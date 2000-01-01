Месси побил два рекорда на старте Кубка Америки
В США стартовал Кубок Америки. В первом матче Аргентина обыграла Канаду (2:0), а Лионель установил два рекорда. Каких?
Количество матчей
Для Месси матч с Канадой стал рекордным, 35-м на Кубке Америки. До этого вместе с ним лидером по количеству игр (по 34) на турнире был чилиец Серхио Роберто Ливингстон.
Голевые передачи
Также в матче с Канадой Месси отдал 17-ю голевую передачу, обновив свой же рекорд. Ближайшие преследователи Алексис Санчес и Анхель Ди Мария сделали по пять результативных пасов.
Месси побил два рекорда в первом матче Кубка Америки — 2024
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