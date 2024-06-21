Расклады в группах B и С на Евро-2024. Вполне вероятно, дойдёт до подсчёта карточек

В четверг, 20 июня, на Евро-2024 прошли ещё три матча: один — в группе B и два — в группе C. Этот день принёс нам и эпичный гол сербов на 90+5-й минуте, и неожиданную ничью англичан, и кучу сейвов Доннаруммы. А вот как всё это повлияло на расклады перед последним туром в этих группах.

Группа B

Испания после двух побед не только вышла в 1/8 финала, но и заранее гарантировала себе первое место в группе. Даже в случае поражения в последнем туре и победы итальянцев выше останутся испанцы — благодаря очной встрече. Первая сборная этой группы сыграет в 1/8 финала с третьей командой из группы A, D, E или F.

Албании и Хорватии нужно побеждать в последнем туре, чтобы выходить дальше. Теоретически есть сценарий, при котором одной из этих сборных может хватить и ничьей, но это крайне маловероятно. В предыдущих двух розыгрышах Евро сборным не удавалось выйти из группы с двумя очками (и даже трёх не всегда хватало). Ну а Италии в последнем туре ничьей будет достаточно, чтобы занять второе место. Даже если по очкам догонят албанцы, то команда Спаллетти будет выше за счёт победы в очном матче.

Группа B

Расписание 3-го тура в группе B

Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 мск;

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 мск.

Группа С

Сборная Англии вряд ли может гордиться матчем с датчанами, но эта ничья фактически гарантирует ей выход из группы. Даже в случае поражения в последнем туре четырёх очков практически наверняка хватит для выхода в 1/8 финала. Правда, англичанам ещё есть за что биться. Только победа над Словенией гарантирует выход в плей-офф с первого места. В случае ничьей на первой строчке может финишировать Дания. При равенстве очков учитывается сначала очный матч, а поскольку там равенство, то смотреть будут на разницу мячей во всей группе. Напомним, первая команда из группы С получит в 1/8 финала третью сборную из группы D, E или F.

Что касается трёх других сборных, то у них похожая ситуация. Сербии, Дании и Словении нужно побеждать, чтобы выходить в плей-офф. Хотя велика вероятность, что Дании для второго места в группе хватит и ничьей (для этого Англия должна победить Словению или сыграть устраивающую датчан ничью). Самое интересное — если Дания и Словения сыграют свои матчи с одинаковым счётом. Тогда получится равенство и по очной встрече, и по разнице (сейчас у обеих команд — 2:2). В таком случае придётся считать жёлтые и красные карточки, чтобы понять, кто выше в таблице (жёлтая карточка — одно очко, прямая красная или удаление за две жёлтые — три очка).

Группа С

Расписание 3-го тура в группе С

Англия — Словения, 25 июня, 22:00 мск;

Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 мск.