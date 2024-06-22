Всё о ближайших и будущих трансферах «Зенита»

«Зенит» — самый активный клуб летнего трансферного окна. Но главная особенность этого межсезонья — изменение работы действующих чемпионов на рынке. Как мы хорошо знаем, ранее в Петербурге придерживались политики: лучше недорогой и перспективный иностранец, чем россиянин, на которого придётся потратить сильно больше. После этого и появился один миф. Якобы игроки, родившиеся в России, отвергают любую идею переезда в Петербург. Там и «золотые клетки», и прочие атрибуты, которые можно посмотреть в фильмах о Древней Греции или Древнем Риме.

Теперь мы фиксируем: эта история закончена. Питер уже взял двух россиян — Глушенкова и Латышонка. Вскоре объявит о Волкове и Горшкове. Так что купленных легионеров в это окно будет сильно меньше. И, кстати, по общему числу россиян в заявке клуб уже в лидерах РПЛ.

Все заранее знали, какие позиции «Зенит» должен усилить. Список кандидатов внутри рынка был ограничен. Но, похоже, Питер на каждую позицию взял плюс-минус первых кандидатов.

Вратарь — Евгений Латышонок. По многим статистическим показателям один из лучших в весенней части. Его главный плюс — завершающийся контракт. И известная в узких кругах опция выкупа. С 1 июля она составила бы всего 10 млн рублей. Но, видимо, из уважения к «Балтике» и рынку в Питере не пожалели в районе 30 млн. Это в любом случае очень маленькие деньги, даже если учесть, что наверняка были агентские и бонусы. Не будем утверждать, что Питер получил потенциально первого номера почти бесплатно. Ведь далеко не факт, что Евгений им станет. Однако «Зенит» точно укрепил позицию, которая в этом нуждалась. А у штаба появился более вариативный выбор — по сути, основным может стать кто угодно. И это только в плюс команде.

Евгений Латышонок в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

Дальше — Юрий Горшков. «Зенит» его пока не объявил, но трансфер находится в завершающей стадии оформления. Сумма, по данным разных инсайдеров, — в районе 120 млн рублей. Действующим чемпионам была необходима альтернатива Дугласу. Не гонять же на левый фланг Караваева или использовать там Алипа. Так что взяли сильнейшего из доступных.

Другой момент — как сам Горшков отнесётся к резкой смене статуса. В «Крыльях» он был безальтернативно основным, а в Петербурге это место забронировано капитаном. Понятно, что в новом сезоне возможны вариации со схемами: например, переход на 3-5-2, при которой Дуглас может сыграть любую роль на фланге. Но пока мы имеем не очень понятные перспективы для игрока. Хотя в сборной и Самаре Горшков показал, что может подстраиваться под любую модель и играть на разных позициях. Хороший переход за адекватные деньги. Да, на его место мог прийти Наир Тикнизян. Однако парень, судя по всему, слишком много думал. «Зенит» делал предложение, не получил оперативное согласие и проработал вариант с Горшковым. Может, для всех это не такой уж и плохой сценарий.

Юрий Горшков в «Крыльях Советов» Фото: pfcks.ru

Пока главный трансфер — Максим Глушенков. Здесь тоже объяснимо. По сути, два ключевых атакующих полузащитника сине-бело-голубых — Вендел и Клаудиньо. У обоих очень переменчивое настроение. И вопросы по мотивации. Клубу нужна была равноценная альтернатива с точки зрения статистики и возможностей. Такая на российском рынке только одна. «Локо» требовалась крупная продажа, поэтому вряд ли по Максиму шёл долгий торг. Тем более в руководстве москвичей уже заявили, что не считают уход футболиста невосполнимой потерей. Значит, все довольны. А сам Глушенков уже просит поддержки у болельщиков петербуржцев. Да, по медиа ходила информация, что парень интересует европейские команды. Но, кажется, он сам для себя давно обозначил приоритеты, когда заявил, что не поедет в условный «Гавр». По сути, таким образом и открыл дорогу в Петербург.

«Зенит» заплатил за переход около 600 млн рублей. Можно спорить, насколько это рыночно. Но, опять же, если сумма устроила «Локо», то почему нет. Данные о зарплате разнятся: инсайдер Иван Карпов сообщил, что за пять лет парень заработает около 1 млрд рублей. По информации «Советского спорта» — около 750 млн рублей с учётом бонусов, то есть примерно € 1,5 млн в год. Вторая цифра кажется более близкой к истине. Так как в Петербурге очень аккуратно относятся к зарплатам, которые платят россиянам. Негативные примеры в истории клуба уже были. Там не хотят их повторять.

Максим Глушенков в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

Также вскоре клуб подпишет Сергея Волкова из «Краснодара». Фланг с Караваевым и Марио мало кого впечатляет. Спокойно расстаются с Козловым — сейчас талант будет доказывать свою состоятельность на другом уровне. А приоритетная опция выкупа не перевесила желание «Краснодара» взять воспитанника сине-бело-голубых.

Но наверняка будут и ещё переходы. На рынке по-прежнему говорят об Александре Соболеве и Жедсоне Фернандеше. Однако пока больше верится в приглашение Родриго Нестора. Его агент сам подтвердил, что в Петербурге заинтересованы в этом трансфере.