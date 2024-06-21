Не только Месси и Винисиус. За кем из Аргентины и Бразилии следить на Кубке Америки

На каждой Копе самое большое внимание уделяется двум сборным — Аргентине и Бразилии. Несмотря на то что на турнире нередко побеждают и другие, именно эти две команды олицетворяют весь футбол Латинской Америки и почти целиком состоят из звёзд европейских топ-клубов. Однако и в той, и в другой сборной есть игроки, которые ещё не успели прославиться на весь мир, но на этой Копе получат игровое время. Уверены, что не все эти имена вам знакомы.

Трансляция матча Бразилия – Коста-Рика на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Бразилия

Эндрик («Реал»)

Эндрик Фото: ISI Photos/Getty Images

17-летнего бразильского нападающего сравнивают с Ромарио, Роналдо, Неймаром… Да чего уж там — с Пеле! И это неудивительно. На молодёжном уровне Эндрик наклепал столько голов, что уже в 2022 году его приобрёл мадридский «Реал» за € 70 млн. Всё это время Эндрик продолжал играть за «Палмейрас», а в Мадрид переедет лишь этим летом. До этого он вполне может пошуметь на Копе, тем более тренер бразильцев Доривал Жуниор регулярно выпускает его на поле в товарищеских матчах. В трёх из четырёх таких игр Эндрик забил — Англии, Испании и Мексике. Предстоящий турнир — шанс для эксцентричного футболиста ещё больше привлечь к себе внимание!

Венделл («Порту»)

Венделл Фото: ISI Photos/Getty Images

Нет, это не тот бразилец, о котором подумали российские болельщики. Это тот, кого могут вспомнить любители Бундеслиги, ведь он сыграл за «Байер» почти 200 матчей. Ну или фаны «Порту», ведь в этом сезоне Венделл провёл за них один из лучших сезонов в карьере. До этого он играл так же хорошо в 2018 году, когда к нему проявляли интерес «ПСЖ» и «Рома». Левый защитник обладает впечатляющей скоростью и дриблингом, а также является одним из самых опытных игроков сборной — из полевых игроков старше него только Данило и Маркиньос.

Жоао Гомес («Вулверхэмптон»)

Жоао Гомес Фото: Rich Storry/Getty Images

Если имя Дугласа Луиса из «Астон Виллы» уже давно на слуху, то про Жоао Гомеса знают далеко не все. Воспитанник «Фламенго» перешёл в «Вулверхэмптон» лишь в январе 2023 года, но быстро закрепился в основе. А недавно дебютировал и за сборную — в товарищеском матче с США. Жоао — абсолютный лидер по отборам среди всех бразильцев, выступающих в Европе. Он может особенно пригодиться в матчах с Аргентиной и Уругваем, где предстоит выгрызать буквально каждый участок в центре поля. К тому же успех на Копе может приблизить молодого полузащитника к переходу в топ-клуб.

Ян Коуту («Жирона»)

Ян Коуту Фото: Diego Souto/Getty Images

Коуту — ещё один футболист сборной, который в 17 лет подписал контракт с мировым грандом. Правда, «Манчестер Сити» тогда заплатил за него не € 70 млн, а скромные € 5 млн. Зато опыта на высоком уровне у Яна уже значительно больше, чем у Эндрика. Сначала он проявил себя за «Брагу» и дошёл с ней до четвертьфинала Лиги Европы. Затем стал одним из лидеров пошумевшей в минувшем сезоне «Жироны». У Коуту отличный дриблинг и целых восемь голевых передач в Ла Лиге. И это ведь правый защитник! За место в основе он будет бороться с Данило, который превосходит его в опыте и оборонительных навыках, но заметно уступает в скорости. Вероятно, и тот, и другой получат много игрового времени.

Савио («Жирона»)

Савио Фото: Tim Warner/Getty Images

Конечно, упомянув Коуту, нельзя не упомянуть Савио. Тем более по статистике обводок 20-летний вингер превзошёл в завершившемся сезоне даже Винисиуса и Родриго. Футболисту «Жироны» будет тяжело вытеснить из основы двух победителей Лиги чемпионов, но он точно готов успешно сменить их по ходу игры, и на общую картину это не повлияет. В товарищеском матче со сборной Мексики Савио уже на пятой минуте сделал впечатляющий рывок и отдал голевую передачу на Перейру. Молодой бразилец вообще крайне хорош в созидательной игре — 10 ассистов в Ла Лиге говорят сами за себя. Как бы ни сложилась судьба Савио на ближайшей Копе, уже летом он должен перейти в «Манчестер Сити».

Аргентина

Маркос Акунья («Севилья»)

Маркос Акунья Фото: Omar Vega/Getty Images

Опытный защитник получил свой первый вызов в сборную ещё в 2016 году. Тогда футболисту было 25 лет, и он выступал за «Расинг». С тех пор Акунья — любимчик аргентинских тренеров, в том числе Лионеля Скалони, который доверил ему место в основе почти во всех матчах чемпионата мира. Акунья — жёсткий и цепкий футболист, а таких в Аргентине очень ценят. Правда, грубость и несдержанность Маркоса часто создают проблемы для команды. В прошлом сезоне он получил сразу три красные карточки, из-за чего пропустил победный для «Севильи» финал Лиги Европы. В этом году Акунья привёл нервы в порядок, но стал чаще травмироваться. На Копу он приехал здоровым, однако его ждёт серьёзная конкуренция со стороны Николаса Тальяфико и Нико Гонсалеса.

Николас Гонсалес («Фиорентина»)

Николас Гонсалес Фото: Jose L Argueta/ISI Photos/Getty Images

Николас Гонсалес в последнем товарняке сыграл левого защитника. Да, мы не ошиблись. Скалони начал пробовать его в этой роли ещё много лет назад. Кажется, Николас может играть вообще на всех позициях, но основная для него — справа в атаке. Минувший сезон стал для Гонсалеса лучшим в карьере: 16 мячей за «Фиорентину». Кстати, победный для Аргентины чемпионат мира он пропустил из-за травмы, поэтому Копа — шанс пережить наконец и свои минуты триумфа. С «Фиорентиной» Нико много раз оставался в шаге от трофея.

Лукас Куарта («Фиорентина»)

Лукас Куарта Фото: Omar Vega/Getty Images

Возможно, этот игрок тоже выбрал неправильное амплуа. Лукас Куарта — центральный защитник «Фиорентины», но очень любит подключаться к атакам. Если раньше аргентинец мог просто похвастаться умением продвигать мяч вперёд, то в минувшем сезоне стал ещё и забивать. Пять голов — очень крутая статистика для центрального защитника. Есть ли у Куарты недостатки? Как раз в обороне. Он часто ошибается позиционно и необоснованно фолит. Возможно, именно поэтому Скалони мало доверяет футболисту и вряд ли поставит его в основу хотя бы на один матч Копы. Но почему бы не забить очередной гол, выйдя на замену?

Гвидо Родригес («Бетис»)

Гвидо Родригес Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Если вам показалось, что Скалони болеет за «Фиорентину», то вот ещё один его любимый клуб — «Бетис». Там тоже нашлось сразу двое игроков для сборной. Один из них — Гвидо Родригес. Он классический опорник, хорошо разрушающий атаки и не слишком хорошо их создающий. Несмотря на это, Гвидо давно находится под прицелом топ-клубов и к своему 30-летию почти перешёл в «Барселону». Почему почти? По слухам, новый тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не слишком доволен этим трансфером. Официального подтверждения не было, поэтому ближайшее будущее Гвидо ещё остаётся под вопросом. При этом доказать свою состоятельность на Кубке Америки у Родригеса вряд ли получится. Вместе со своим одноклубником Херманом Пессельей он давно привлекается в сборную только для того, чтобы протирать скамейку.

Валентин Карбони («Монца»)

Валентин Карбони Фото: ISI Photos/Getty Images

Вам уже могло показаться, что у аргентинцев, в отличие от бразильцев, ставка идёт исключительно на опытных игроков. Но один молодой талант у действующих чемпионов мира всё-таки есть. Вызов 19-летнего Карбони на Копу стал большим сюрпризом. Последний год парень играл за «Монцу» и даже там часто начинал матчи на скамейке. Зато недавно вышел в старте за сборную против Гватемалы и заработал пенальти. Карбони впечатляет своей скоростью, дриблингом, а также умением играть на разных позициях в атаке. Вероятно, он сможет получить игровое время в тех матчах, где аргентинцы будут уверенно переигрывать своих соперников. Правда, на Копе таких игр почти не бывает.