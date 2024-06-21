Испания уничтожила действующих чемпионов Европы. Счёт не должен смущать

Во 2-м туре мы дождались по-настоящему роскошной вывески. В той самой «группе смерти» сыграли Испания и Италия. Обе сборные начали турнир с побед. Команда Луиса де ла Фуэнте максимально уверенно расправилась с Хорватией. Всё решилось уже в первом тайме, когда получилось забить три. Вторая половина матча вышла куда спокойнее. С действующими чемпионами Европы похожий сюжет: правда, они отыгрывались, пропустив рекордно быстрый гол от Албании. Но уже в первые 45 минут итальянцы закрыли все вопросы и вторую половину встречи провели очень спокойно. Сыграли на результат.

Сложно было прогнозировать фаворита в очном матче. Никто не давал гарантий, что испанцы сохранят скорости из матча с Хорватией. И что Италия вдруг не увеличит темп. В стартовых составах — почти без замен. Разве что де ла Фуэнте посадил на скамейку Начо Фернандеса, выпустив Эмерика Лапорта. В остальном без травм, дисквалификаций и тому подобного. Все лучшие — на поле.

Испания классно начала, сразу забрала мяч под контроль и уже на первых минутах создала момент. Нико Уильямс пролетел мимо нескольких соперников и забросил в штрафную точно на голову низкорослого Педри. Тот бил прямо под перекладину, но Джанлуиджи Доннарумма среагировал.

Испания — Италия Фото: ANP via Getty Images

Атаке формальных хозяев точно не потребовалось время на привыкание к сопернику. Они показали: неважно, какая оборона против них — каждый готов лететь и обыгрывать. На 10-й минуте уже сам Уильямс был обязан забивать: Альваро Мората навесил с фланга, и Нико оказался перед воротами, совсем немного не попав в створ. Доннарумма просто наблюдал за происходящим и ничего не мог сделать. Разве что покричать на оборону, которая совсем не справлялась.

Дальше — небольшая пауза, во время которой вратарь итальянцев умудрился получить жёлтую, и новая волна атак испанцев. Мората получил классный пас от Ламина Ямаля, однако затянул с ударом, ушёл в финты перед воротами — и момент был упущен. Потом Фабиан Руис классно приложился издалека, но мимо.

Гол Испании напрашивался, они владели мячом более 60% времени, однако что-то не получалось. Италия была совсем бестолкова: только один удар в сторону ворот. На большее команду Лучано Спаллетти не хватило.

Логично, что требовались изменения. И тренер итальянцев сделал их в перерыве, сняв с игры Давиде Фраттези и Жоржиньо. Но это не помогло. Сценарий вообще не изменился. Испания просто была лучше. Сначала Педри упустил два отличных момента после дальних ударов, и всё же вскоре те, кто был лучше, наконец-то забили.

Уильямс с фланга сильно прострелил в сторону штрафной, Мората слегка подправил мяч, который отскочил в ногу Риккардо Калафьори. Защитник упал на газон, осознавая происходящее. Испанцы не смогли забить сами — за них это сделал соперник.

Испания — Италия Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

После у команды де ла Фуэнты была ещё куча моментов: Мората не попал издалека, Робен Ле Норман имел отличную возможность, но снова неточно. На 71-й минуте Уильямс попал в перекладину. Всё шло ко второму голу, но никак не получалось.

Удивительно, но до той же 71-й минуты тренер испанцев не делал замен. Хотя в этом есть логика: у его команды всё получалось. Только в последние 10 минут итальянцы смогли почувствовать мяч и даже создать несколько полумоментов. Но ничего опасного.

В концовке от более крупного счёта итальянцев спасал Доннарумма. Испания набирает шесть очков и гарантирует себе место в плей-офф. А Италии в последнем туре играть с Хорватией. Не исключено, что с ней команде Спаллетти тоже будет непросто.