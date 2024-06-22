Против Роналду — Турция, которая тоже крайне близка к плей-офф чемпионата Европы по футболу. Следим вместе!

Большой день на Евро! Португалия рвётся в плей-офф, а Грузия и Бельгия — за очками. LIVE

Друзья, всем привет! 2-й тур Евро-2024 близок к завершению. Сегодня, 22 июня, нас ждут последние три матча в его рамках.

Первыми сыграют Грузия и Чехия, их матч начнётся в 16:00 мск. Обе команды начали турнир с поражений, поэтому вторая встреча на Евро станет для них жизненно важной. Чтобы цепляться за плей-офф, и грузинам, и чехам по-хорошему нужно добывать три очка. Но достаться они могут только кому-то одному.

Трансляция матча Грузия – Чехия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Следом, в 19:00 мск, стартуют Турция и Португалия. Здесь ситуация обратная: и те, и те в 1-м туре победили, так что теперь сделают всё, чтобы превратить последний матч в формальность. Шесть очков гарантируют выход в плей-офф. Четыре — в целом тоже, но там чуть сложнее и запутаннее. Так что игра точно будет на победу.

Наконец, в 22:00 мск начнут играть Бельгия и Румыния. В этой группе ожидали совершенно другого расклада, а получилось так: бельгийцы на старте сенсационно проиграли Словакии, румыны не менее сенсационно победили украинцев. Теперь Румыния с дешёвым составом близка к плей-офф, а Бельгия со звёздами вынуждена биться за очки ради прохода в 1/8 финала.

«Чемпионат» будет следить за всеми тремя матчами в традиционном онлайне. Оставайтесь с нами!

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