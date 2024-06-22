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Евро-2024: результаты 21 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы D и E: Украина, Польша, Нидерланды, Франция

Первый вылет с турнира и страдания Франции без Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы
Михаил Рождественский
Что творится на Евро-2024. Восьмой день
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Словакию так хвалили, а она проиграла!

Очередной, уже восьмой день Евро-2024 позади. Вновь три матча, опять новые сюжеты и результаты. В традиционном дайджесте рассказываем, что произошло за эти несколько часов футбола.

Словакию хвалили, а она проиграла

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

Словаки и правда были хороши. И не только в матче с Бельгией, которую они сенсационно хлопнули в 1-м туре. Первый тайм с Украиной тоже был отличным. И логично завершился в пользу Словакии: Иван Шранц забил уже на 17-й минуте.

Футболисты Словакии после гола

Футболисты Словакии после гола

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

А вот после перерыва что-то сломалось. Не сразу — постепенно. Пошли ошибки, соперник стал действовать смелее. И на 54-й минуте счёт сравнял Николай Шапаренко. А на 80-й додавил Роман Яремчук. Суммарно игра вполне тянула на ничью, но украинцы показали, что им очки были нужнее.

Ситуация в группе E теперь удивительная. Каждый побеждает каждого, и в последнем туре, вероятно, придётся практически с нуля определять, кто на каком месте финиширует. Однако сначала ход за Бельгией. Если она выиграет у Румынии, в группе будет полное равенство по очкам.

Как это было:
Словакия классно играла почти час. Но Украина перевернула матч на Евро. Видео
Словакия классно играла почти час. Но Украина перевернула матч на Евро. Видео

Польша вылетела с Евро

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

Поляки и австрийцы выходили на очный матч в одинаковом положении. Первые проиграли на старте Евро Нидерландам, вторые — Франции. Но сама игра равной не получилась. У австрийцев на девятой минуте забил Гернот Траунер. И хоть в середине первого тайма они пропустили (отличился полузабытый бомбардир Кшиштоф Пёнтек), закончилось всё логично.

Во втором тайме Австрия задавила Польшу, вонзив два мяча за 12 минут. И если первый из этих голов, забитый Кристофом Баумгартнером, не удивил, то второй получился ещё и курьёзным. Войцех Щенсны умудрился «заработать» пенальти, сфолив лицом. А Марко Арнаутович с «точки» не простил.

Австрийцы празднуют гол

Австрийцы празднуют гол

Фото: Getty Images

Австрия легко могла выигрывать и крупнее. Конрад Лаймер, например, не попал по пустым с острого угла. Но 3:1 и так неплохо характеризуют ход игры. Теперь австрийцы будут цепляться за плей-офф, а поляки — ждать возвращения домой. Спасти последних могла только победа Нидерландов, но об этом ниже.

Но сначала почитайте подробнее, как прошёл матч:
Щенсны сфолил на пенальти челюстью! А Польша, видимо, едет с Евро домой
Щенсны сфолил на пенальти челюстью! А Польша, видимо, едет с Евро домой

Франция и Нидерланды не порадовали. Зато вместе близки к плей-офф

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

Главная вывеска дня, а результат — нули. Зато вот вам и злодеи, из-за которых Польша отправилась домой. Франции, которая в последнем туре сыграет с поляками, нужно было набрать хотя бы одно очко, чтобы исключить падение на дно по личным встречам. С задачей она справилась.

Антуан Гризманн не реализует один из немногих моментов

Антуан Гризманн не реализует один из немногих моментов

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А об игре даже и сказать особо нечего. Конечно, от фаворитов группы ждали более яркого футбола. Но ощущение, что ничья стратегически всех устраивала. Речь не о договорном матче, конечно. Да и моменты периодически возникали. Нидерланды даже забили, однако помешал офсайд. И всё же дикого стремления забить на последних минутах не было. Это объяснимо. Но грустно.

Хотя кое-что подметить всё же стоит. Килиан Мбаппе досрочно завершил 1-й тур со сломанным носом. А против Нидерландов рвался сыграть в маске. В заявку проникнуть удалось — но не выйти на поле. Так что у французов даже есть небольшая отмазка: с Мбаппе забивать значительно проще, чем без него.

За турнирными таблицами лучше сюда:
Польша вылетела, а что остальные? Расклады на выход в плей-офф ЧЕ-2024
Польша вылетела, а что остальные? Расклады на выход в плей-офф ЧЕ-2024
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