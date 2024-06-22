Бельгии же необходимы три очка, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала.

Расписание девятого дня Евро-2024. Роналду — в шаге от плей-офф, а Грузия бьётся за жизнь

Евро-2024 дарит крутые сюжеты и матчи каждый день! В субботу, 22 июня, нас ждут три игры. Чего от них ожидать? Рассказываем.

Грузия — Чехия

Ключевой матч для сборной Грузии. Команда Вилли Саньоля в 1-м туре показала классный футбол во встрече с Турцией, но уступила — 1:3. Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, грузинам теперь необходимо побеждать Чехию. Впрочем, чехам три очка нужны не меньше. В 1-м туре команда Ивана Гашека забила Португалии первой, однако затем пропустила дважды.

Грузия — Турция Фото: Getty Images

В случае ничьей у Чехии ещё останутся надежды на 1/8 финала. В 3-м туре команде встречаться с Турцией, которую обыграть вполне реально. А вот Грузии предстоит матч с Португалией: шансы на победу, как кажется, минимальны. Ждём от грузин максимальной отдачи в игре с Чехией!

Турция — Португалия

Встреча лидеров группы F. Турция в 1-м туре обыграла Грузию (3:1), а Португалия — Чехию (2:1). Теперь команды зарубятся за место в плей-офф. Победитель встречи гарантирует себе путёвку в 1/8 финала. Турки не выходили из группы на Евро с 2008 года. И, конечно, собираются исправить ситуацию. А для португальцев плей-офф — обыденное дело. И лучше бы забронировать путёвку заранее, чтобы в 3-м туре дать отдых лидерам.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Букмекеры верят в успех Португалии: коэффициент на их победу составляет 1.60. А вот на Турцию он намного выше — 5.60. Ничья оценивается в 4.40. В общем, португальцы — явные фавориты, но как же сложится на деле?

Бельгия — Румыния

Бельгия начала Евро-2024 с поражения. Команда Доменико Тедеско неожиданно проиграла в стартовом туре Словакии — 0:1. Хотя у бельгийцев отменили два гола, а Ромелу Лукаку упустил ещё несколько моментов. Но что теперь делать? Нужно побежать в следующем матче.

Ромелу Лукаку Фото: Stu Forster/Getty Images

Однако у Бельгии впереди тяжёлый соперник — Румыния. В 1-м туре команда Эдуарда Йордэнеску разгромила Украину (3:0). Румыны почувствовали близость плей-офф. А в случае успешного результата с Бельгией могут гарантировать себе 1/8 финала. Чем не мотивация выиграть? Хотя букмекеры всё же верят в Бельгию: их победа оценивается коэффициентом 1.50. В Румынию аналитики не очень верят — 6.80, как и в ничью — 4,70.