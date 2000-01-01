Топ-5 самых молодых бомбардиров Евро
Арда Гюлер отметился голом в матче 1 -го тура между Турцией и Грузией (3:1). В свои 19 лет 3 месяца 24 дня он стал пятым самым молодым бомбардиром турнира. Кто в списке выше, чем Гюлер?
4-е место — Драган Стойкович
Полузащитник сборной Югославии, а ныне главный тренер Сербии, отметился голом на Евро-1984 в матче с Францией (2:3) в возрасте 19 лет 3 месяцев 16 дней.
3-е место — Ренату Саншеш
Полузащитник сборной Португалии забил на Евро-2016 в ворота Польши (1:1, 5:3 пен.) в 18 лет 10 месяцев 12 дней.
2-е место — Уэйн Руни
Форвард сборной Англии отметился голом на Евро-2004 в игре со Швейцарией (3:0) в 18 лет 7 месяцев 24 дня.
1-е место — Йохан Фонлантен
Нападающий сборной Швейцарии на Евро-2004 забил в ворота Франции (1:3) в 18 лет 4 месяца 20 дней.
5 самых молодых бомбардиров чемпионатов Европы
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