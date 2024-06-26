3 примера для Грузии. Как дебютанты раньше играли на Евро

Собрали 10 сборных-новичков, и в основном статистика так себе. Но есть и удачные случаи!

Через несколько часов сборная Грузии проведёт решающий матч на дебютном для себя чемпионате Европы. На этот раз команда Вилли Саньоля встретится с португальцами. Вспоминаем, как другие команды выступали на первом для себя турнире. В подборке — сборные с пяти последних чемпионатов Европы.

Латвия (Евро-2004)

Футболисты сборной Латвии (в тёмной форме) на Евро-2004 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Латвия — единственный дебютант чемпионата Европы, который прошёл на территории Португалии. Больше команда ни разу не приезжала на турнир. На Евро-2004 Латвия оказалась в очень сложной группе — со жребием ей явно не повезло. Несмотря на это, латвийцы оказали достойное сопротивление двум соперникам. Сначала их с большим трудом обыграли чехи. Они «горели» 0:1, но забили два мяча в концовке. А потом банда Старкова отобрала очки у Германии — 0:0. Правда, в последнем туре Латвия без вариантов проиграла Нидерландам — 0:3 и заняла последнее место в группе.

Австрия (Евро-2008)

Австрийцы (в красной форме) празднуют гол в ворота сборной Польши Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Эта сборная впервые сыграла на Евро в 2008 году, да и то только потому, что турнир проходил в Австрии и Швейцарии. Все три матча на групповой стадии австрийцы провели в Вене. И каждая игра не порадовала большим количеством забитых мячей. Австрийцы не справились с хорватами (0:1) и немцами (0:1), но зато отобрали очки у Польши (1:1). Всё благодаря реализованному на 90+3-й минуте пенальти. Ни о каком выходе в плей-офф речи и не было, однако австрийцы избежали последнего места в группе (опередили поляков по дополнительным показателям). После этого Австрия ещё съездила на Евро-2016 (последнее место в группе) и Евро-2020 (вылет в 1/8 финала). А какого результата команда добьётся на нынешнем турнире, мы узнаем совсем скоро.

Польша (Евро-2008)

Футболисты сборной Польши не вышли из группы на Евро-2008 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Поляки впервые приехали на Евро в 2008 году, но с того момента не пропускали этот турнир. 16 лет назад они не добились ничего интересного. По итогам трёх матчей Польша набрала всего лишь одно очко и заняла последнее место в группе. Команда проиграла Германии (0:2) и Хорватии (0:1), а также упустила победу во встрече с Австрией (1:1). Поляки четыре раза выступали на Евро, но пробились в плей-офф только в 2016-м (дошли до четвертьфинала). В остальных трёх случаях они занимали последнее место в группе.

Украина (Евро-2012)

Футболист сборной Украины Анатолий Тимощук (на переднем плане) в матче с Францией Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Для сборной Украины первое выступление на Евро пришлось на домашний турнир. Победа совместной заявки с Польшей — и не нужно никакого отбора. Правда, украинцы попали в достаточно сложную группу. Волевой победы в матче со шведами (2:1) в 1-м туре оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Далее последовали поражения от Франции (0:2) и Англии (0:1). Тогда в плей-офф выходили только по две лучшие сборные из каждого квартета. Никакого рейтинга третьих команд. Украина не попала в плей-офф, как и в 2016-м. А вот на Евро-2020 команда добралась до четвертьфинала.

Албания (Евро-2016)

Сборная Албании не вышла из группы на Евро-2016 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Албанская сборная ни разу не играла на чемпионатах мира, зато дважды добиралась до финальной стадии Евро. Первая поездка состоялась в 2016 году. Именно во Франции сборная Албании одержала первую и пока единственную победу на чемпионатах Европы. 19 июня 2016 года — историческая дата для всего албанского футбола. В этот день команда обыграла Румынию (1:0). Впрочем, она всё равно пролетела мимо плей-офф. А всё потому, что до этого албанцы проиграли и Швейцарии (0:1), и Франции (0:2). Из шести сборных, занявших третьи места в группах, Албания оказалась шестой.

Евро-2024 — второй крупный турнир для албанцев. Они набрали одно очко по итогам трёх матчей. Так что Албания снова едет домой по итогам группового раунда.

Северная Ирландия (Евро-2016)

Сборная Северной Ирландии вылетела с Евро-2016 на стадии 1/8 финала Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сборная Северной Ирландии отобралась только на Евро-2016. Это было её первое и пока что последнее участие в континентальном турнире. Любопытно, что до этого команда трижды попадала на чемпионат мира (1958, 1982, 1986). На Евро во Франции североирландцы с ходу запрыгнули в 1/8 финала. Хватило победы во 2-м туре — команда обыграла Украину (2:0). Перед этим Северная Ирландии проиграла Польше (0:1), а после — Германии (0:1). Среди шести сборных, занявших третьи места в группах, североирландцы оказались четвёртыми. Спасибо разнице забитых и пропущенных мячей. В плей-офф команда надолго не задержалась — она проиграла Уэльсу (0:1) в матче 1/8 финала.

Исландия (Евро-2016)

Исландцы удивили футбольный мир на чемпионате Европы во Франции Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В истории сборной Исландии было два крупных турнира. Она приезжала на Евро во Францию и — на ЧМ-2018 в Россию. На первом турнире исландцы выступили намного успешнее. Во-первых, они вышли из группы и сделали это напрямую. Исландцы поделили очки с Португалией (1:1) и Венгрией (1:1), после чего одолели Австрию (2:1). Победный гол в добавленное время — и второе место. На этом исландцы не остановились. В 1/8 финала они высадили англичан (2:1), но дальше эта сказка закончилась. Французы в четвертьфинале оказались слишком мощными — Исландия проиграла 2:5. Через два года в России исландцы заняли последнее место в группе.

Уэльс (Евро-2016)

Сборная Уэльса прекрасно выступила на дебютном ЧЕ Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пожалуй, главное открытие чемпионата Европы во Франции. Валлийцы впервые в истории приехали на континентальный турнир и сразу добрались до полуфинала. На групповой стадии Уэльс дожал Словакию (2:1), уступил Англии (1:2), а потом сделал больно сборной России (3:0). Итог: первое место в группе с шестью очками (у англичан было пять). Далее — победы в матчах с Северной Ирландией (1:0) и Бельгией (3:1). Но если результат первой игры воспринимался как ожидаемый, то итог встречи с бельгийцами получился сенсационным. В полуфинале Уэльс не справился с Португалией (0:2), а через четыре года вылетел с Евро в 1/8 финала.

Финляндия (Евро-2020)

Финские футболисты пытаются отобрать мяч у Александра Головина (в тёмной форме)) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евро-2020 — единственный крупный турнир в истории сборной Финляндии. Ни до, ни после она больше никуда не отбиралась. В ноябре 2019-го команда заняла второе место в отборочной группе, пропустив вперёд только итальянцев. На самом чемпионате Европы финны дважды играли в Санкт-Петербурге. Получилось не очень — два поражения. Единственную победу они добыли в Копенгагене, где обыграли датчан (1:0). Кажется, всё могло быть иначе, не потеряй Кристиан Эриксен сознание прямо на поле. Шокированные хозяева доиграли матч, но без какого-либо успеха.

А вот две поездки в Санкт-Петербург завершились для финнов неудачно — проиграли России (0:1) и Бельгии (0:2). Сразу у трёх сборных было по три очка, поэтому пришлось считать дополнительные показатели. Финны заняли третье место, но не попали в 1/8 финала. Всё из-за разницы мячей. Четыре сборные из шести, занявших третьи места в группах, проходили в плей-офф. Финны оказались в этом списке на пятой строчке.

Северная Македония (Евро-2020)

Сборная Северной Македонии не вышла из группы на Евро-2020 Фото: Peter Dejong/Getty Images

В квалификации Евро-2020 македонцы остались на третьем месте — Польша и Австрия оказались выше в таблице. Но у команды появился ещё один шанс (стыковые матчи), и она им воспользовалась. Обыграла Косово (2:1) и Грузию (1:0) — и здравствуй, Евро. Правда, там Северная Македония выступила бесславно. Три поражения в трёх матчах, последнее место в группе. Она проиграла Австрии (1:3), Украине (1:2) и Нидерландам (0:3). Кстати, все сборные из этой группы шагнули в плей-офф.

Македонцы позднее чуть не отобрались на ЧМ-2022 — им не хватило одного шага. Второе место в отборочной группе. Шансов тягаться с немцами не было, хотя македонцы обыграли соперника на выезде (2:1). Далее были стыковые матчи. Сначала Северная Македония шокировала Италию (1:0), но потом не справилась с Португалией (0:2). Так что в Катар полетел Криштиану Роналду, а не команда с Балкан.