«В России футболист сейчас не может прогрессировать». Честный разговор с Семшовым

Семшов — один из самых ярких игроков своего поколения. Участник трёх Евро, включая «бронзовый», и чемпионата мира. Мы обстоятельно поговорили с Игорем Петровичем о прошлом и настоящем.

Из интервью вы узнаете:

— Следите за Евро?

— Да, безусловно. Это турнир, в котором выступают лучшие сборные. К сожалению, мы не принимаем участия. Но как футбольный человек слежу за турниром. Самое интересное — это стадия плей-офф, где лучшие команды будут играть на вылет.

— На чьей стороне ваши симпатии?

— Переживаю за Сербию. Фаворитами турнира считаю Германию и Францию.

— Кто тёмная лошадка Евро?

— Австрия. Практически все их футболисты играют в Бундеслиге. Можно сказать, что это вторая команда Германии, но с австрийскими паспортами.

— Сегодняшняя сборная России была бы конкурентоспособной на Евро?

— Да. Выход из группы был бы ожидаемым результатом. Дальше всё бы зависело от разных факторов.

За счёт чего сборная России выстрелила на Евро-2008 и почему провалилась в 2012-м

— Вы были на трёх чемпионатах Европы. Что больше всего запомнилось в 2004 году?

— Главное воспоминание — это достаточно сильная команда. Но мы не смогли выполнить задачу, хотя все предпосылки были. Группа была непростой, учитывая, что два наших соперника играли в финале — Греция и Португалия. Конечно, изначально ожидаемым результатом для нас был бы выход из группы.

— Был сильный мандраж перед дебютным Евро?

— Всегда переживаешь. Я представлял страну, приезжали болельщики поддержать, дома люди переживали за команду. Но когда начинается турнир, ты думаешь только о результате, чтобы выполнить задачу. Минимальная задача всегда — это выход из группы.

— Сборная России могла её решить?

— При удачном стечении обстоятельств. Мы проиграли Испании 0:1, потом — в более или менее равной игре Португалии, а затем обыграли Грецию. Но для греков тот матч ничего особо не решал.

— На том турнире случилось спорное удаление Овчинникова, а также скандал с Мостовым. Такие вещи сказываются на микроклимате в команде?

— Конечно. Любой неприятный эпизод оставляет осадок. Удаление произошло в игре с хозяевами турнира. Конечно, влияет, когда внутри коллектива есть недопонимания тренера с футболистом, да ещё и пресса подогревает. В твою пользу это точно не играет.

Удаление Овчинникова Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

— Часто вспоминаете Евро-2008?

— Я-то, может, нечасто вспоминаю — вспоминают болельщики, благодарят за подаренные эмоции. Тогда всё сложилось так, как нужно. Атмосфера в коллективе была идеальной, а благодаря тренерскому штабу каждый знал своё место. Мы достаточно качественно подготовились. Но у нас снова была непростая группа.

Тогда набирала ход Испания, которая впоследствии выиграла два Евро и чемпионат мира. На их фоне мы старались быть не хуже, но было тяжело конкурировать. Нам удалось выйти из группы и произвести фурор. Голландия вынесла всех в группе, и нам предрекали поражение. Но был подтекст: у нас был голландский тренер, и ему очень хотелось показать положительный результат и для себя, и для болельщиков, и для страны.

— Третье место на Евро-2008 — закономерность или большая удача?

— В любом успехе есть доля удачи. Но при этом и работоспособность, и труд всей команды. Хоть многие и говорят, что мы случайно попали на турнир, только благодаря Хорватии, которая обыграла Англию в последнем матче отборочного цикла. Однако на Евро играли-то мы. И те результаты, которые добывали, — это наш труд.

— Что было самым запоминающимся для вас на том турнире?

— Как ни странно, первая игра с испанцами, после которой Гус Хиддинк чётко и спокойно дал нам понять, что мелочей в футболе не бывает. Разобрали конкретные голы, где многие наши футболисты находились не в той позиции, в какой должны были находиться. Думаю, это отложилось в голове.

Не у всех был опыт больших турниров. Тренер сказал нам: «Ребята, мелочей не бывает. Здесь играют лучшие футболисты Европы и мира. Если вы будете допускать ошибки по своей глупости, вас сразу накажут».

Также запомнился следующий день после игры с Испанией, когда мы приехали на тренировку. Наши болельщики встретили нас немного в штыки. Когда мы начали разминаться и побежали, они немного с издёвкой кричали: «Наконец-то! Побежали». Хотя по статистике мы Испанию полностью перебегали и переиграли. Правда, кроме результата и самого футбола. Это тоже немного завело команду. Осознали, что мы играем не только за себя, но и за всю страну.

Гус Хиддинк на тренировке сборной России Фото: Patrik Stollarz/Getty Images

— Евро-2012 — полный провал для сборной России?

— Безусловно. Подкосило то, что мы очень легко обыграли Чехию со счётом 4:1. Многие тогда начали предрекать, что мы вообще будем чемпионами Европы. В последней игре с Грецией, где нам достаточно было ничьей, умудрились проиграть.

Самое интересное, что после игры я попал на допинг-контроль, где также были греки, и они недоумевали: «Мы уже самолёт заказали домой, будучи уверенными, что дальше не пройдём». В итоге с турнира уехали мы. Ничего не предвещало, была прекрасная атмосфера в коллективе. Даже о ничьей в матче с Грецией никто не думал — все хотели победить. Но, конечно, это провал.

— Есть мнение, что состав сборной России в 2012 году был даже сильнее, чем в 2008-м.

— Думаю, не только в 2012-м. Может, даже в дальнейшем команда была посильнее. Преимущество команды 2008 года было в том, что каждый знал, где его место. Также внутренняя атмосфера настолько благоволила игре, что всё вот так сложилось. Да, удача тоже сопутствовала нам.

После игры с Голландией у нас был перерыв пять дней до матча с Испанией. Думаю, это тоже помешало. Лучше играть чаще. Перерыв между Швецией и Голландией у нас был всего два дня. Пять дней на таких турнирах — это многовато. Но та Испания набирала ход и следующие годы была на пике.

— Многие считают ту сборную Испании одной из сильнейших сборных в истории футбола. Согласитесь?

— На тот момент — да. То поколение выиграло два чемпионата Европы и чемпионат мира. Просто не успевало зародиться новое поколение. Сейчас не успевает сойти одно поколение — появляется другое. Может, это мешает им выйти на тот уровень, который был в тот момент.

Матч Россия — Испания на Евро-2008 Фото: Clive Rose/Getty Images

— Вы будете работать экспертом на Евро-2024?

— Да. Поэтому придётся смотреть все матчи. Много топовых сборных, где собраны сильные футболисты мирового уровня. Вопрос в том, как они будут вести себя в коллективе. Потому что все хотят играть, но не всем достанется место в стартовом составе. Если кто-то начнёт баламутить воду, может аукнуться в плане результата.

— Вам интересна работа экспертом?

— Да, потому что идёт живое общение. Во-вторых, тебе придётся быть внутри футбола и смотреть его. Многие по-разному воспринимают эту работу. Некоторые с издёвкой воспринимают, если экспертом работает тренер, который находится без клуба. Мне кажется, это зависть, потому что не всех зовут. Мне интересно высказывать своё мнение, даже если с ним согласен только я.

— С кем интереснее всего дискутировать в студии?

— Мы обычно дискутируем до и после эфиров. Во время эфиров просто высказываем свои мнения. Мне со всеми интересно. Действующие тренеры в студии могут по-иному воспринимать какую-то ситуацию. Я бывал и в роли тренера, и в роли эксперта без работы в клубе.

Стараюсь быть объективным — что вижу, то и говорю. Порой можно напирать на некоторых футболистов. Мне иногда немного непонятна одна вещь. Читаешь высказывания некоторых футболистов, которых ты немного затрагиваешь в своих дискуссиях, а они начинают обижаться. Без критики футболист не будет расти. Есть мнение — ты должен высказывать то, что видишь. Если футболист допустил ошибку, ты должен её аргументировать. Я стараюсь ко всем относиться лояльно, но говорю то, что вижу. Мы тоже были в этой роли.

— А вы игроком не обижались на критику?

— Критику никто не может спокойно воспринимать, если она действительно по делу. Ты же понимаешь, как сыграл в том или ином эпизоде, как провёл игру в целом. Я не обижался, потому что научился более спокойно относиться к критике. Если психологически зацикливаться на этом, начнёшь бояться ошибиться на поле, а это чревато.

Почему «Динамо» проиграло чемпионскую гонку в РПЛ

— Теперь о прошедшем сезоне РПЛ. Какие чувства у вас вызвала интрига в борьбе за чемпионство?

— По интриге это был лучший сезон, потому что чемпиона мы узнали только в последнем туре. Если брать игру в целом и уровень футбола, то не сказал бы, что это лучший сезон. Уровень футбола у нас не растёт. Может быть, он не падает, но и не растёт. Топовые команды России снизили к себе требования. Хотелось бы, чтобы они держали уровень, а команды из низов тянулись к ним.

Интрига приятна для болельщиков, потому что ты всегда в ожидании матчей и не знаешь, какой будет результат. Но хочется, чтобы рос уровень футбола. Конечно, есть большой минус — неучастие в еврокубках. Из-за этого легионеры, которые приезжали к нам раньше, сейчас в Россию не едут. Без еврокубков тяжело ожидать роста футбола в стране.

— Могли предположить до начала сезона, что три команды будут биться за чемпионство?

— Нет. «Краснодар» начал достаточно уверенно, «Зениту» нужно было время, чтобы новые футболисты влились в команду. В концовке «Динамо» вырвалось из запаса и стало диктовать ситуацию. К сожалению, не хватило психологии в последнем матче, чтобы стать чемпионами.

— Испытали разочарование после матча «Краснодар» — «Динамо»?

— Конечно, было разочарование. Болельщики ждали, все возможности были. Но «Динамо» в этой игре выглядело не по-чемпионски. Думаю, дело в психологии. Это нормальная ситуация. Все переживают, когда у тебя полшага осталось до чемпионства.

— Проклятие «Динамо»?

— Нет, я бы не стал говорить о проклятии. У «Динамо» всегда хорошие шансы. Если сегодняшняя команда ещё укрепится, то также будет бороться за чемпионство в дальнейшем.

Футболисты «Динамо» Фото: РИА Новости

— Не надоела гегемония «Зенита»?

— Не в этом вопрос. Если «Зенит» сильнее всех, выводы нужно делать другим командам. «Зенит» приобретает качественных легионеров, имеет стабильность не только в спортивной инфраструктуре, но и в финансовой.

— Верите, что в следующем сезоне интрига снова сохранится до последнего тура?

— До начала сезона тяжело что-то прогнозировать. Но, боюсь, в ближайшее время «Зенит» больше не будет делать такие подарки командам.

— Тюкавин заслуженно признан лучшим игроком сезона?

— Да. Костя стабильно провёл сезон. Играя нападающего, он не только забивал, но и ассистировал партнёрам. Он помогал «Динамо» бороться за чемпионство.

— Он созрел для Европы?

— Чтобы быть готовым к Европе, нужно туда поехать и провести там какой-то отрезок времени. В данной ситуации, думаю, он готов и может конкурировать с любыми футболистами. Это будет новый виток развития для него.

— Многие считают, что Семак больше Лички заслужил звание лучшего тренера сезона.

— Для меня всегда тренером сезона будет тот, кто выиграл чемпионство. Если учесть, что Семак взял требл — тем более. Да, Личка провёл хороший сезон в «Динамо», но последняя игра смазала впечатление от его работы. Безусловно, он был одним из конкурентов Семака в борьбе за чемпионство, но лучший для меня тот, кто привёл команду к титулу.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прогрессируют ли российские футболисты в условиях изоляции

— Почему первый сезон Захаряна в Европе получился таким тяжёлым?

— Влияют язык, менталитет, другая страна и партнёры. Надо привыкнуть. Захарян постоянно выходил в стартовом составе. Наверное, он играл немного, просто чтобы в следующих играх снова выходить в старте. Думаю, Арсен пройдёт адаптацию и в новом сезоне раскроется. Лидерские качества, которые он проявлял в «Динамо», пригодятся в «Сосьедаде». Возраст Захаряна позволяет ему потратить время на адаптацию.

— Пример Захаряна говорит о разнице в уровне испанского и российского чемпионатов?

— Уровень разный. В европейских чемпионатах играют лучшие футболисты мира, чего нельзя сейчас сказать о нашем чемпионате. Конкуренция и интенсивность в европейских чемпионатах другая, больше индивидуально сильных футболистов. Всё это сказывается, и к этому нужно привыкнуть.

— В чём главная проблема российского футбола сегодня?

— В конкурентной среде, а вернее — в её отсутствии. У нас играют не совсем сильные легионеры. Ну и наши футболисты немного снизили к себе требования. Только в конкуренции футболист растёт.

— Разделяете мнение, что российские футболисты должны уезжать в топ-5 лиги Европы?

— Двоякая ситуация. С одной стороны, я соглашусь, что на лучших хочется смотреть в России. Но футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать — он доходит до определённого уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков — это значимо.

— У вас было желание по ходу карьеры попробовать себя в Европе?

— Я играл в достаточно сильном чемпионате на тот момент — с еврокубками и сборной, участвующей во всех международных турнирах. Конечно, желание было, но на тот момент не так много футболистов уезжало. А когда впервые пошли разговоры о каком-то предложении, мне уже было за 30.

— Откуда был интерес?

— Из испанского клуба, против которого мы играли в Кубке УЕФА.

— «Вильярреал»?

— Верно. Не было такого, что поступило чёткое предложение и лежал контракт. Всё было на уровне разговоров, до конкретики не дошло.

О чём сожалеет Семшов

— Какой клуб считаете главным в своей карьере?

— Я бы выделил два клуба — «Торпедо» и «Динамо»: в обоих провёл по восемь лет. В «Торпедо» я состоялся как футболист. В «Динамо» перешёл сформировавшимся игроком и продолжил те начинания, что у меня были.

Отмечу «Зенит», который дал мне психологическую устойчивость. Там была самая жёсткая конкуренция в моей карьере.

— Тяжело смотреть на сегодняшнее «Торпедо»?

— Безусловно. «Торпедо» с такой армией болельщиков и таким прошлым обязано играть в РПЛ и радовать своих болельщиков. Но для этого нужно что-то делать, а пока не делается. Нельзя забывать людей, которые много сделали для «Торпедо», выступая за этот клуб.

— Почему португальский проект «Динамо» провалился?

— Ставку сделали на португальцев. Нужно не забывать, что это российский клуб с хорошими российскими футболистами. Надо было найти баланс между россиянами и португальцами — тогда всё бы было хорошо. Но когда отдали всё на откуп португальцам, стало тяжело. Тот проект не был обречён на провал — просто так получилось.

— Когда вы перешли в «Динамо», команда шла внизу таблицы. Были мысли об уходе из клуба?

— Нет. Юрий Палыч Сёмин пытался исправить этот дисбаланс, после чего команда на этом поехала дальше. Он дал понять, что это большой клуб. Потихоньку атмосфера в команде начала налаживаться, стал уходить балласт. Это были и топовые футболисты, но они думали о личных целях, а не о клубе.

Игорь Семшов Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Почему ваш питерский период получился таким недолгим?

— Всё зависело от меня. У меня был контракт на четыре года. Я провёл один год, у «Динамо» сменилось руководство — они захотели меня вернуть. Я не возражал. В «Зенит» из «Динамо» последовал Кержаков, а я — в обратную сторону.

— Писали о ваших тяжёлых отношениях с Адвокатом. Это действительно так?

— Мне было интересно читать эти домыслы. У меня с Адвокатом были идеальные отношения. У нас даже было несколько индивидуальных бесед. Когда поначалу не выходил в стартовом составе, он объяснял мне, что и как. Хотя в сборной я играл в основе. Благодаря ему я оказался в «Зените», а после «Зенита» ещё играл у него в сборной.

Не знаю, откуда пресса начала это раздувать. К сожалению, у нас бывает, что пускают какие-то догадки, которые не соответствуют действительности. Порой неприятно читать то, что не соответствует действительности.

— Как бы вы охарактеризовали Адвоката?

— Он напоминает Гуса Хиддинка, который полностью доверяет футболистам, но при этом требует на футбольном поле.

— В чём главное отличие нидерландских тренеров от российских?

— Доверие и европейский подход. Сейчас у наших тренеров стал более европейский подход, особенно у тех, кто поиграл или имел опыт за рубежом. Раньше подход российских тренеров был немного закрытым, боялись доверять футболистам. Европейцы сразу стали доверять. Это окрыляло. Ты понимал, что если тренер тебе доверяет, ты не можешь его подвести.

Если раньше ты сидел на базе за два или три дня до игры, то с приходом европейцев могли собрать прямо к игре — обед и сразу выезд на игру.

— Не обидно, что история в «Зените» продлилась всего год?

— Нет. У меня был достаточно хороший сезон. Я стал вторым бомбардиром команды после Текке, выиграл с «Зенитом» бронзовую медаль. Когда уходил из «Зенита», разговаривал со Спаллетти, который только возглавил клуб. Он меня не очень хотел отпускать, но сказал: «Наверное, вернуться в «Динамо» будет лучше для тебя и семьи, потому что будешь в Москве».

Никаких сожалений не было. Я провёл прекрасный сезон и в командном плане, и с точки зрения своих ожиданий. Познакомился со многими хорошими людьми и получил хорошую закалку в жёсткой конкуренции.

— В «Динамо» вы работали с Божовичем, которого все описывали ярким человеком. Как бы его охарактеризовали?

— Он, безусловно, яркий специалист. У него своя подготовка. Был интересный момент, когда я вернулся в «Динамо». Мы были на сборе в Турции. Сейчас в отеле живут максимум две команды, а в тот момент жили по три или четыре команды. У некоторых клубов было по две-три тренировки, а у нас — одна, причём спокойная, без больших нагрузок.

Вы сами знаете, что языков много, и все общаются друг с другом. Наверное, доложили, что «Динамо» практически не готовится и лояльно тренируется — гуляют и в теннис поигрывают. Сразу скажу, что у Божовича была своеобразная подготовка по голландской системе — чем ближе чемпионат, тем больше он давал таких нагрузок, после которых с поля выползаешь с языком на плече.

К нам даже приехало руководство клуба с претензиями, якобы мы не готовимся и страдаем ерундой. Но Божович — уверенный в себе человек и тренер. Он сказал, что у нас своя подготовка и всё будет нормально. С одной из команд, которая жила с нами в отеле и тренировалась по три раза в день, мы играли во 2-м или 3-м туре. Так они у нас центр поля перешли раза два за матч! У каждого тренера своя методика подготовки. Если ты будешь с первого дня выжимать максимум из своей команды, это не значит, что будет результат.

Божович доверяет футболистам, не любит тренажёр. У него больше статики, как у всех голландцев. Он в целом не сторонник каких-то тактических задумок — у него всё стабильно.

— Рыжиков и Шишкин рассказывали мне о потрясающем чувстве юмора Миодрага. Вспомните что-то запоминающееся?

— Он хорошо знал русский, но всё равно говорил с акцентом и некоторые слова коверкал. Божович не очень любил, когда команда обнималась в центре поля перед игрой, пока капитан или лидер толкает речь. Он всё время говорил: «Игорь, чего они обнимаются, как нетрадиционной ориентации?»

А бывало, что после поражений говорил: «Они в раздевалке целуются и обнимаются, а на поле друг за друга не играют. Тогда пусть лучше не обнимаются». Но Божович всегда любил хорошую атмосферу в коллективе.

Миодраг Божович Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

— Почему при Петреску вы почти не играли в «Динамо» и в итоге ушли из клуба?

— Мне не давала покоя травма. Я бы никогда не потерял место в составе. Это основной критерий, хоть все и говорили, что у нас был конфликт. Никакого конфликта не было.

Был один эпизод, когда мы играли с «Кубанью», сразу после прихода Дана. Я вышел один на один при счёте 1:0 и не забил. Начал выдумывать и перебрасывать через Беленова, а он сблизился со мной и отбил мяч. В итоге мы пропустили два и проиграли, а Петреску мне сказал: «Когда я был в «Кубани», ты забивал нам чуть ли не в каждом матче, а здесь не мог забить». Больше таких моментов не было. У нас не было никаких бесед. Мне не давал покоя тазобедренный сустав, и на тренировках я не мог показывать всё, что делал до этого. Без травмы я бы не отдал своё место в составе — всегда за него грызся.

— Вы и карьеру завершили из-за травм?

— Да. В «Крылья» я шёл не доигрывать. Тогда команду возглавлял Гаджиев — думал, на будущее посмотрю, как работает мэтр. А получилось так, что я пришёл, а он практически сразу ушёл. Оставалось просто доиграть полгода.

— Уход из футбола дался психологически тяжело?

— Нет, легко, потому что я знал, из-за чего закончил. У меня были потом ещё варианты, звали в Саудовскую Аравию, но я не мог подвести людей. Нога вообще не давала покоя.

— Довольны тем, как сложилась ваша карьера?

— Да. Я побывал на трёх чемпионатах Европы, на чемпионате мира, играл в еврокубках. Но всегда говорил, что есть одна незаполненная пустота — не сыграл в Лиге чемпионов. Я от неё бегал (смеётся).

— А отсутствие золотой медали РПЛ?

— Если не завоевал, значит, не был достоин. Три бронзовые медали в разных клубах — это тоже достаточно серьёзный результат. Конечно, мог побороться в Кубке России, когда проиграли в финале «Рубину». Но я всё время сражался за высокие места.

— Есть что-то, о чём сожалеете в карьере?

— Дисквалификации по пять матчей, которые я получал. Мог провести ещё матчей 15, а не сидеть и наблюдать с трибун за своими партнёрами. Только об этом жалею.

Почему в России не доверяют своим тренерам

— В конце игровой карьеры понимали, что хотите реализовать себя в тренерстве?

— На тот момент — нет. Да и сейчас не могу понять, хочу ли реализовать себя в тренерстве. Особенно в сегодняшней ситуации, когда тренер немного потерял свою значимость, которая была в советские и российские времена, когда работали Иванов, Романцев, Сёмин, Газзаев. Эти тренеры решали практически всё в футбольной команде. С них требовали и спрашивали, но сейчас тренер — это немного другая фигура. В работу тренера лезут многие, кто не должен лезть.

Игорь Семшов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Допускаете, что больше не будете тренировать?

— Нет, не допускаю. Но в данной ситуации запредельного желания нет. С удовольствием передал бы свой опыт начинающему поколению, которое хочет пробиться выше. У меня есть чем поделиться, потому что сам проходил через это.

— Что не получилось в «Чайке»?

— У меня всё получилось. «Чайка» продолжала борьбу. Мне приходилось всё время собирать новую команду. Чтобы стабильно работать в команде, ты должен не только собирать команду, но и свои решения вносить.

— Почему тогда не продлили контракт?

— Это было обоюдное решение. Есть руководители, которые принимают решения. Отношусь к этому спокойно. Я отработал контракт, и на этом всё.

— Почему ваша тренерская карьера пока складывается не так ярко?

— Легко объясняется. Моя харизма и история футболиста. Определённая тропа не всем тропа. Руководителям нужны те, кто подчиняется, когда тренер не имеет своего мнения. Такое не только у меня. Есть люди, кто выступал даже достойнее меня, но они сидят без работы.

Сейчас тренерами любят руководить, а мы немного из другого поколения. Не хочу преувеличивать свою значимость, но всё-таки есть какое-то уважение, харизма и авторитет. Люди боятся это потерять, приглашая нас.

— Обидно за заслуженных российских специалистов, которым предпочитают малоизвестных иностранцев?

— Мы на это можем как-то повлиять? Нет. Только наблюдаем за этим. От этого наш уровень футбола не растёт. Почему-то недоверие именно к нашим специалистам. Думают, что зарубежный тренер будет лучше, но он нигде не играл и не знает российский футбол.

Иногда диву даёшься, почему пригласили того, а не этого. Если бы они что-то привносили и футбол при них развивался, это одно. Но когда всё остаётся на одном месте, то какой в этом смысл? Надеюсь, что эта череда закончится. Сейчас надо больше доверять российским футболистам и тренерам, чтобы наш футбол рос. Почему в других странах доверяют своим, а мы не доверяем?

Когда читаешь об очередном назначении, где рассказывают, какой классный тренер к нам приехал, хочется задать вопрос: а почему он не востребован в своей стране, раз такой классный? Наверное, из-за этого нет такого рвения в тренерстве. Я бы с удовольствием передал свои знания юным футболистам.

— О чём сегодня мечтает Игорь Семшов?

— Чтобы наш футбол пошёл в гору и чтобы все были здоровы.