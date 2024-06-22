У Турции есть не только суперталант из «Реала». На Евро приехал «новый Агуэро»!

Сборная Турции точно запомнится на Евро-2024, как бы в итоге она не выступила. Турки на пару с Грузией выдали, возможно, самый зрелищный матч группового этапа чемпионата Европы и выделяются своей молодёжью. В 1-м туре в основе сыграли 19-летние Арда Гюлер из «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса». Более того, Гюлер забил потрясающий гол, который стал победным. Но в заявке сборной Турции есть и ещё более юный футболист, 18-летний Семих Кылычсой – самый молодой игрок национальной команды. Этого парня в его в возрасте сравнивают уже с великим Серхио Агуэро. Рассказываем о форварде «Бешикташа», предвкушая его дебют на Евро-2024.

Интересно, что и самый возрастной полевой игрок в составе турецкой команды – нападающий «Бешикташа». Это 33-летний Дженк Тосун, которого мы помним, например, по выступлениям в АПЛ за «Эвертон». В «Бешикташе» Тосун, наверное, самая авторитетная фигура, один из капитанов. Но в завершившемся сезоне чемпионата Турции он только 22 матча начал в основе (при этом оформил 6+5). В том числе из-за появления такого конкурента, как Кылычсой.

Семих – лучший бомбардир и самый результативный игрок «Бешикташа» по итогам сезона Суперлиги. Он забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. Поучаствовал в 23 матчах, с первых минут выходил в 20. По количеству сыгранных минут оказался лишь восьмым в команде, тем не менее стал первым по количеству ударов (57) и попаданий в створ (24), вторым по обводкам (40), третьим по заработанным на себе фолам (35) и попал в топ-6 по выигранным единоборствам (109). Это был первый полноценный сезон Кылычсоя в «Бешикташе», а дебютировал за основу стамбульцев он ещё в феврале 2023 года.

Семих выделялся результативностью в юношеских и молодёжной сборных Турции. За национальную команду U17 забил девять мячей в 13 матчах. За сборную U19 – пять голов в шести матчах. За молодёжку у нападающего «Бешикташа» только две игры. В них Кылычсой положил два мяча в ворота Грузии и Италии.

Семих Кылычсой Фото: Emrah Yorulmaz/Getty Images

Кылычсой – динамичный, хорошо оснащённый технически и универсальный нападающий. Он способен также действовать на позициях вингера и второго форварда. Достаточно уверенно играет обеими ногами. Бывший футболист сборной Турции Мехмет Экши сравнил восходящую звезду «Бешикташа» со знаменитым немцем Гердом Мюллером. Сам же Селих, говоря о своём кумире и игроке, которому пытается подражать, назвал другое имя – Серхио Агуэро. Действительно, что-то в нём есть от Куна. Теперь его сравнивают только с аргентинцем.

Кылычсой уже переписал несколько рекордов Турции. В частности, стал самым молодым игроком в истории «Бешикташа», забившим в еврокубках (поразил ворота албанской «Тираны» в Лиге конференций) и самым молодым игроком в истории турецкого футбола, отличившимся в четырёх матчах подряд. Забавно, что в последнем случае форвард превзошёл достижение, принадлежавшее как раз Тосуну. Когда в январе этого года стамбульский клуб продлил контракт с Семихом до лета 2028-го, руководитель «Бешикташа» Самет Айбаба сказал: «Он наше сегодня, наше завтра и наше будущее».

После такого прорыва Кылычсоя дебют в первой сборной Турции был делом времени. Главный тренер Винченцо Монтелла включил нападающего в состав ещё в марте перед товарищескими матчами с Венгрией и Австрией, но затем внезапно отправил Семиха в молодёжку. За это итальянец попал под огонь критики, в том числе от представителей игрока. Монтелле пришлось объясняться. Винченцо, который и сам в прошлом был классным форвардом – игроком сборной Италии, сказал о своей позиции по поводу нападающего «Бешикташа»:

«Я очень люблю Семиха Кылычсоя, мне нравится этот игрок, – подчеркнул главный тренер сборной Турции. – Поэтому я его и вызвал. У него ещё очень мало опыта на международном уровне. Мы, тренеры, должны помогать развиваться каждому футболисту. Моё послание Семиху состоит в том, что мы считаем его очень важным. Но если бы он поехал с нами, то сыграл бы, может быть, 5-10 минут. Для его развития было бы лучше, чтобы он играл 90 минут в молодёжной сборной… Представьте себе ребёнка, который только пошёл в школу. Вы забираете его из школы и сразу отправляете в университет. Правильно ли делать так до того, как он повзрослеет? Считаю, спекуляции на эту тему не идут на пользу сборной, самому футболисту и всей нашей стране. Вы имеете право меня критиковать, я могу это принять».

Если бы не то решение Монтеллы, у Кылычсоя не было бы двух матчей и двух голов за молодёжку. А в июне Винченцо всё же включил нападающего «Бешикташа» в окончательную заявку на Евро-2024 и дал дебютировать в сборной. Семих вышел на замену в спарринге с Италией и попал в основу на следующий товарищеский матч с Польшей. В общей сумме провёл на поле около часа. Старался проявить себя, но первый гол Кылычсоя за национальную команду Турции пока отложен. Возможно, только до группового этапа чемпионата Европы.

Если сборная Турции будет проигрывать Португалии, Монтелла наверняка выпустит Кылычсоя спасать игру (с Грузией этого не потребовалось). Веря в его талант, резкость и задор. И тогда самый возрастной игрок в истории Евро 41-летний португалец Пепе немало удивится, встретив «аргентинца» из Стамбула.