» к бывшему тренеру. А пока зажигает на чемпионате Европы.

Сборная Словакии — чуть ли не главное открытие после 1-го тура группового этапа Евро-2024. Скромная команда обыграла самих бельгийцев — 1:0. Пусть и не без везения (спасибо, Ромелу Лукаку и VAR), но всё-таки взяла три очка. Защитник Давид Ганцко — один из лидеров нынешней сборной Словакии. Не исключено, что после Евро футболист подпишет контракт с «Ливерпулем». А пока у него на очереди второй матч в группе.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ганцко начал профессиональный путь в словацком клубе «Жилина», откуда в 2018 году уехал в «Фиорентину» — трансфер обошёлся в € 3,8 млн. В Италии у парня откровенно не получилось: отыграл всего пять матчей, суммарно проведя на поле лишь 283 минуты. Кто-то мог бы в шутку назвать Ганцко легендой «Фиорентины». И тут очень вовремя подсуетилась «Спарта». Чешский клуб взял игрока в аренду на два сезона, а потом выкупил контракт словака за скромные € 2,5 млн. За три года в Праге Давид забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. Очень впечатляет!

Летом 2022-го Ганцко снова сменил команду. На этот раз его купил «Фейеноорд» — клуб из Роттердама заплатил € 8,3 млн. Таким образом, «Спарта» более чем в три раза увеличила сумму, которую сама выложила за защитника. Если в Чехии Ганцко стал обладателем Кубка, то в Нидерландах завоевал с командой чемпионский титул в сезоне-2022/2023. А спустя год «Фейеноорд» взял ещё и Кубок страны. 93 матча, 11 голов, восемь результативных передач — статистика словака в нидерландском клубе.

Ганцко стал чемпионом Нидерландов в составе «Фейеноорда»

Ганцко стал чемпионом Нидерландов в составе «Фейеноорда»

Фото: Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Images

В начале 2024 года стало известно об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ». Об этом сообщал агент футболиста Бранислав Яшурек. «Наше агентство контактирует не только с «ПСЖ» и «Ливерпулем», но и с другими клубами, которые следят за Давидом. Люди знают, что летом его продадут — возможно, даже дороже, чем можно было бы продать сейчас. Это должен быть топ-клуб. Давид точно не перейдёт в команду из второй половины таблицы АПЛ. Если он уйдёт, будет замечательно, ведь в таком случае Ганцко окажется в европейском топ-клубе. Если нет, то с радостью останется в «Фейеноорде», — слова агента для Liverpool Echo.

Важная деталь: недавно пост главного тренера «Ливерпуля» занял Арне Слот. До этого он трудился на аналогичной должности в «Фейеноорде». Этому тренеру очень импонирует игра Ганцко, с которым они вместе работали в Нидерландах. Сменщик Юргена Клоппа хотел бы перетащить словака на «Энфилд» — не исключено, что это будет первый трансфер мерсисайдцев при Слоте.

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Бывший защитник «Фейеноорда» Тим де Клер высоко оценил способности словацкого футболиста: «Он играет очень стабильно и умеет делать на поле практически всё. На мой взгляд, Давид — прекрасный защитник. Если Словакия пройдёт в 1/8 финала, а шанс на это довольно высок, то рыночная стоимость Ганцко подрастёт. Насколько мне известно, интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. Уверен, что Давид хорошо покажет себя в составе топовой европейской команды. Я говорю о клубах уровня «Ливерпуля» или «Атлетико».

Кстати, сам Ганцко в марте признался, что болеет за «Ливерпуль»: «Всё началось со стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году. Родители разрешили досмотреть его до конца. Мне не нужно было ложиться спать, несмотря на то что игра докатилась до серии пенальти. Позднее в «Ливерпуле» оказался мой соотечественник Мартин Шкртел. С тех пор я стал их фанатом. Плотно слежу за АПЛ, мечтаю о переезде туда. В детстве моим кумиром был Дэвид Бекхэм, но больше всего переживаю за «Ливерпуль».

Давид Ганцко отыграл 40 матчей за сборную Словакии

Давид Ганцко отыграл 40 матчей за сборную Словакии

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В марте 2022 года Ганцко женился на Кристине Плишковой — известной чешской теннисистке. Это произошло, когда Давид играл в составе «Спарты». Не так давно Кристина дала интервью чешскому изданию Sport и рассказала о будущем мужа: «Думаю, летом у Давида будет новый клуб. Вероятно, всё станет известно после чемпионата Европы, однако я не эксперт в таких делах. Не знаю, идут ли какие-то переговоры, но думаю, что Давид хотел бы перейти в другую команду. На самом деле, мы оба были бы счастливы. Посмотрим, что произойдёт. У нас всё отлично в Роттердаме, однако в мире определённо есть места, где погода получше. Мне бы хотелось оказаться в Испании или Италии».

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И ни слова об Англии. Кстати, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ливерпуль» приобретёт левоногого центрального защитника. Ганцко — левша. Плюс у него есть опыт игры на позиции левого защитника. Давид провёл уже 40 матчей в составе сборной Словакии и забил четыре мяча. Для Ганцко нынешний чемпионат Европы стал вторым в карьере. Правда, три года назад он приехал на турнир в роли резервиста и отыграл всего шесть минут. Теперь у Давида куда более значимая роль. Доедет он всё-таки до «Ливерпуля» или нет?

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