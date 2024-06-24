«Зенит» всё-таки забрал защитника «Краснодара». А год назад Волков не хотел в Петербург

Следующим трансфером «Зенита» после Евгения Латышонка и Максима Глушенкова стал защитник «Краснодара» Сергей Волков. Первые слухи об этом переходе появились ещё в начале мая. Они, в общем-то, вытекали из логики: у Питера проблема на правом фланге, а в первую очередь обычно смотрят на самый распиаренный вариант. Сейчас такой играет в «Краснодаре». По данным «Чемпионата», сине-бело-голубые заплатят € 5+2 млн за молодого россиянина.

Хотя «играет» – не совсем точная формулировка. После прихода Мурада Мусаева у Сергея только четыре матча. И ни одного полного. Его либо меняли в концовке, либо он заранее покидал поле. Как в апрельской игре с «Крыльями», когда умудрился словить две жёлтые карточки за полчаса. Обе – совершенно необязательные. Не сдержался. Не в первый раз. Дисциплина – то, на что обращали внимание многие люди, которые так или иначе взаимодействовали с Волковым.

Защитник в основе «Краснодара» с весны 2022 года. В период, когда уехали почти все иностранцы, он действительно помогал. Оказалось, в «Краснодаре-2» есть несколько симпатичных ребят, готовых играть на высоком уровне здесь и сейчас. С апреля по ноябрь 2022-го у Волкова набралось 24 матча за основную команду. Не так уж и плохо для тогда ещё 19-летнего юноши. При Владимире Ивиче он не потерял место в основе. И даже был вызван в сборную России. Валерий Карпин говорил, что Сергей очень много бегает. В отличие от остальных. Но, похоже, других преимуществ у парня за это время не появилось.

Сергей Волков в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Известно, что Волков начинал как вингер. И только в основной команде «Краснодара» из него сделали крайнего защитника. Логично, что он пытается быть полезным по всему флангу – но выходит так себе. Сзади постоянно позиционно ошибается. В атаке у него большие проблемы с действиями в последней трети. Футболисту объективно трудно классно действовать везде, но именно этого требует данное амплуа, а также общий стиль игры «Краснодара». И вряд ли кто-то удивился, когда на месте правого защитника Мусаев стал использовать Олакунле Олусегуна. В конце минувшего сезона именно он был основным на этой позиции. Видимо, потому что умеет не только бегать.

Ещё Волков не всегда стабилен. Это к вопросу о дисциплине. В конце прошлого года Ивич просто убрал Сергея из состава. Не выпустил в том числе на сверхважный матч с «Зенитом». И объяснил это плохой формой игрока.

Владимир Ивич бывший главный тренер «Краснодара» «Что касается Волкова, то это хороший игрок. Но он знает, что я не удовлетворён его формой в последний месяц, даже больше месяца. У нас на этой позиции ещё Петров и Эктов, который хорошо сыграл со «Спартаком» в Кубке. Никто не имеет 100-процентную гарантию места в основе. Надеюсь, Волков сможет этот момент преодолеть».

Появляется логичный вопрос: а точно ли такой футболист нужен «Зениту»? Да, у команды достаточно проблем на правом фланге обороны. Вячеслав Караваев уже не может проводить весь сезон на одном уровне. Марио Фернандес вообще постепенно готовится к финишу карьеры. Алексей Сутормин был в аренде, и не факт, что новый сезон начнёт с петербуржцами. Арсена Адамова отдали в «Ахмат»: он хорош в защите, но опять же есть проблемы с действиями в атаке. А агрессивные крайние защитники очень важны для нынешней модели Сергея Семака. Плюс ещё со времен Александра Анюкова эта позиция в «Зените» лимитная, что сильно сокращает выбор.

Забавно читать и слова Волкова из 2023 года. Там он ориентирован на Европу и готов отказать «Зениту».

Сергей Волков защитник «Краснодара» «Переезд в Турцию или Нидерланды? Для трамплина — да. Тот же «Галатасарай» — это Лига чемпионов. Показать себя за полгода можно, как Хвича. А чего бояться? Пока мне 20 лет, буду стремиться к этому. А если придёт «Зенит»? Мысли о Европе не пропадут. Если бы позвал сейчас… Всё бы зависело от «Краснодара». Пример Адамова, который сейчас в «Урале»? Он знал, наверное, что не будет играть. Пошёл за деньгами. Может думать о том, что ему важно, пожалуйста. У меня приоритеты другие».

Интересно, что парень скажет про приоритеты, если сейчас подпишет долгосрочный контракт с петербуржцами? Наверное, что идёт в клуб большого европейского уровня.

Не он первый. Уже привыкли.