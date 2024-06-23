Развязка в группе A на Евро! Удержит ли Германия первое место? LIVE

Швейцарцы тоже претендуют на лидерство. Следим за чемпионатом Европы по футболу!

Друзья, всем привет! Групповой этап чемпионата Европы — 2024 подходит к концу. Уже сегодня, 23 июня, нас ждёт развязка в группе A.

Швейцария против Германии — вывеска сама по себе интересная. Но турнирное положение команд делает её ещё более интригующей. Немцы с ходу набрали шесть очков и гарантировали себе место в плей-офф после двух туров. Но остаётся вопрос, на каком месте они финишируют. Ведь Швейцария взяла четыре очка и в случае победы обгонит хозяев Евро. Первое место даёт шанс на более благоприятного соперника в 1/8 финала, так что ждём игры на победу от обеих сборных.

За матчем Швейцария — Германия «Чемпионат» будет следить в традиционном онлайне. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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