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Расклады на выход из групп на чемпионате Европы — 2024: кто на кого выходит, кто вылетает, турнирная таблица групп D и E

Польша вылетела, а что остальные? Расклады на выход в плей-офф ЧЕ-2024
Григорий Телингатер
Расклады на выход из групп на Евро-2024
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Есть вероятность, что сразу четыре команды в группе Е наберут по четыре очка.

В пятницу, 21 июня, на Евро-2024 провели три матча. Впервые на турнире зафиксировали игру без забитых мячей (хотя отмена гола Нидерландов вызвала споры). Изучаем положение в таблицах групп после нового дня.

Группа D

Сборная Польши проиграла второй матч на чемпионате Европы и вылетела из турнира. У других сборных есть шанс выйти из группы с тремя очками, но не у поляков. Они точно останутся на четвёртой строчке, потому что не догонят Францию и Нидерланды по очкам. А даже если сравняются с Австрией после 3-го тура, то всё равно будут ниже из-за результата очной встречи.

Судя по всему, в последнем туре Франция и Нидерланды заочно разыграют первое место в группе. Поскольку в матче между этими командами была ничья, то в случае если обе сборные победят или сыграют вничью, судьба первой строчки определится по разнице забитых и пропущенных мячей за весь групповой этап (пока у французов и нидерландцев тут равенство). Следующий критерий — количество забитых мячей. Именно поэтому Нидерланды выше в таблице по состоянию на сегодня.

Таблица группы D

Таблица группы D

Фото: «Чемпионат»

Расписание 3-го тура в группе D

Нидерланды — Австрия, 24 июня, 19:00 мск;
Франция — Польша, 24 июня, 19:00 мск.

Группа Е

Здесь пока не закончился 2-й тур. В субботу сыграют Бельгия с Румынией, а пятничная победа Украины значительно усложнила ситуацию в группе. Сейчас у всех четырёх команд плюс-минус равные шансы на выход в плей-офф. Бельгия, само собой, фаворит, но ей ещё нужно победить во 2-м туре, чтобы сравняться с остальными.

Напрашивается наиболее вероятный сценарий, при котором Бельгия обыграет Румынию. Тогда у всех команд будет по три очка, и все сборные расположатся уже не по результатам в очных матчах, а по разнице мячей. В любом случае шесть очков гарантируют любой сборной выход в 1/8 финала. И даже четыре очка с огромной вероятностью тоже, но есть нюанс. Группа Е близка к тому, чтобы стать единственной, где четыре сборные наберут по четыре очка (при победе Бельгии и двух ничьих в последнем туре). Скорее всего, при таком сценарии из группы не выйдет Украина — из-за худшей разницы мячей. Маловероятно, что в пятницу Бельгия победит Румынию в 5+ голов.

Таблица группы Е

Таблица группы Е

Фото: «Чемпионат»

Расписание матчей в группе Е

Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 мск;
Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 мск;
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00 мск.

А ниже о том, как ситуация обстоит в других группах.

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