Кейн — третий англичанин, забивший на четырёх крупных турнирах подряд

Кейн повторил достижения Оуэна и Руни

Гарри отметился голом в матче с Данией (1:1) на Евро-2024. Форвард стал третьим англичанином, который забил на четырёх крупных турнирах (ЧЕ и ЧМ) подряд! А кто был до?