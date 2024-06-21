Месси стартовал на Копе с рекорда! Но так транжирить убойные моменты просто незаконно

Лео выдал голевой пас с канадцами, но должен был забивать сам. Аргентина стартовала на Кубке Америки с уверенной победы.

В июне и июле футбольных болельщиков развлекают не только европейские сборные — в США стартовал Кубок Америки! И матч-открытие получился мощнейшим. А как иначе, когда на поле сошлись Аргентина с Канадой?

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

У аргентинцев, как обычно, далеко не все звёзды уместились в основе. Например, пришлось посидеть на скамейке Лаутаро Мартинесу, хотя в товарищеских встречах с Эквадором и Гватемалой он был в старте. И дважды забил. Зато с первых минут впереди вышли Альварес, Месси и Ди Мария. Для Анхеля этот турнир станет последним среди крупных международных, так что к нему особенно приковано внимание. Лео — его ровесник (даже на полгода старше), но про него такого не скажешь.

У Канады классных игроков также хватает: в старте привычно оказались и Дэвис, и Эуштакиу, и Дэвид. Именно канадцам, американцам и мексиканцам по силам доказать, что североамериканские сборные не зря пригласили на Копу.

Скалони выбрал расстановку 4-4-2 с Месси и Альваресом на острие, которых постоянно забросами и проникающими передачами искал Ди Мария. Хотя главный голевой момент первых минут был как раз у него. Канадская оборона спародировала хорватскую в первом тайме матча Евро с Испанией и жёстко провалилась. Анхель сыграл на перехвате на своей половине поля и вывалился на ворота — никакой подстраховки не было. Выход два против вратаря – рядом бежал Месси, однако футболист «Бенфики» пожадничал и пробил сам. Канадский вратарь Крепо явно мысленно поблагодарил его за такое решение и потащил удар. Капитан подобрал мяч, но защитники уже вернулись — шанс оказался упущен.

Шла восьмая минута. Казалось: ну всё, канадцы, готовьтесь к разгрому. А нет! Эти парни в первом тайме и вовсе больше голевых эпизодов организовали! Против действующего чемпиона мира! Да, североамериканцы продолжили пожарить сзади. Несогласованность вратаря и защитника, например, привела к огнеопасному прострелу Акуньи — Корнелиус в подкате выбил мяч и не дал сопернику замкнуть в пустые ворота. Плюс канадцы проспали в штрафной пробившего головой Мак Аллистера — получилось на удобной высоте для Крепо.

В ответ на это Бьюкенен крайне неточно пробил с нескольких метров после прострела Дэвиса и отбивки Паредеса. Сильное добивание Дэвида также не сработало. Мартинес эффектно спас после удара головой Эуштакиу с близкого расстояния и отскока от газона. Других интересных эпизодов тоже хватало. Оцените статистику первых 45 минут: 7-7 по ударам и 0,73 xG против 0,56 в пользу Канады. Не самая лучшая игра фланговых защитников Молины и Акуньи, да и Паредес с Де Паулем частенько теряли позицию.

На 49-й минуте фаворит наказал соперника за расточительность. Месси выдал пас-конфетку из правой зоны, обрезав двух канадцев, и вывел Мак Аллистера один на один с Крепо. Который смело выбежал из ворот и сбил Алексиса, но тот быстро успел прокинуть мяч на Альвареса. Привет, гол в пустые ворота.

Хулиан Альварес после забитого гола Фото: Hector Vivas/Getty Images

Причём нападающий «Сити» едва в следующей же атаке дубль не оформил, опасно пробив с разворота в дальний угол. Канаду выручил Крепо. На вторую половину игры канадцев не хватило: остроту организовывала в основном Аргентина. Тот же Месси не прошил вратаря в ближний угол, завладел отскоком, начал финтить и попытался перекинуть Корнелиуса — не получилось.

На поле появились Ло Чельсо, Отаменди и Мартинес. Причём второй поменял Паредеса, то есть Скалони перестроился на игру в три центральных защитника. Канада показала, что умеет огрызаться. А позже Месси повторил трюк Ди Марии: выход вдвоём против вратаря, игнор бежавшего рядом Лаутаро и нереализованный момент. Его перекидка прошла левее створа. Что ж, рекордсмен, имеет право: для него этот матч стал 35-м в Кубке Америки — чилиец Серхио Ливингстон больше не лидер.

Лионель Месси в матче с Канадой Фото: Photo by Hector Vivas/Getty Images

Чуть погодя Лаутаро в схожей ситуации не покатил на Месси и нарвался на сейв Крепо. Сразу три таких выхода и неизменное решение не делиться — просто невообразимо. Было бы крайне эпично, устрой при этом канадцы камбэк. И всё же риск оправдался: Лео снова отдал радиоуправляемую передачу к штрафной, Мартинес ускорился, аккуратно пробил и сделал её голевой.

Перед вторым голом ещё и Отаменди идеальную возможность не использовал. В итоге по ожидаемым голам Аргентина, несмотря на серую статистику первого тайма, заметно впереди: 2,98 xG против 1,17 по данным sofascore и 3,38 – 1,00 по данным myscore. Ещё бы чаще пасовать на партнёров, когда это действительно нужно – и реализация не была бы такой незаконной! Канадцы простили. Будут ли столь же любезны бразильцы или уругвайцы? Уже не факт. Но в группе с ними играть не надо.

Канада же показала, что с ней стоит считаться. Против Чили и тем более Перу эти парни способны навести шуму.