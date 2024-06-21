Даже интересно, побьёт ли свой рекорд. Пока идёт в чемпионском графике!

Автогол — лучший бомбардир Евро-2024. Но на прошлом турнире он «забил» больше

Главный бомбардир Евро-2024 прямо сейчас – парень по имени Автогол. 5 из 47 забитых мячей на этом турнире принадлежат именно ему, а это больше 10% от всей результативности. Последний на данный момент гол в свои ворота забил Риккардо Калафьори в матче Испания – Италия.

Автогол дебютировал в первом же матче Евро: когда счёт был 4:0 в пользу сборной Германии, мяч отскочил от головы Антонио Рюдигера и залетел за спину Мануэлю Нойеру. Шотландские болельщики были в экстазе, а немцы злились, что встреча не получится сухой.

Второе выступление Автогола выдалось куда более впечатляющим – он подарил Франции три очка. Мяч отскочил от головы защитника Максимилиана Вёбера и оказался в воротах австрийского вратаря, что позволило французам повести в счёте. Кроме Автогола в этом матче никто не отличился – разве что Килиан Мбаппе шокировал всех своим носом.

Автогол вновь вышел на сцену во встрече Португалии и Чехии. Чехи забили первыми и отчаянно старались удержать преимущество, но в середине второго тайма произошёл конфуз: Владимир Цоуфал проиграл в своей штрафной воздух Нуну Мендешу, мяч полетел в руки Индржиху Станеку, но он вместо того, чтобы его поймать, отбил. Мяч прилетел прямо в подлетевшего к вратарю защитника Робина Гранача, отрикошетил от его ноги и залетел в сетку.

Автогол жестоко поступил с Албанией, которая мощно стартовала в матче с хорватами, но упустила преимущество за 14 минут до конца основного времени. Сначала счёт сравнял Андрей Крамарич, а следом в ворота албанцев залетел ещё один мяч – рикошетом от ноги Клауса Гясулы.

Матч получился огонь, но не для Хорватии Видео Видеообзор матча Евро-2024 Хорватия — Албания

Последний, но точно не финальный! Автогол сыграл за Испанию в матче с Италией. Альваро Мората после подачи в штрафную сделал скидку, которую прервал Джанлуиджи Доннарумма. Однако вратарь не зафиксировал мяч: и тот предательски отлетел в колено Риккардо Калафьори, а уже от него – в ворота.

Сейчас Автогол – лучший бомбардир турнира. И то ли ещё будет! До конца чемпионата Европы ещё три недели, поэтому есть все шансы побить рекорд по количеству автоголов, установленный на предыдущем Евро.

За всю историю турниров (с 1960 года) всего Автогол «отличился» 25 раз, 11 из них – на Евро-2020.

АНТОНИО РЮДИГЕР Фото: Carl Recine/Getty Images

Дальше немного увлекательной статистики.

Впервые Автогол «забил» в полуфинале Евро-1976 в матче Чехословакия – Голландия – силами защитника сборной Чехословакии Антона Ондруша. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, после чего в дополнительное время чехословацкая сборная забила ещё два и всё же вырвала путёвку в финал, несмотря на тот самый автогол.

Следующий раз Автогол «отличился» уже на Евро-1996, то есть 20 лет спустя. На групповом этапе встретились Болгария и Франция, и Автогол «помог» Любославу Пеневу, который подсобил французам. А они и так вели в счёте 1:0. Болгары в итоге проиграли крупнее – матч закончился со счётом 3:1 в пользу Франции.

Дальше было так:

– Евро-2000 – 1 автогол

– Евро-2004 – 2

– Евро-2012 – 1

– Евро-2016 – 3

– Евро-2020 – 11

– Евро-2024 – пока 5.