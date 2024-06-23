Неожиданный фаворит Кубка Америки. Как «безумный» Бьелса изменил сборную Уругвая

В отличие от Евро, нынешний Кубок Америки практически не может похвастаться звёздными именами среди главных тренеров. Даже тренер сборной Бразилии, Доривал Жуниор, почти неизвестен за пределами своей страны. Однако одно имя знакомо всем — это Марсело Бьелса, главный тренер сборной Уругвая. Большой повод следить за турниром!

Трансляция матча Уругвай – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Бьелса никого не оставляет равнодушным. Одни любят его за гениальные тренерские идеи. Его учениками называют себя Гвардиола, Симеоне и Почеттино. Другие любят тренера за эксцентричные выходки. Он посылал шпиона на базу соперника, отказался от мобильного телефона, сидел на холодильнике во время игры или лежал в раздевалке голышом после тяжёлых поражений. Марсело уважают за его принципиальность и честность. Бьелса всегда уходил в отставку при любом конфликте с руководством или отказывался от личных бонусов, если считал, что команда не достигла поставленных целей.

В последние годы Бьелса ассоциировался с клубным футболом и поработал почти во всех топ-чемпионатах Европы, кроме Германии и Италии. Впрочем, и в Италии его запомнили: в 2016 году он возглавил «Лацио», но расторг контракт через два дня. В этом весь Бьелса. Однако основные успехи аргентинца связаны именно со сборными. И именно со сборными начался расцвет его тренерских идей.

Марсело Бьелса Фото: Getty Images

Бьелса возглавил Аргентину в конце 90-х. На родине он уже был звездой: привёл к чемпионству скромные клубы «Ньюэллс Олд Бойз» и «Велес Сарсфилд». Возможно, если бы пятилетний Лионель Месси не увидел чемпионства «Ньюэллс», то не захотел бы перейти к ним в академию и его карьера развернулась бы в другую сторону.

Бьелса таскал с собой чемоданы, переполненные видеокассетами, и всё свободное время уделял анализу. Затем всё это впитывали игроки. Тренировки могли длиться с утра до вечера и целиком состоять из отработки одних и тех же схем. Футболисты Бьелсы владели мячом 60% времени, но не задерживались на своей половине, а быстро шли вперёд. При потере мяча аргентинцы сразу же бросались в агрессивный прессинг на каждом участке поля. Сейчас таким подходом мало кого удивишь, а тогда Бьелса считался новатором. Соперники просто не понимали, как выбираться в атаку, к тому же быстро уставали под бесконечным давлением. Сами аргентинцы были прекрасно готовы физически. Это ещё одна из фишек тренера. Футболисты буквально выползали с тренировок, зато во время матчей всегда дорабатывали до конца.

Первое время такой подход приносил и результат. Квалификацию к чемпионату мира 2002 года Аргентина выиграла досрочно — за четыре тура до конца. На турнир аргентинцы поехали в ранге абсолютных фаворитов и демонстрировали классный футбол на протяжении всех трёх игр. Да, всего трёх. Тогда игроки реализовали почти все задумки Бьелсы, кроме самой главной — взятия ворот соперника. В итоге Аргентина одержала лишь одну победу на турнире и не смогла выйти из группы с Нигерией, Англией и Швецией.

Бьелса собирался подать в отставку уже тогда, но его уговорили остаться, и он довёл сборную до финала Копы. Тот титул буквально ускользнул из его рук. Бразильцы сначала сравняли счёт на 90+3-й минуте, а затем победили по пенальти. Вероятно, этот финал Бьелса помнит до сих пор, ведь до сегодняшнего дня у него больше не было возможности выиграть Копу. Из сборной Аргентины он ушёл в 2004 году, а со сборной Чили ему удалось засветиться лишь на ЧМ-2010.

После этого была неоднозначная клубная карьера: финал Лиги Европы с «Атлетиком», неудачи с «Марселем» и «Лиллем», выход в Премьер-лигу с «Лидсом». Год назад Бьелса вновь вернулся к работе со сборной. На этот раз — с уругвайской. Он заменил провалившегося на чемпионате мира в Катаре Диего Алонсо. Под руководством Бьелсы сборная показала впечатляющие результаты в квалификации ЧМ-2026. В четырёх матчах из шести Уругвай одержал победы, в том числе над Аргентиной и Бразилией.

Чаще всего команда играет по схеме 4-3-3 с плотной центральной линией во главе с Федерико Вальверде и активными флангами. Уругвайцы играют самоотверженно и агрессивно. Против Аргентины сфолили 22 раза, а успешные отборы на своей и чужой половине поле сразу же приводили к голевым моментам. Главный атакующий актив сборной — Дарвин Нуньес. Нападающий идеально вписался в футбол Бьелсы, и это неудивительно, ведь вертикальный футбол и активный прессинг знакомы Дарвину по работе с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле». Возможно, под руководством Бьелсы нападающему даже комфортнее, чем под руководством Клоппа. За шесть матчей квалификации Нуньес забил пять голов, а в последней товарищеской встрече с Мексикой оформил хет-трик.

Дарвин Нуньес Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Ещё Бьелса вызвал 37-летнего Луиса Суареса, выступающего за «Интер Майами». Тот давно не играл на топ-уровне, но хорошо знаком с американской публикой и уже набрался опыта в игре против звёзд МЛС, которых на этой Копе представлено очень много.

Можно смело сказать, что Уругвай — один из фаворитов турнира. Соперники по группе — США, Панама и Боливия — не выглядят грозно, а сам Уругвай стал значительно сильнее, чем на последнем Кубке Америки или чемпионате мира. Бьелса много раз говорил, что хочет войти в историю не благодаря титулам, а благодаря своим тренерским идеям. Сегодня его идеи известны всем. Может быть, пора уже выиграть трофей?