Педри повторил крутой рекорд Роналду на ЧЕ и ЧМ
Хавбек повторил достижение Криштиану на чемпионатах Европы и мира. Что же сделал полузащитник сборной Испании?
Уникальное достижение
Для 21-летнего Педри матч с Италией (1:0) стал 12-м на крупных турнирах. До 22 лет на ЧМ и Евро так много игр проводил лишь Криштиану Роналду. В копилке португальца также 12 встреч.
Педри повторил крутой рекорд Роналду на ЧЕ и ЧМ
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