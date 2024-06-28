Евро разочаровал сервисом для болельщиков. Обзор магазинов и фан-зон

Мы привыкли, что крупные турниры — это не только футбол, но и фан-сервис: фан-зоны, фан-шопы и другие прикольные развлечения для фанатов со всего мира. Однако чемпионат Европы в Германии в этом плане скорее разочаровывает. Те фан-зоны, где я был, не произвели особого впечатления. Это просто площадка вокруг экранов с точками продажи еды. Достаточно мелко для турнира такого уровня.

Но фан-зоны — полбеды. Главная трагедия — фан-шоп. Самое шокирующее: ни в одном городе чемпионата Европы нет большого и централизованного фан-шопа, где был бы огромный выбор форм, сувениров и всего на свете, как это было, например, в Катаре.

Всё, что может предложить Германия — небольшие палатки у стадионов в дни матчей и в фан-зонах. Выглядит это вот так.

Палатка с атрибутикой Евро-2024 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Что здесь можно купить? Если говорить о футболках, то автоматом в ассортименте — форма сборной Германии и тех сборных, которые в этот день играют на стадионе или чей матч транслируется в фан-зоне. За игровую футболку вы отдадите € 100.

Ассортимент фан-шопа в Германии Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Официальный мяч турнира обойдётся в € 150, а шарфы — в € 25.

Главный лот, по словам продавцов, талисман турнира медведь Альберт. Игрушку среднего размера можно купить за € 20, а если хочется побольше, то придётся отдать € 30. Как говорят сотрудники, на некоторых точках мишки уже закончились. Организаторы не ожидали, что он будет настолько популярным.

Ассортимент фан-шопа в Германии Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

А что насчёт одежды с символикой турнира? Толстовку можно взять за € 60, панамку — за € 25, а футболку — всего за € 10.

Если вы вдруг собираетесь в Германию, готовьтесь к ещё одной трудности — не все фан-шопы принимают наличные.