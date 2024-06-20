Англию освистали на Евро. Хотя она почти в плей-офф

Сборная Англии в первом матче на Евро-2024 выиграла у сербов, но сделала это весьма скромно. Речь даже не про счёт (1:0), а про характер игры. У англичан не работал левый фланг, где на непривычных позициях выступали Киран Триппьер и Фил Фоден, а ещё отрезанным от команды выглядел Гарри Кейн (два касания за первый тайм). Можно было ожидать, что Гарет Саутгейт сделает какие-то изменения в стартовом составе, однако этого не произошло. У сборной Англии во 2-м туре вышел тот же состав.

С первых минут игра была достаточно равной, но счёт открыли всё-таки англичане. Сначала Кайл Уолкер обокрал на фланге Виктора Кристиансена, который выключился из эпизода. А затем после двух рикошетов мяч в центре штрафной оказался у Кейна, который из убойной позиции не промахнулся. Для форварда это 47-й гол в сезоне, учитывая выступления за клуб и сборную.

После этого англичане стали осторожнее идти в атаку, а при обороне садились ещё ниже к своим воротам. В этой ситуации одним из очевидных решений для датчан были дальние удары. И именно выстрел с 28 метров позволил сравнять счёт. Отличился Мортен Юльманн, который пробил идеально в нижний угол — мяч зашёл в ворота от штанги. Голы с дальней дистанции вообще становятся трендом этого чемпионата Европы.

Дания — Англия Фото: Скрин из трансляции

На этот раз за первый тайм у Кейна набралось 14 касаний, но в целом датчане смотрелись не хуже соперника и даже больше били по воротам. Уже на 54-й минуте в сборной Англии случилась первая замена. Место Трента Александер-Арнольда в центре поля занял Конор Галлахер. И он сразу же принял участие в комбинации, которая закончилась ударом Фодена в штангу. Его так тянуло с левого фланга в центр, что этот выстрел он нанёс с правого полуфланга.

В середине второго тайма Саутгейт пошёл уже на радикальные перестановки. Вместо тройки нападения Букайо Сака — Кейн — Фоден на 69-й минуте вышли Джаррод Боуэн, Олли Уоткинс и Эберечи Эзе. Тут удивили только две вещи. Первая: почему не появился Коул Палмер? Вторая: почему на поле остался Деклан Райс? Опорник выдал классный сезон за «Арсенал», но конкретно в этой игре провалился и несколько раз отдавал слишком авантюрные передачи назад. А вот кого хочется выделить, так это Марка Гехи, который второй матч подряд в центре обороны классно страховал партнёров.

Тройная замена в сборной Англии Фото: Richard Pelham/Getty Images

Время шло, а голов во втором тайме всё не было. Да и, по сути, явных моментов тоже. Ничья стала логичным результатом по такой игре. Англия фактически гарантировала себе выход в 1/8 финала. Даже если проиграет в последнем туре, то, скорее всего, пройдёт дальше с четырьмя очками. А пока англичане закончили матч под свист трибун, но на первом месте в таблице.

В последнем туре Англия сыграет со Словенией, а Дания встретится с Сербией. Оба матча начнутся 25 июня в 22:00 мск.