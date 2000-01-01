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Кейн повторил достижения Оуэна и Руни
Кейн повторил достижения Оуэна и Руни
Гарри отметился голом в матче с Данией (1:1) на Евро-2024. Форвард стал третьим англичанином, который забил на четырёх крупных турнирах (ЧЕ и ЧМ) подряд! А кто был до?
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Гарри Кейн
Гарри Кейн
Форвард забивал на ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.
Майкл Оуэн
Майкл Оуэн
На счету нападающего голы на ЧМ-1998, Евро-2000, ЧМ-2002 и Евро-2004.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Форвард отметился голами на Евро-2004, Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.
Кейн — третий англичанин, забивший на четырёх крупных турнирах подряд
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