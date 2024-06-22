На Евро-2024 классно работает VAR. Офсайд Роналду — идеальный пример, как всё должно быть

Вы заметили, насколько спокойно проходит Евро-2024 в плане судейства? Ни одного скандала. Понятно, что турнир ещё далеко не завершён, но 21 матч — это отрезок, по которому уже можно подмечать тенденции. Сколько споров случается за пару туров в РПЛ или АПЛ? А тут тишина.

Кажется, за всё время произошёл лишь один сомнительный эпизод. И один забавный. Если говорить про смешной, то там всё просто. Роналду рванул на чужую половину поля до того, как его партнёры разыграли мяч в центральном круге. Впечатляет, насколько заранее убежал португалец. Это, безусловно, ошибка судьи, но не самая грубая и ни на что не повлиявшая (до Роналду мяч дошёл ещё нескоро — после нескольких переходов владения).

Рывок Криштиану Роналду Фото: Кадр трансляции

Действительно дискуссионный момент возник в матче Германия — Венгрия, когда забивал Джамал Мусиала. Этому предшествовала борьба Вилли Орбана с Илкаем Гюндоганом. С одной стороны, здесь можно увидеть борьбу плечо в плечо, когда никто не контролирует мяч. С другой — было похоже и на толчок со стороны немца. Если смотреть с разных камер, то впечатление тоже разное. При замедленном крупном повторе больше тянет на фол, а если смотреть в динамике, то похоже на допустимую борьбу.

Главный судья нарушения правил не заметил, как и VAR. Это вполне укладывается в последние тенденции. Первая: высокая планка допустимого при единоборствах. Вторая: VAR вмешивается только при явных и очевидных ошибках. Это ровно то, что и проговаривают судейские чиновники, включая управляющего директора УЕФА по судейству Роберто Розетти. Хотите пенальти? Тогда там должно быть что-то действительно жёсткое. Как в моменте, когда Райан Портеус влетел шипами в ногу Гюндогана. А просто небольшое столкновение — это не пенальти.

Столкновение Вилли Орбана и Илкая Гюндогана Фото: Кадр трансляции

По сути, это был единственный момент, который вызвал споры. Добавить к этому можно разве что отмену гола Нидерландов, но, похоже, офсайд у Дензела Думфриса всё-таки был активным (помешал прыгнуть вратарю). Даже если это эпизоды из серии 50 на 50, то судей понять можно. Арбитры пока отлично справляются, и тут велика заслуга VAR. Он вмешивается достаточно редко (в большинстве матчей обходились без него), хотя в первой встрече ему пришлось включаться трижды. VAR исправил за матч сразу три ошибки главного судьи Клемана Тюрпена.

Отдельно стоит сказать про скорость проверки на офсайд (это самый частый повод для вмешательства VAR на этом турнире). Полуавтоматическая система фиксации работает весьма оперативно. Если раньше проверка занимала несколько минут, то теперь хватает даже меньше одной. В матче Португалия — Чехия на 87-й минуте всё тот же Роналду оказался в офсайде. Главный судья Марко Гуида засчитал гол, но уже спустя 49 секунд его отменил VAR. Полуавтоматическая фиксация офсайда настолько себя зарекомендовала в последнее время, что её внедрят в АПЛ по ходу ближайшего сезона (ориентировочно в сентябре-октябре).

Офсайд у Криштиану Роналду Фото: Кадр трансляции

Обидно, что в комментариях до сих пор жалуются на крохотные офсайды, будто их нужно прощать. На самом же деле главное, что есть чёткая линия: так можно, а так — нельзя. То же самое с касанием мяча рукой у атакующей команды. Это может казаться мелочью, которую удалось разглядеть только благодаря чипу в мяче и специальному пульсу. Однако это всё равно остаётся нарушением правил. Даже если касание руки не дало никакого преимущества.

Но, опять же, главное, что мы разбираем именно такие эпизоды. Или то, насколько руки поляков были в естественном положении в своей штрафной. Уже не случается мощных скандалов, как со знаменитым (не)голом Лэмпарда на ЧМ-2010. Есть за что сказать спасибо технологиям.