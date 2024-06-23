У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг выходит на Евро-2024 лишь на замену, а основным форвардом команды остаётся номинальный полузащитник Кай Хаверц. Так происходит не потому, что уровень Фюллькруга не дотягивает до основы — просто на чемпионате Европы бомбардир дортмундской «Боруссии» играет с хронической травмой правого колена, обострившейся к концу сезона. Никлас доказал свой высочайший уровень в стартовом матче с Шотландией, когда забил дважды, правда, один из его мячей судья отменил из-за небольшого офсайда.

Никлас — забавный парень, который очень часто попадает в чудны́е, душевные и просто жизненные ситуации, но на домашнем Евро все только и говорят о его привычке крутить уши перед появлением на поле. Узнали, что это означает.

У Фюллькруга в среднем 0,71 гола за матч в составе сборной

В Бундеслиге сезона-2023/2024 Фюллькруг забил в три раза меньше лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна — всего 12 мячей против 36 у британского суперфорварда. Вполне приличный результат с учётом первого сезона в Дортмунде (в августе 2023-го Никлас перешёл за € 17 млн из «Вердера») и наличия в команде всего одного игрока с более высоким результатом. На счету нидерландского нападающего Дониэлла Малена 13 голов. Также, по информации Bild, Фюллькруга не всегда жаловал недавно покинувший «Боруссию» тренер Эдин Терзич — прошлым летом он требовал у руководства клуба другого нападающего, но владельцы посчитали Никласа отличным вариантом для усиления атаки.

А вот тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман очень ценит форварда за его потрясающую эффективность — в среднем 0,71 гола за встречу в составе Бундестим. В послевоенной истории только три игрока, сыгравших минимум 15 матчей в форме сборной Германии, имеют такой же или лучший показатель результативности: Герд Мюллер (1,1), Макс Морлок (0,81) и Клаус Фишер (0,72). «Да, я весьма хорош, — с присущей самоиронией реагирует на свои показатели Фюллькруг. — На самом деле, прежде чем войти в игру, я накапливаю как можно больше положительной энергии. Порой в сборной после замен мне хватало всего нескольких ситуаций, чтобы забить. Как против Шотландии в первой игре Евро-2024».

Никлас Фюллькруг с дочерью после победы над Шотландией Фото: Lars Baron/Getty Images

После победы в стартовой игре чемпионата Европы фотографы запечатлели очень трогательную картину: Фюллькруг посадил на плечи свою пятилетнюю дочурку Эмилию и вместе с ней пошёл приветствовать болельщиков. На девочке была футболка сборной Германии с №9 Фюллькруга и надписью «Папа». «Она уже в том возрасте, когда всё понемногу понимает. Для детей всегда очень важно, чтобы мы победили. Иначе ей будет грустно. Я не могу этого допустить», — признался нападающий изданию Kicker.

Накануне Евро-2024 Нагельсман придумал, как оригинально сообщить игрокам о включении в заявку на турнир — каждого футболиста представляли с помощью роликов на телеканалах или же в соцсетях. Никлас узнал о включении в число избранных с помощью видео в официальном аккаунте «Боруссии». Сцена была следующей: на кухне с радиоприёмником с лого «Дортмунда» человек за кадром взял жёлто-чёрную кружку и в момент объявления фамилии Фюллькруга развернул её. Зрители видели улыбающегося Никласа!

Переключатель между ушами, футбольная семья, жена — бывшая одноклассница

Футболисты в целом очень суеверный народ — часто можно видеть, как они крестятся перед выходом на поле, ступают на газон только с определённой ноги или придумывают себе другой ритуал. У Никласа тоже есть своя фишка: он берётся руками за уши и то ли крутит их, то ли массирует. Выглядит очень неожиданно и необычно. Нападающий признался, что использует такой способ зарядиться с детства.

Фюллькруг занимался под руководством своего отца Андреаса в родном Ганновере в молодёжном клубе TuS Ricklingen. С детьми всегда непросто из-за того, что им сложно сосредоточиться, внимание рассеянное, а уровень концентрации очень сложно поддерживать на высоком уровне. И тогда Фюллькруг-старший кое-что придумал. «Как-то перед тренировкой мы с ребятами, как всегда, стояли в кругу и галдели. Обсуждали далёкие от футбола вещи. Потом подошёл отец и сказал: «Так, парни, а вы знаете, что у вас между ушами есть переключатель? Если мы его задействуем, то будем думать только о футболе. Так что поворачиваем уши и концентрируемся на тренировке!»

Ритуал Никласа Фюллькруга перед выходом на поле в составе «Боруссии» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Задумка тренера понравилась ребятам, и с тех пор они вместе с Никласом врубали переключатель не только перед тренировками, но и перед играми. И добились успеха. «Как только срабатывал «переключатель», никто уже не трепался о какой-то ерунде. Все знали, что нужно полностью погрузиться в процесс. Мы в команде всегда придерживались этого правила. Я до сих пор так делаю — это не просто привычка, но ещё и напоминание самому себе, кто ты есть и откуда родом. Такие вещи по-настоящему окрыляют», — признался форвард BVB-TV.

Отец игрока продолжает оставаться его болельщиком №1. В целом у Никласа очень футбольная семья. Его дедушка Герд выступал за «Арминию Ганновер» во Второй Бундеслиге, сестра Анна-Лена работает учительницей и играет нападающей за женскую команду «Ганновер-96» в Северной региональной лиге, а младший брат Мика защищает цвета TuS Ricklingen в Региональной лиге. Кроме того, футболист женат на девушке, с которой вместе учился в школе, Лизе. О ней мало что известно — все профили в соцсетях закрыты. Девушка дорожит семейным счастьем, но присутствует на всех домашних матчах мужа.

Разрыв крестообразной связки, застрявший зуб соперника во лбу

Чету Фюллькруг роднит то, что в детстве у Никласа и Лизы была заметная щель между верхними зубами. Вот только если будущая жена исправила этот изъян при помощи брекетов, то проблема футболиста оказалась серьёзнее. Зубы располагались слишком редко, поэтому дантист освободил ему место в десне, чтобы со временем вставить в это пространство имплант. Однако с тех пор нападающий так и не собрался духом и по-прежнему играет без зуба.

«Нужно просто выбрать время, но, честно говоря, мне и так нормально. Даже с эстетической точки зрения не вижу особой проблемы. В конце концов, Лиза вышла за меня замуж, несмотря на отсутствие зуба. И зачем тогда что-то менять?» — философствует нападающий, которого родной «Вердер» представил в 2019 году лишь с помощью одной улыбки. Разумеется, все сразу узнали футболиста по прозвищу Щель. «Помню, мне было лет 14, мы играли на юношеском турнире. В одном из матчей я так сильно врезался в соперника, что его зуб застрял у меня во лбу! Это было очень опасно из-за угрозы заражения, мы оба потом лежали в больнице. К счастью, без серьёзных последствий», — поделился ещё одной зубной историей нападающий.

Никлас Фюллькруг с женой и дочерью Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Долгое время Никлас называл себя самоироничным прозвищем Гадкий утёнок — парню с огромным потенциалом никак не удавалось придать импульс карьере из-за травм. Особенно страдали колени — высокие нагрузки приводили к воспалению хряща, и эта проблема до сих пор имеет хронический характер. Кроме того, Фюллькруг пропустил почти весь сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразной связки.

Было время, когда Никлас выступал во Второй Бундеслиге, но даже тогда не переставал мечтать о сборной Германии. Он всегда помнил, что даже самый тяжёлый период — как в карьере, так и в жизни — обязательно сменится удачным. А если дурные мысли не покидали голову, то всегда оставался верный способ — просто дотронуться до уха и задействовать переключатель.