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Нидерланды – Франция – 0:0, обзор матча Евро-2024, составы команд, статистика, 21 июня 2024 года, Чемпионат

Франция и Нидерланды разочаровали. Такого результата на Евро-2024 ещё не было
Анатолий Романов
Отчёт Нидерланды – Франция – 0:0
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Сыграли 0:0 и отправили Польшу домой.

Первая нулевая ничья на Евро-2024. Франция и Нидерланды, не сумев забить друг другу, остаются во главе группы D. У команд Дидье Дешама и Рональда Кумана по четыре очка, у Австрии — три, а Польша – без очков и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

Сломавший нос Килиан Мбаппе показал в соцсетях перед матчем с Нидерландами защитную маску, в которой будет играть на Евро-2024. По правилам УЕФА, она должна быть одноцветной, и для французского новичка «Реала» сделали чёрную. Вопреки информации, что Килиан точно пропустит встречу с нидерландцами, форвард попал в заявку, правда, остался в запасе – единственной перестановкой в основе сборной Франции стало появление вместо него опорного полузащитника Орельена Тчуамени.

Тактическую схему, которую выбрал Дешам в отсутствие Мбаппе, можно было бы описать как 4-4-1-1 с Антуаном Гризманном в роли свободного художника под центрфорвардом Маркусом Тюрамом. В левого полузащитника превратился Адриен Рабьо. Впрочем, при владении, а французы контролировали мяч 60% времени до перерыва, он уходил в центр, освобождая фланг под рывки защитника с душой форварда – Тео Эрнандеса.

Нидерланды – Франция

Нидерланды – Франция

Фото: Carl Recine/Getty Images

Начало матча обещало зажигательный футбол. На первой же минуте Жереми Фримпонг (единственная новая фигура у нидерландцев по сравнению со стартовым туром) убежал практически один на один к воротам Мика Меньяна, но голкипер потащил мяч после удара в дальний нижний угол. Ещё через пару минут голевой момент создали и французы – сейв многообещающего вратаря Барта Вербрюггена помешал случиться голу Гризманна. Однако затем игра стала более размеренной, «трёхцветные» много катали мяч сзади. Соперникам не хватало качественного высокого давления, у обеих команд было минимум потерь на своей половине поля.

В первом тайме Франция и Нидерланды пробили по пять раз. И лучший шанс забить имела команда Дешама. Очередное открывание Рабьо между линий помогло вскрыть оборону голландцев по центру. Тюрам тонко сыграл пяткой, и Адриен выскакивал один на один. Любой форвард на его месте попытался бы пробить, находясь прямо перед воротами, но Рабьо как будто не был уверен в себе как в завершителе. И решил покатить мяч на Гризманна, однако пас совсем не получился. В результате французы не реализовали такой момент, когда забить было проще, нежели промахнуться. Шутка дня от вице-чемпионов мира.

После перерыва сборной Франции требовалось прибавлять как минимум в игре на флангах. Нидерландцы хорошо закрывали края. От Усмана Дембеле и Эрнандеса не было ни точных кроссов, ни иного типа передач под удар. Только на исходе часа матча у французов прошла комбинация, благодаря которой нападающий «ПСЖ» получил свободное пространство справа и сделал пас в центр штрафной на набегавшего Рабьо. Но Адриен и тут сплоховал – отправил мяч куда-то в космос.

Хави Симонс празднует гол, который отменят после видеопросмотра

Хави Симонс празднует гол, который отменят после видеопросмотра

Фото: Carl Recine/Getty Images

Франция увеличила командную скорость и посадила сборную Нидерландов на её треть. Ещё одна тонкая пятка от Тюрама снова привела к тому, что Гризманн получил мяч прямо перед воротами, однако не лучшая обработка всё испортила. Гол потихоньку стучался в нидерландские двери. А забила команда Кумана! Впрочем, принадлежащий «ПСЖ» хавбек Хави Симонс, преуспевший на подборе, рано радовался. Его гол отменили из-за офсайда у Дензела Думфриса, который, пусть и не касался мяча, стоял рядом с вратарём и так или иначе влиял на эпизод. Таково правило, даже если оно кажется не совсем справедливым.

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Этот момент немного остудил французов. Тройная замена вдохнула энергию в нидерландцев, которые отодвинули игру от собственной штрафной. Дешам же так и не выпустил «масочника» Мбаппе, решив дожать команду Кумана за счёт центрфорварда Оливье Жиру и вингера Кингсли Комана. Замысел тренера не сработал.

В концовке у ворот сборной Нидерландов снова стало горячо, но так и не закипело. Французы фактически в два раза превзошли нидерландцев по общему количеству ударов (15:8) и ударам из штрафной (8:4), однако уступили по попаданиям в створ (3:4). Без Мбаппе прицел несколько сбился. Впрочем, ничья наверняка устроила и Кумана, и Дешама.

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