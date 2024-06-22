Исторический результат Грузии на Евро. Дайте этой сборной уайлд-кард в плей-офф!

Грузия провела один из самых ярких матчей 1-го тура Евро-2024. С Турцией команда Саньоля обменивалась опасными моментами на протяжении всей игры, уже в добавленное время едва не спасла ничью, но в итоге пропустила третий в пустые ворота. Конечно, все были разочарованы. Однако при этом мало кто критиковал команду: с точки зрения эмоций грузины действительно оставили в том матче максимум. Но класс игроков соперника оказался выше.

У Чехии совсем другой сценарий: почти все 90 минут команда провела на своей половине поля. Португальцы уж очень много времени владели мячом и территорией. Правда, в итоге всё равно пропустили первыми. Однако чехи не дотерпели и дважды ошиблись в обороне в концовке. Итог — поражение. Так что игра во 2-м туре приобретала особую важность.

Сложно было предугадать сценарий, учитывая первые матчи команд. Однако чехи решили за всех. Иван Гашек сделал несколько замен после встречи с португальцами, а мы увидели совсем другую команду, которая была готова играть в агрессивный, быстрый футбол. Зато точно можно было спрогнозировать проблемы грузин в обороне: там всё было не очень хорошо ещё с турками, и вряд ли были предпосылки для резких изменений.

Поэтому уже на первых минутах чехи могли открыть счёт: Владимир Цоуфал классно вбросил аут, мяч отскочил к Давиду Юрасеку, который бил почти наверняка. Но герой — Георгий Мамардашвили. Отразил он и добивание. Это были первые сейвы вратаря — и далеко не последние. Через минуту ему пришлось включаться снова, ведь на хорошую позицию вышел Патрик Шик. Однако снова неудачно.

Георгий Мамардашвили Фото: Dan Mullan/Getty Images

Грузины после стартового провала в защите слегка пришли в себя. Но никак не могли забрать мяч под контроль. Да, порой они выбегали в атаки, хоть это и не приводило ни к чему опасному. Ещё перед встречей показали эпизод, когда на предматчевой тренировке Хвича Кварацхелия получил неприятный удар по ноге. Похоже, это отражалось на нём всю встречу. Лидер сборной никак не мог проявить себя. Игру он не провалил, но разницу не делал.

На 23-й минуте случилось то, что напрашивалось: чехи забили. Снова вброс мяча из аута от Цоуфала, мяч долетел до Адама Гложека, который в упор пробивал Мамардашвили. Вратарь, как всегда, спас, но мяч снова отлетел к чеху, а от его лица в ворота. Пока команда праздновала, видеоассистенты просматривали эпизод. И обнаружили, что мяч от лица Гложека отскочил ему в руку, а уже потом в сетку. Закономерная отмена.

Томаш Соучек Фото: Alex Livesey/Getty Images

Через несколько минут вновь тащил кипер грузин: Шик вываливался один на один, однако этого парня сегодня было не пробить.

И пока чехи бесконечно давили, они не заметили атаку соперника. Уже по истечении 45 минут Микаутадзе заработал штрафной на фланге. Мяч после розыгрыша полетел в штрафную, отскочил к Гураму Кашии, который оказался один перед вратарём и попал прямо в него. Казалось, эпизод заигран. Но судья остановил матч по просьбе видеоассистентов, которые разглядели игру рукой у невезучего Робина Гранача. Решение — пенальти, который уверенно реализовал Жорж Микаутадзе.

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В концовке Шик снова был обязан забивать, и вы знаете, что случилось. Да, сейв Мамардашвили. В перерыве тренеры обошлись без замен. Грузины ещё больше отдали мяч сопернику и явно рассчитывали удержать преимущество. Хотя надеяться на такое против агрессивного соперника было слегка наивно. Чехи провели несколько хороших атак в самом начале, а на 59-й минуте всё-таки забили.

Отличился многострадальный Шик, который до этого не реализовал множество моментов. Подача с углового от Цоуфала, скидка Ондржея Лингра, и Патрик остался совсем один перед уже пустыми воротами. Вратарь помешать никак не мог.

Патрик Шик Фото: Dan Mullan/Getty Images

Чехи продолжали давить и упускать отличные шансы. Вилли Саньоль даже убрал Кварацхелию, потому что тот уже не мог бегать. В концовке грузины совсем встали чуть ли не в своей штрафной. Отбились, но самый парадокс в том, что на последних секундах были обязаны побеждать: вылетели в контратаку три в одного, и Георгий Чакветадзе покатил на одинокого Сабу Лобжанидзе, находившегося перед вратарём. А тот из убойной позиции умудрился не попасть даже в створ.

Грузия точно получает статус самой весёлой команды Евро-2024. Вратарь-суперсейвер, игрок, который не забивает на последних секундах. Может, им просто дать уайлд-кард в плей-офф? Пока они заработали первый балл. А в последнем туре их ждёт Португалия.