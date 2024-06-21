«Любой сильный удар сведёт всю работу врача на нет». Чем опасна травма Мбаппе

Радость от победы в первой игре на Евро-2024 сборной Франции подпортила травма лидера команды Киллиана Мбаппе. В результате жутковатого столкновения с защитником сборной Австрии Кевином Дансо капитан французов сломал нос.

СМИ сообщали о возможной операции, однако позже пришла информация, что нападающий сумел избежать хирургического вмешательства и вернётся в строй ближе к плей-офф. Сам же футболист уже тренируется и хочет сыграть с Нидерландами сегодня. Выйдет ли он в итоге на поле – пока вопрос.

Мы расспросили специалистов в области спортивной медицины о нюансах этой травмы, стандартных сроках восстановления и возможных последствиях.

Слово бывшему врачу сборной России и «Спартака» Михаилу Вартапетову.

— На сколько перелом носа может выбить Мбаппе из состава?

— Надо знать подробности. Перелом может быть как со смещением, так и без. Перелом со смещением требует репозиции и несколько более долгих сроков восстановления — возможно, до месяца. У Мбаппе, как следует из открытых источников, смещения нет, а значит, в течение двух недель он сможет выйти на поле в защитной маске.

Это не значит, что две недели Мбаппе не будет тренироваться — он может работать индивидуально, чтобы не потерять форму. Всё зависит от мелких нюансов, подробности которых мне неизвестны. Но, думаю, в плей-офф Евро теоретически мы сможем увидеть его на поле.

Килиан Мбаппе Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

— Какие риски подобные травмы несут за собой в дальнейшем?

— Если перелом носа со смещением, то это устраняется буквально в первые же дни, чтобы потом не было нарушений дыхания. Это очень важно для любого спортсмена. Сейчас такого рода вмешательство занимает считаные минуты — восстановление правильной геометрии носа.

Часто перелом носа сочетается с сотрясением головного мозга. В этом случае нейрохирурги просят быть более осторожными с нагрузками и постепенно прибавлять физическую активность в течение недели. Но для этого нужно знать данные дополнительных методов обследования — КТ, МРТ головного мозга.

Самую резонансную травму Евро-2024 мы обсудили также с экс-врачом «Локомотива» Никитой Карлицким.

— Почему Мбаппе не сделали операцию на нос, хотя диагностировали перелом?

— В такой ситуации оперируют сразу или через неделю. Но что такое операция? Не знаю, можно ли назвать операцией засовывание двух железных палок в нос и вправление перелома под местной анестезией. Однако самое важное для футболиста – нарушение дыхания. Если смещённая из-за перелома носа перегородка мешает дышать, тогда надо оперировать. Если нет и футболист чувствует себя хорошо, такая процедура носит больше косметический характер.

После чемпионата Европы будет перерыв — тогда и можно провести операцию. Однако это рациональная вещь на выбор игрока. Если футболист говорит, что хочет играть и это не мешает, то продолжит играть сразу. Носы у футболистов, как зубы у хоккеистов, — «расходный материал».

— Не опасно ли играть со сломанным носом в маске?

— Если футболист использует защитную маску, то может играть уже в следующем матче, а если ему вправляют, то он сможет играть только через неделю после вправления. При этом любой сильный удар по носу сведёт всю работу доктора на нет. Если нет чёткого нарушения дыхания, то я не сторонник оперировать такие вещи во время важного турнира.

Защитная маска, естественно, уменьшает угол обзора. Некоторых футболистов это беспокоит и не позволяет им играть. Но я думаю, что Мбаппе сделают индивидуальную 3D-маску. Мы делали такие маски, и футболист спокойно играл. У нас было несколько случаев, когда в маске выпускали уже на следующий матч. Она очень хорошо защищает: перенаправляет удар в нос — на скулы и лобневые кости. Поэтому, если маска будет качественно сделана, нос будет тяжело повторно повредить.

— Может ли Мбаппе по ходу турнира стать хуже?

— Если Мбаппе ударят в нос, то кости могут сместиться сильнее. Но если его прооперируют и так же ударят, будет всё то же самое. Конечно, можно на пару недель снять Мбаппе насовсем. Игра со сломанным носом на здоровье никак не повлияет, если его только не беспокоит дыхание, которое скажется на выносливости. Это всё зависит от него. Но мне кажется, что у него есть определённый задел в плане выносливости. Ведь на тренировках нагрузки выше, чем в играх.

— В вашей практике бывали подобные случаи?

— Конечно. Франсуа Камано как-то раз сломали скулу. На месте удара просто вмятина была! А он отряхнулся, сказал, что хочет доиграть, и доиграл. После этого отказался от операции и провёл ещё две игры, прежде чем уехать домой. И потом тоже не оперировался.