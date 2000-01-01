5 самых молодых бомбардиров чемпионатов Европы

Топ-5 самых молодых бомбардиров Евро

Арда Гюлер отметился голом в матче 1 -го тура между Турцией и Грузией (3:1). В свои 19 лет 3 месяца 24 дня он стал пятым самым молодым бомбардиром турнира. Кто в списке выше, чем Гюлер?