«Двойников» Гуллита на Евро обвинили в расизме. Продолжение мощного скандала в Нидерландах

Фанатов сборной Нидерландов обвинили в расизме. А всё из-за того, что они примерили на себя образ легендарного в прошлом футболиста Руда Гуллита.

Болельщики основательно подошли к делу. Они покрасили лица в тёмный цвет, наклеили усы и надели парики с дредами. А ещё облачились в футболки того периода, когда Гуллит играл за сборную. Один из болельщиков — Берт ван де Вен — и вовсе приобрёл туфли, которые были у легенды нидерландского футбола. Однако создание такого образа вызвало негативную реакцию — болельщиков обвинили в расизме.

В нидерландских СМИ публиковались материалы с анализом традиций белых людей перекрашивать лица в чёрный цвет. Отмечается, что она зародилась во времена рабства, так что многие считают подобные действия унизительными. «Двойники» словили немало хейта в социальных сетях.

«Сам я получаю только позитивную реакцию в связи с тем, что стал очень похож на Гуллита. Но вся эта шумиха в социальных сетях заставила меня задуматься. Я действительно обожаю Гуллита и подражаю ему. Но у некоторых людей создание подобного образа вызывает негативную реакцию. Я уважаю мнение других людей и прислушаюсь к нему», — сказал ван де Вен. И отметил, что откажется от образа чемпиона Европы — 1988.

«Двойники» Руда Гуллита на Евро-2024 Фото: Eric Verhoeven/Getty Images

Ещё один «двойник» Гуллита по имени Дан подчеркнул, как много людей хотели сделать снимок с ребятами: «Во время матча Польша — Нидерланды мы были одеты и загримированы под Руда Гуллита. Меня ошеломила позитивная реакция. И польские, и нидерландские болельщики тепло приняли нас. Фотографировались даже дети. К сожалению, в Сети появились негативные комментарии, которые вызвали большой резонанс. Важно подчеркнуть, что мы действовали без какого-либо злого умысла. Хотели поблагодарить Гуллита за его великолепное выступление и привлекательный внешний вид в 1988 году. Надеюсь, что этот турнир завершится так же хорошо, как и тогда».

А как отреагировал сам Гуллит? По данным De Telegraaf, Руд сказал, что для него большая честь, что люди помнят о нём. И призвал не делать проблему из подобных вещей. Защитник сборной Нидерландов Натан Аке также поддержал «двойников»: «Не вижу никакой проблемы. Честно говоря, некоторые обсуждения заходят слишком далеко. Нужно позволять людям делать определённые вещи».

Руд Гуллит на Евро-1988 Фото: Bongarts/Getty Images

Отметим, что в Нидерландах есть такой противоречивый персонаж, как Чёрный Пит. Это помощник местного Санта-Клауса. Однако его присутствие на рождественских мероприятиях и телевидении вызывает многочисленные дебаты. Как правило, Пита играют молодые белые актёры, которых гримируют под человека с тёмной кожей и надевают им на голову парик в стиле афро. По легенде, помощник Санты испачкал лицо в саже, когда пролезал через дымоход.

Во второй половине ХХ века в Нидерландах стала развиваться дискуссия о Чёрном Пите. Люди обсуждали цвет кожи помощника Санты. В 2011 году даже появился проект под названием «Чёрный Пит — это расизм». Сторонники персонажа утверждают, что его внешность — часть безобидной традиции. А вот противники заявляют, что это дискриминация и расизм по отношению к темнокожим людям. Некоторые предлагают изменить внешний вид Чёрного Пита — испачкать лицо сажей, но не делать его полностью тёмным. Так что для Нидерландов подобные перевоплощения (изменение цвета лица с помощью грима) — особенная тема.