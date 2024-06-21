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Евро-2024: результаты 20 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы B и C: Англия, Сербия, Испания, Италия

Вторая сборная в плей-офф и чудесное спасение Сербии. Что творится на чемпионате Европы
Константин Кринский
Евро-2024: результаты 20 июня
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А ещё снотворная встреча Англии и Дании.

На Евро-2024 подошёл к концу седьмой день – и он вышел не очень-то ярким и событийным. Две встречи закончились ничьими, а одна – с минимальным счётом.

Сербия спаслась в матче со Словенией, но играла просто безнадёжно

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

Тот случай, когда для интриги результат хорош, а по-честному ничья в игре совсем не читалась. Словения не сказать, что невероятно доминировала, но ход встречи контролировала точно. На 69-й минуте Жан Карничник забил после передачи Тими Элшника — наверное, лучшего футболиста встречи. Сербия же весь матч пыталась хотя бы зайти в штрафную соперника, и с игры это практически не получалось сделать. А счёт изменился только в самой концовке – на 90+5-й минуте. После фланговой подачи Ивана Илича Лука Йович спас сербов от заслуженного поражения.

Были на месте событий
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Дания и Англия усыпили вообще всех

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

Гарет Саутгейт сделал выводы после минимальной победы над Сербией (1:0) – перевёл Фила Фодена в привычную ему середину. Но активности это не прибавило: Джуд Беллингем не выдал очередной оверперформанс, Деклан Райс наошибался на сезон вперёд, Букайо Сака не разорвал правый фланг. Игра команды при этом осталась такой же блёклой, что и в 1-м туре. Получается, выводы можно сделать, а вот изменить что-то к лучшему – уже сложнее.

Датчане же, отскочившие в матче со Словенией (1:1), шевелились ровно до того момента, пока им требовалось отыграться. На гол Гарри Кейна ответил Мортен Юльманн. Шикарный удар издали низом под дальнюю штангу – украшение этой встречи. После этого стоило было заняться чем-то полезным. Кажется, Саутгейта ждёт очередной круг ада.

Когда уже проснутся?
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Испания досрочно вышла из группы, Италия провела худший матч за два Евро

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

Казалось, Испания и Италия поддержат тренд и сыграют 1:1. Тем более что обоих это устраивало. Но быстро стало понятно, что у команды Лучано Спаллетти мяч в ногах просто не держится. Пришлось отбиваться – и в первом тайме это удавалось сделать во многом благодаря Джанлуиджи Доннарумме. Хотя, надо признать, продолжаться слишком долго это всё не могло, и снова на первый план вышел его величество Автогол: Мората после фланговой подачи головой перевёл мяч дальше, а Доннарумма отбил его в колено Риккардо Калафьори.

Теперь Испания в плей-офф Евро-2024 – вторая вслед за Германией. Итальянцы же объективно сыграли ужасно, абсолютно ничего не показав в атаке. Наверное, это их худшее выступление за два последних континентальных турнира. Спаллетти перед матчем было интересно, как его команда будет выглядеть в матче с топ-соперником. Ответ очевиден. Осталось сделать выводы. Иначе можно и из группы не выйти (в 3-м туре играть с Хорватией).

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