Словакия классно играла почти час. Но Украина перевернула матч на Евро. Видео

Словакия преподнесла чуть ли не главный сюрприз 1-го тура Евро-2024. Победить стареющую Бельгию, пусть и с двумя отменёнными голами Лукаку, — дорогого стоит. При этом они выглядели как команда — играли организованно, компактно и точно не на отбой. Полная противоположность Украине, которая в матче с Румынией разочаровала всех своих болельщиков. 0:3 — совсем не тот результат, который ожидали. И ведь по игре: да, команда Сергея Реброва больше держала мяч, но не трансформировала это в моменты. А вот соперник грамотно пользовался чуть ли не каждым шансом. Плюс косяки Андрея Лунина, повлиявшие на результат. В следующей встрече важно было реабилитироваться. И ведь получилось!

В этот раз Ребров оставил Лунина в запасе. Вряд ли это кого-то удивило. Вместо него вышел первый сменщик Анатолий Трубин. Изменения коснулись и полевых — в запасе, например, оказались Ефим Конопля и Тарас Степаненко. Зато в основе появился опытный Андрей Ярмоленко, который неплохо выскочил на замену с румынами, но не повлиял на результат.

Украинцы вновь начали пассивно. Совсем не соответствовали образу своих болельщиков, которые, казалось, заполонили стадион и активно поддерживали команду. Хоть словаков стратегически и устраивала ничья, они оперативно забрали мяч и побежали создавать моменты. Сначала Лукаш Гараслин пофинтил на фланге и резко пробил в сторону Трубина — голкипер спас. Уже в следующей атаке пришлось включаться вновь. Александр Зинченко неудачно скинул мяч прямо в ноги Ивану Шранцу, однако тот бахнул точно во вратаря.

На 16-й минуте Трубин сделал третий отличный сейв, но дальше уже было трудно. Зинченко снова неудачно отборолся, и мяч с фланга полетел на голову Шранца. Тот пробил в противоход. Так Словакия снова повела на этом Евро.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Команда Реброва продолжала спать. Только к 30-й минуте появились хоть какие-то атаки. Одна закончилась офсайдом, потом со штрафного неплохо бил Зинченко. Но никакой паники в обороне у Словакии. Она выглядела убедительно во всех фазах. И такая солидность явно смущала украинцев, которые не могли ничего сделать.

Футболисты Словакии после гола Фото: Lars Baron/Getty Images

Интересно, что в перерыве тренеры обошлись без замен. Однако словаки словно почувствовали себя излишне уверенно. Появились ошибки при передачах, стало меньше контроля, и это сыграло свою роль.

На 54-й минуте украинцы провели чуть ли не первую осмысленную атаку: мяч оказался на левом фланге у Зинченко, тот сделал аккуратный прострел в центр на Николая Шапаренко, который остался, по сути, один. И уверенно отправил мяч в угол без особых шансов для вратаря.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Наконец-то пошли взаимные замены, однако структура игры не менялась. Украинцы хоть и не держали высокий темп, но выглядели увереннее соперника. Словно в перерыве они поменялись местами. На 74-й минуте — первый сигнал, когда Михаил Мудрик и Роман Яремчук вывалились два в два, однако Михаил не использовал момент, несильно пробив в штангу с внешней стороны.

А чуть ли не в следующей атаке — второй гол, который вышел очень странным. Шапаренко сделал простейший заброс вперёд в надежде на Яремчука, а перед тем все расступились. В итоге первым касанием Роман элегантно остановил мяч, а вторым легонько покатил в ворота. Мартин Дубравка тоже сыграл очень неуверенно. Простой, но такой важный гол.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В концовке словаки совсем устали. У них даже не получилось организовать навал. Так что для обеих команд многое решится в последнем туре. Украинцев ждёт в любом случае очень мотивированная Бельгия. А Словакию — Румыния. Не исключено, что у каждой команды после двух туров будет по три очка. Так что вся борьба ещё впереди.