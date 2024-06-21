Расписание восьмого дня Евро-2024. Сыграет ли Мбаппе с Нидерландами?

Все три встречи серьёзно повлияют на расклады перед плей-офф.

Евро-2024 становится всё интереснее! В пятницу, 21 июня, состоятся три важнейшие игры. И каждая из них несёт множество интриг.

Словакия – Украина

Ключевой матч для сборной Украины. В 1-м туре команда Сергея Реброва разгромно уступила Румынии – 0:3. Теперь необходима победа над Словакией, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Но команда Франческо Кальцоны в стартовой встрече обыграла Бельгию (1:0), показав симпатичный футбол. Не факт, что украинцы наберут даже одно очко. В прошлом матче они показали слабую игру.

СЛОВАКИЯ — БЕЛЬГИЯ Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Но букмекеры всё же считают именно их фаворитами. Коэффициент на победу Украины составляет 2.10. Выигрыш словаков оценивается в 3.80, ничья – в 3.45. Словакия в случае победы или ничейного исхода почти наверняка выйдет в плей-офф. Так что не стоит её недооценивать, как это сделала Бельгия в 1-м туре.

Польша – Австрия

В 19:00 мск стартует встреча в Берлине. Поляки и австрийцы в 1-м туре уступили фаворитам «группы смерти» – Нидерландам и Франции соответственно. А теперь каждой команде жизненно необходима победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф. Ничья не устроит ни австрийцев, ни поляков. Тогда у команд будет по одному очку, а в 3-м туре Польше встречаться с Францией, Австрии – с Нидерландами.

АВСТРИЯ — ФРАНЦИЯ Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Поляки и австрийцы играли друг с другом в отборе к Евро-2020. Тогда Польша одержала гостевую победу, а в ответной встрече была зафиксирована ничья. Сейчас же фаворитом считается Австрия: коэффициент на победу команды Ральфа Рангника – 2.15. На Польшу и ничью дают одинаковые котировки — 3.55.

Нидерланды – Франция

Главный матч дня и один из самых крутых на групповом этапе. Франция и Нидерланды – фавориты тяжелейшей группы D. В 1-м туре обе команды одержали победы: нидерландцы обыграли Польшу (2:1), а французы – австрийцев (1:0). Теперь сборные зарубятся между собой за досрочную путёвку в плей-офф. Победитель гарантирует себе место в числе 16 лучших команд континента. Ничья же приблизит к 1/8 финала обе команды.

Высока вероятность, что Франция выйдет на матч с Нидерландами без Килиана Мбаппе. Лидер команды сломал нос в концовке встречи с Австрией. Дидье Дешам не исключил появление форварда в составе, но прямо сейчас ничего утверждать на 100% нельзя. Атаку французов без Мбаппе Нидерландам будет сдерживать проще, но у «трёхцветных» и помимо Килиана целая россыпь крутых игроков. Букмекеры также считают фаворитом Францию: коэффициент на её победу составляет 2.30. Победа Нидерландов оценивается в 3.25, ничья – в 3.45. Нас ожидает нечто захватывающее и грандиозное!