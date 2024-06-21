Щенсны сфолил на пенальти челюстью! А Польша, видимо, едет с Евро домой

В стартовом туре Евро-2024 Польша и Австрия проиграли (Нидерландам и Франции соответственно). Так что очная встреча во 2-м туре стала для команд «игрой жизни». Победа приближала одну из них к плей-офф, поражение – фактически отправляло домой.

У поляков в старте снова не вышел Роберт Левандовски, получивший повреждение в товарищеском матче с Турцией. А Ральф Рангник чуть изменил состав Австрии по сравнению с игрой с Францией. На поле вышло чуть больше атакующих футболистов: Марко Арнаутович оказался в старте, а в опорной зоне обосновался Флориан Гриллич, обычно играющий чуть выше. Этот состав – отличный индикатор настроя Австрии. С первых минут команда понеслась вперёд и забила уже на восьмой минуте. Левый защитник австрийцев Филипп Мвене обыграл на фланге соперника и навесил на ближнюю штангу. А оказавшийся там Гернот Траунер пробил прямо под перекладину. Гол, который сделали два защитника.

Поляки восприняли пропущенный мяч спокойно – в их настрое и игре не произошло кардинальных изменений. Хотя судьба чуть не преподнесла им подарок. Мяч в одном из эпизодов после удара полузащитника поляков Петра Зелиньского попал в руку находившемуся в своей штрафной Мвене. Польша требовала пенальти, но ни судья Халил Мелер, ни VAR нарушение не разглядели.

После этого команда Михала Пробежа проснулась. Чуть активнее стали действовать поляки, у них здорово получался выход из-под австрийского прессинга. Логичным итогом удачного отрезка для Польши стал забитый мяч. И от кого – от Кшиштофа Пёнтека! В штрафную Австрии пошла подача, после которой защитник поляков Ян Беднарек нанёс удар, заблокированный Траунером. А на подборе первым оказался Пёнтек: форвард сориентировался и с близкого расстояния поразил ворота Патрика Пенца. Кшиштоф забил первый мяч за сборную с ноября 2022 года!

Радость Кшиштофа Пёнтека после гола в ворота Австрии Фото: Alex Livesey/Getty Images

До конца тайма было весело – команды играли динамично, не давая болельщикам заскучать. И обменялись классными моментами: сначала Марсель Забитцер опасно пробил после быстрой атаки австрийцев, но его удар заблокировал Беднарек. А затем Зелиньски приложился со штрафного – Австрию выручил Пенц. За первые 45 минут команды заслужили пятёрку. Особенно удивила Польша, воспрявшая прямо по ходу тайма.

Однако после перерыва Австрия выглядела круче, свежее и решительнее. А полякам не помогло даже появление Роберта Левандовского. Лидер сборной Польши вышел на поле на 60-й минуте, надел капитанскую повязку и… спустя несколько эпизодов получил жёлтую карточку за удар локтем соперника во время верхового единоборства.

Выход Роберта Левандовского на замену Фото: Julian Finney/Getty Images

А голы забивала сборная Австрии. На 66-й минуте Кристоф Баумгартнер вывел свою команду вперёд. Он получил мяч после передачи от Александера Прасса и классного пропуска от Арнаутовича, после чего без проблем поразил ворота Щенсного. Да, Польша ещё могла отыграться, но разум подсказывал, что это конечная для команды Пробежа.

На 77-й же минуте случился эпизод, который обязательно войдёт в сборник мемов с Евро-2024. Войцех Щенсны сфолил в своей штрафной при выходе один на один, а Мелер без раздумий назначил пенальти. Что сделал вратарь? Он срубил Забитцера (внимание) челюстью! Не самый ожидаемый для футбольного матча момент. Пенальти уверенно реализовал Арнаутович, пустивший слезу после забитого мяча.

Польша — Австрия Фото: Dan Mullan/Getty Images

Третий пропущенный гол окончательно убил запал в игроках Польши. Хотя в концовке Камил Гросицки мог забить после подачи с правого фланга. Австрия заработала три важнейших очка, приблизившись к плей-офф. А вот Польша, вероятно, покинет Евро-2024 либо после 3-го тура, либо уже сегодня (если Франция победит Нидерланды). Да и впереди у команды матч с теми же французами. Выиграть там будет крайне трудно – а нужна полякам только победа, потому что у них 0 очков.